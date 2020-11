13 Profiverträge beim EV Zug laufen Ende Saison aus: So stehen die Chancen für eine Weiterbeschäftigung Wer darf bleiben, wer muss gehen? Was feststeht: Die Spieler werden starke Lohnreduktionen in Kauf nehmen müssen. Philipp Zurfluh 13.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reto Kläy amtet in seiner siebten Saison als Sportchef beim EV Zug. Seine Person steht für Kontinuität. Der Grossteil des Teams soll zusammenbleiben, «doch es werden uns auch Spieler verlassen müssen», so Kläy. In finanzieller Hinsicht sind dem Sportchef wegen Corona die Hände gebunden. «Die Spielersaläre müssen stark gekürzt werden», macht Kläy klar. 13 Arbeitspapiere laufen aus.

Die Kaderzusammenstellung wird auch davon abhängen, wie es mit Tobias Geisser und Calvin Thürkauf weitergeht. «Nehmen die NHL und die AHL den Spielbetrieb wieder auf, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass sie zurück nach Nordamerika gehen», sagt Kläy. Auch der Kanadier Ryan McLeod kann von den Edmonton Oilers jederzeit zurückberufen werden. Keine Priorität habe die Besetzung der Ausländerpositionen. «Der Markt ist gross, das hat keine Eile.» Eine weitere Verpflichtung in dieser Saison – beispielsweise eine kostengünstige Ausleihe wie diejenige von McLeod – schliesst Kläy nicht aus. «Qualitätsspieler kosten, doch es muss in unserem finanziellen Konstrukt vertretbar sein. Aber momentan können wir uns keinen neuen Spieler leisten.» Wie steht es um die Personalien? Eine Einschätzung.

Der 30-jährige Finne spielt die achte Saison in Zug. Er ist ein kreatives Element in der Defensive. Nur Captain Raphael Diaz erhält mehr Eiszeit. Auf und neben dem Eis ist Alatalo eine wichtige Figur. Eine Verlängerung ist sehr wahrscheinlich.

Der Captain der Mannschaft ist aus der Organisation nicht mehr wegzudenken, gehört sozusagen zum Inventar. Eine Verlängerung mit dem Grossverdiener ist Formsache. Die Parteien werden sich finden.

Der Bündner soll die Ausbildung in der Zuger Hockey Academy abschliessen, die er 2014 gestartet hat. Noch besitzen die New York Rangers seine Rechte. Es ist völlig offen, wohin der Weg des Talents führt.

Letzte Saison oft kritisiert, hat er in dieser Spielzeit einen guten Start hingelegt. Er muss noch mehr Verantwortung übernehmen. Klub und Spieler streben eine weitere Zusammenarbeit an.

Dem Umstand geschuldet, dass Gross und Tobias Geisser aus Übersee zum Team stiessen, erhält das Eigengewächs weniger Einsatzzeit. Der nächste Entwicklungsschritt soll kommende Saison folgen.

Er hat in der Verteidigung Konkurrenz bekommen. Geisser und Stadler laufen dem Schweiz-Kanadier den Rang ab. Ob der lässige Abräumer bleibt, ist fraglich.

Der Viertliniencenter hat sich weiterentwickelt und beim EVZ einen Namen gemacht. Er ist ein zuverlässiger Punktesammler. Der unermüdliche Kämpfer ist ein Gewinn für die Zuger.

Sein Arbeitsethos wird geschätzt. Eine weitere Zusammenarbeit ist denkbar. Vom Schweden darf aber mehr erwartet werden. Er steht in dieser Saison noch ohne Skorerpunkt da.

In der letzten Saison noch Captain beim Farmteam, ist der Schwyzer mit einem Profivertrag ausgestattet worden. In dieser Spielzeit blieb er noch ohne Einsatz in der National League. Ihm gehört die Zukunft.

Einer weiteren Zusammenarbeit zwischen dem 21-Jährigen und dem Klub steht nichts im Weg. Der Viertlinienspieler bringt konstante Leistungen und hat letzte Saison einen Steigerungslauf hingelegt.

Der polyvalente Stürmer war vergangene Saison lange verletzt und konnte danach nicht mehr an seine starke Vorsaison anknüpfen. Senteler ist ein dankbarer Spieler und wertvoll für das Team.

Die Zeichen stehen auf Abschied. Der Schwede konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Zudem warfen ihn Verletzungen zurück. Die Verantwortlichen erhoffen sich eine klare Leistungssteigerung.

Der Zuger blüht unter Trainer Dan Tangnes auf und hat in dieser Saison schon mehrfach gepunktet. Er ist in der Hierarchie des Teams aufgestiegen. Seine Entwicklung geht in die richtige Richtung.