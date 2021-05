Matchbericht & Stimmen EVZ-Goalie Leonardo Genoni ist der Herr der Lage – Zuger Startsieg in der Finalserie gegen Genf Ein Auftakt nach Mass: Zug gewinnt gegen Genf das erste Finalspiel mit 1:0. Aus einem starken Kollektiv ragt Leonardo Genoni heraus. Das Siegtor schiesst Grégory Hofmann. Philipp Zurfluh & Janick Wetterwald 03.05.2021, 23.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesen Tagen endet die Ära der «Big Four». Erstmals seit 1998 kommt der Meister nicht aus Bern, Zürich, Lugano oder Davos. Damals feierte der EV Zug den ersten Meistertitel der Klubhistorie. Nur zu gern möchte er die 23 Jahre andauernde Durststrecke beenden und einen ganzen Kanton in Ekstase versetzen. Ein erster Schritt ist mit dem 1:0-Sieg gemacht.



Die Zuger Fans feierten mit der Mannschaft den ersten Sieg in der Finalserie. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Eine konzentrierte, konsequente Abwehrarbeit mit einer tiefen Fehlerquote war die Voraussetzung, um den Lauf des Genfer Ensembles – sieben Siege in acht Playoff-Spielen – zu stoppen. Die Zuger haben geliefert. Trainer Dan Tangnes war zufrieden:

«Mir hat die Leistungsbereitschaft gefallen. Wir waren über 60 Minuten recht stabil und Genoni hat uns im Spiel gehalten.»

Das hat er: Alle 37 Genfer Schüsse konnte er entschärfen. Dem fünffachen Meistergoalie gelang der dritte Shutout in dieser Saison. In der 48. Minute verhinderte er in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Simon Le Coultre den Ausgleich.

EVZ-Goalie Leonardo Genoni hielt alles was auf sein Tor kam ... Bild: Alexandra Wey / Keystone

... und war sich auch für eine Flugeinlage nicht zu schade. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Kovar checkt Tömmernes nach 15 Sekunden

Die Vorzeichen für die Gäste standen schon vor dem Spiel ungünstig. Sie mussten eine Hiobsbotschaft verkraften. Eine Magenverstimmung setzte Spektakelstürmer Linus Omark ausser Gefecht. Liga-Topskorer beim EV Zug in der Saison 2012/13, hat er nichts von seiner Genialität verloren. Gefürchtet sind die Zentimeter genauen Zuspiele. Die Unberechenbarkeit und Raffinesse des Schweden hätten die Westschweizer gut gebrauchen können, denn in der Offensive fehlte die letzte Konsequenz oder Genoni stand im Weg.

Vermag sich der EVZ gegen Genfs wuchtigen Körpereinsatz zu wehren? Das war eine der meist diskutierten Fragen im Vorfeld der Affiche. Ja, er vermochte. Als «Schlacht» hatte Dario Simion die Serie bezeichnet. Der EV Zug hat den ersten Teil gewonnen. Topskorer Jan Kovar setzte bereits nach 15 Sekunden ein erstes Zeichen und checkte Genfs Topskorer und Abwehrstrategen Henrik Tömmernes mit voller Kraft gegen die Bande.



«Special Teams» entscheiden Spiele und Serien. Das wissen Spieler und Trainer. Tangnes pochte deshalb auf eine disziplinierte Leistung, was auch gelang. Nur vier Minuten musste Zug in Unterzahl agieren. Das Heimteam seinerseits durfte gegen Ende des ersten Drittels während 112 Sekunden in doppelter Überzahl agieren, ohne daraus Kapital zu schlagen. Captain Raphael Diaz traf nur den Pfosten. Das Glück war dem Meisterfavoriten noch nicht hold. «Ich befürchtete, dass uns die verpasste Gelegenheit aus dem Konzept wirft», sagte Tangnes.

Dafür hatte sich Göttin Fortuna gleich zu Beginn des zweiten Drittels auf die Seite des EVZ geschlagen. 21 Sekunden waren gespielt, als Grégory Hofmann nach einem Zuckerpässchen von Kovar Goalie Daniel Manzato im Fallen zwischen den Schonern erwischte.

Hier trifft Grégory Hofmann zum goldenen 1:0 – Dario Simion sorgt vor dem Tor für Unruhe. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Dem Tor vorausgegangen war ein Fehlpass von Tömmernes. Verunsichern liessen sich die Westschweizer nicht. Mehrere Top-Chancen hatten sie im Mitteldrittel, die Genoni alle zunichte machte.

Dieser Sieg stärkt den EVZ

Beim letzten Aufeinandertreffen mit den Genfern am 24. März stand noch Justin Abdelkader im Mittelpunkt. Viermal wurde der amerikanische Haudegen auf die Strafbank verbannt, aber er war gleichzeitig dank eines Doppelschlags innert 89 Sekunden für die Wende und den 2:1-Sieg verantwortlich.

Im ersten Spiel der Finalserie überzeugte Zug jedoch als kompaktes Kollektiv, das die richtige Mischung zwischen offensivem Tempospiel und defensiver Absicherung fand. Der Auftritt wird den Mut und den Optimismus des EV Zug weiter stärken. Und zu wissen, dass Genoni zwischen den Pfosten steht, macht die Mannschaft noch selbstsicherer.

Nach dem Spiel: Die Playoff-Emotionen. Bild: Alexandra Wey / Keystone

Grégory Hofmann zum Startsieg in der Finalserie:

«Wir spielten sehr diszipliniert und Leonardo Genoni machte einen unglaublichen Job, er hat alles gehalten.»

Zu seinem Siegtor sagt Hofmann: «Es war eine Forechecking-Situation, Kovar gewinnt den Puck und spielt mich an. Ich kassiere einen Schlag, hatte wenig Zeit und brachte die Scheibe einfach auf das Tor.» Der EVZ-Stürmer sieht auch noch Potenzial:

«Wir müssen unser Powerplay verbessern und mehr Druck auf das Tor machen.»

Verteidiger Tobias Geisser bilanziert nach dem Spiel: «Es war ein hartes, umkämpftes Spiel. Wir gewannen viele Zweikämpfe und Genoni hielt super – das war heute der Schlüssel zum Erfolg.» In der Defensive müsse das Team an die Leistung anknüpfen und zusätzlich «noch etwas kompakter stehen». Der Sieg zum Auftakt der Serie sei wichtig, aber Geisser betont auch: «Es geht schnell – wir müssen am Mittwoch wieder parat sein.»

Zug – Genève-Servette 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Bossard-Arena. – 50 Zuschauer. – SR Stricker/Stolc.

Tor: 21. Hofmann (Kovar) 1:0.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Genève; 4-mal 2 Minuten gegen Zug.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Zgraggen; Stadler, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Genève-Servette: Manzato; Tömmernes, Jacquemet; Le Coultre Simon, Karrer; Völlmin, Guebey; Maxime Montandon; Vouillamoz, Winnik, Asselin; Vermin, Richard, Rod; Miranda, Fehr, Moy; Berthon, Kast, Arnaud Montandon; Patry.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich (verletzt), Cadonau, Thürkauf, Thorell (überzählig). Servette ohne Omark (krank), Mercier, Descloux, Maurer, Smons (verletzt).