Radsport: Stefan Küng tritt an der EM zur Titelverteidigung an

Europameisterschaft Als Titelverteidiger am Start: So steht es um Stefan Küngs Formzustand fürs Zeitfahren Der Thurgauer tritt am Mittwoch in München als Titelverteidiger zur EM im Zeitfahren an. Mit Zweifeln. Er sagte vergangene Woche: «Es kann sein, dass ich in einer Topverfassung am Start stehen werde. Aber auch das Gegenteil ist möglich.» Daniel Good Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.00 Uhr

Stefan Küng in Italien auf dem Weg zu seinem zweiten EM-Titel im Kampf gegen die Uhr.

Im Engadin bereitete sich Stefan Küng auf die EM in München vor. Begleitet von seiner Familie mit dem kleinen Noé. «Es ist schön, dass ich als Radprofi so viele Freiheiten habe. Dass die Familie bei den sportlichen Vorbereitungen dabei sein kann.» In der Vaterrolle fühlt sich der 28-Jährige wohl. Er sagt:

«Viele sagen, das stellt dein Leben auf den Kopf. Aber bei mir ist es auf keinen Fall so.»

Küng ist Berufssportler, ehrgeizig und ambitioniert. Nur allzu gerne hätte er endlich eine Etappe der Tour de France für sich entschieden – zumal er für ein französisches Team fährt. Aber Corona hat Spuren hinterlassen. Während der gesamten Tour de France verspürte Küng so etwas wie eine Blockade im Körper. «Ich brachte nie mehr als 90 Prozent meiner wirklichen Leistungsfähigkeit. Es war so, als hätte ich keine Energie. Ich konnte nie an meine Leistungsgrenzen gehen», sagt der in Frauenfeld wohnende Küng.

Der Frust nach dem vierten Platz

Corona hat ihn heftig durchgeschüttelt. «Bis kurz vor der Tour de France war ich positiv», sagt er. Dabei befand er sich zuvor in der Form seines Lebens, schloss die Tour de Suisse als Fünfter ab. Aber im wichtigsten Stelldichein der Saison war Küng ausgepowert. Als sich während der 13. Etappe der Tour de France die Chance bot, einen grossen Sieg zu ergattern, vermochte er die entscheidende Attacke nicht zu kontern. «Es war frustrierend», sagt er. Es gab in Saint-Etienne bloss Platz vier.

Stefan Küng Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Eigentlich war die Tour de France wie ein Trainingslager für mich.» Vielleicht zahlt sich dies später in der Saison noch aus. «Weil ich ein hohes Grundniveau habe, kam ich einigermassen mit und konnte dem Team helfen», sagt er. Küng wurde 33. der Tour. In diesem Bereich des Gesamtklassements war schon länger kein Schweizer mehr platziert. «Aber das interessiert mich herzlich wenig.»

Die Nummer sieben der Weltrangliste

Nach der Tour de France stellte Küng das Velo für fünf Tage beiseite. Zu Beginn des Trainingslagers im Engadin verzichtete er auf intensive Phasen. «Es braucht nun Geduld. Das sagt auch der Arzt. Und Zeit. Aber die hat man kaum in diesem Geschäft. Zum Glück habe ich mittlerweile viel Erfahrung, kenne meinen Körper und weiss, was zu tun ist.»

Das EM-Strassenrennen mit Massenstart liess Küng bewusst aus. Es war keine Strecke für ihn. Am Montag reiste er direkt aus dem Engadin nach München. Das Profil des Zeitfahrens hat er vor der Besichtigung an Ort auch schon im Internet studiert. Er sagt: «Der einzige nennenswerte Anstieg kommt schon am Anfang. Da ist es wichtig, nicht zu sehr in den roten Bereich zu gehen.» Der Parcours führt über 24 Kilometer. Start ist am Mittwoch um 17.30 Uhr. Die Konkurrenz ist stark – wie bereits in den vergangenen Jahren.

Küng wurde nicht nur 2021 Europameister im Zeitfahren, sondern auch schon zwölf Monate zuvor. Die vielen guten Resultate schlagen sich in der Weltrangliste nieder. Seit diesem Frühling ist er unter den ersten zehn klassiert, aktuell Siebter. «Das zeigt, dass ich immer bereit und konstant bin. Es ist eine Bestätigung für die Arbeit.»

Stefan und Stefan fliegen nach Australien

Aber, das gibt Küng unumwunden zu, der ganz grosse Sieg fehlt immer noch. Zweimal Zweiter war er schon im Rahmen der Tour de France, Dritter in diesem Jahr bei Paris–Roubaix. Die WM vom 18. bis 25. September in Australien ist schon jetzt in seinem Fokus, auch das Strassenrennen. Zusammen mit Stefan Bissegger fliegt Küng am 12. September ab, um sich so gut wie möglich zu akklimatisieren und in «down under» womöglich endlich den ganz grossen Coup zu landen.

Stefan Bissegger am Start zum zweiten Zeitfahren der Tour de France im Juli. Aber die Gangschaltung funktionierte nicht. Bild: Vincent Kalut/Freshfocus / Panoramic/Photo News

Stefan Bissegger: Sieg und eine Pechsträhne

Mit Stefan Bissegger beteiligt sich am Mittwoch ein zweiter Thurgauer an der EM im Zeitfahren. Der 23-Jährige zählt zu den Anwärtern auf eine Medaille. Allerdings sind ihm ihn dieser Saison schon einige Prüfungen gegen die Uhr missglückt – oder er konnte gar nicht starten. Dabei hatte alles sehr gut begonnen. Am 22. Februar gewann Bissegger das erste Zeitfahren dieser Saison im Rahmen der World Tour. Anlässlich der VAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzte er sich überlegen vor Weltmeister Filippo Ganna durch.

Dann aber ging in den Prüfungen gegen die Uhr nicht mehr viel. Bei Paris–Nizza war er krank, das Zeitfahren der Tour de Suisse in Vaduz muste er wegen Corona auslassen. Und an der Tour de France stürzte Bissegger zunächst zweimal, anschliessend machte ihm eine defekte Gangschaltung einen Strich durch die Rechnung. Er sagt:

«Da hatte ich nach der Tour de France auch mental einiges zu verarbeiten. Nun sollte das Wettkampfglück aber wieder einmal auf meiner Seite stehen.»

Für Bissegger stehen noch zwei wichtige Zeitfahren auf dem Programm: die EM und WM.

