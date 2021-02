Eishockey Mega-Serie ist gerissen: Der EV Zug geht erstmals seit 21 Spielen ohne Punkte vom Eis Der EV Zug verliert nach dem Spitzenkampf gegen die ZSC Lions erneut gegen ein Top-Team. Bei der 1:5-Niederlage in Lausanne fehlt es Trainer Dan Tangnes an Emotionen und Leaderfiguren. Philipp Zurfluh aus Lausanne 02.02.2021, 23.32 Uhr

Lausannes Robin Grossmann (links) spitzelt den Puck vor EVZ-Stürmer Dario Simion weg. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Lausanne, 2. Februar 2021)

21 Partien in Folge hatte der EV Zug seit dem 0:4 am 13. November in Genf immer mindestens einen Punkt geholt. Hätte Zug gegen die Waadtländer gepunktet, hätte noch ein Spiel ohne eine Niederlage in der regulären Spielzeit zur historischen Bestmarke des HC Lugano aus der Saison 1987/88 gefehlt. Es bleibt beim Konjunktiv. Der Tabellenführer konnte sein Potenzial nicht abrufen, die Niederlage gegen die Waadtländer war verdient. «Ich habe im zweiten und dritten Drittel niemanden gesehen, der Verantwortung übernommen hat. Es fehlten die Emotionen», so das Fazit von Trainer Dan Tangnes. «Auch auf der Bank habe ich zu wenig Feuer gespürt.»

Santeri Alatalo meinte: «Die ersten 20 Minuten waren okay, doch im Rest des Spiels haben wir zu viele Eigenfehler gemacht, Lausanne konnte haufenweise Konter fahren.» Und auch in den Zweikämpfen habe man zu wenig dagegen gehalten. «Wir waren zu weich», bilanzierte der Verteidiger.

Zug lässt fünfminütige Überzahl ungenutzt

Viele Checks und hitzige Wortgefechte: Der Spitzenkampf zwischen Lausanne HC und dem EV Zug bot einigen Unterhaltungswert. Die Spieler liessen es in den Zweikämpfen ordentlich krachen, oft am Rande der Legalität. In der 23. Minute setzte Captain Mark Barberio zu einem überharten Check an und beförderte Jérôme Bachofner in die Bande, der mit dem Kopf heftig dagegen prallte. Die Schiedsrichter schickten den Aggressiv-Leader frühzeitig unter die Dusche. Bereits im letzten Spiel gegen Ambri-Piotta machte der übermotivierte Barberio negative Schlagzeilen, als er beidhändig mit dem Stock auf die Arme des Gegners schlug und einen Restausschluss kassierte.

Zug bot sich eine fünfminütige Überzahl, doch das Powerplay war nicht so überzeugend wie auch schon. Die beste Einschussmöglichkeit hatte Grégory Hofmann auf Pass von Jan Kovar aus kurzer Distanz, verzog aber deutlich. Zweimal musste gar Leonardo Genoni retten, als Topskorer Denis Malgin und Brian Gibbons im Eins-gegen-Eins-Duell gegen EVZ-Goalie das Tor auf dem Stock hatten. «Wenn man fünf Minuten in Überzahl agieren kann, muss man mindestens ein Tor machen», so Alatalo.

«In dieser Phase hat das Momentum gedreht.»

Es war nicht der Abend des gefährlichen Offensiv-Duos. Hofmann hat in den letzten sieben Spielen immer gepunktet, Kovar in den letzten acht. Doch gegen die aufsässigen Waadtländer kamen die Stürmer nicht zur Entfaltung.

Zwölf Gegentore in zwei Spielen

Zum Matchwinner hätte Carl Klingberg avancieren können. In der 18. Minute schoss er seine Farben in Front. Der Schwede hatte gar nach 30 gespielten Sekunden im Mitteldrittel die 2:0-Führung auf dem Stock. Doch sein erster Doppelpack in dieser Saison blieb dem Stürmer verwehrt, weil Torhüter Luca Boltshauser stark parierte. Tim Bozon (22.) machte es besser. Lausanne war fortan die bessere Mannschaft. Brian Gibbons (37.), Floran Douay (49.), Bozon (59.) und Christoph Bertschy (59.) setzten zur Kür an. Mit dem 12. Sieg im 14. Heimspiel bleibt Lausanne in der Vaudoise-Arena eine Macht.

Trotz klarem Verdikt: Der EVZ-Trainer wollte in die zweite Niederlage in einem Spitzenkampf nicht zu viel hineininterpretieren. Dass 12 Gegentore in zwei Partien aber deutlich zu viel sind, weiss auch Tangnes und sagt. «Unser Defensivverhalten muss klar besser werden, sonst reicht es nicht für Punkte.»

Lausanne – Zug 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Vaudoise-Arena. – 1 Zuschauer. – SR Hebeisen/Salonen.

Tore: 18. Klingberg (Albrecht) 0:1. 22. Bozon (Emmerton) 1:1. 37. Gibbons (Malgin) 2:1. 49. Douay (Froidevaux, Krakauskas) 3:1. 59. (58:11) Bozon (ins leere Tor) 4:1. 59. (58:58) Bertschy (Douay) 5:1.

Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer (Barberio) gegen Lausanne; 5-mal 2 Minuten gegen Zug.

Lausanne: Boltshauser; Frick, Heldner; Barberio, Genazzi; Marti, Grossmann; Krueger; Kenins, Malgin, Gibbons; Bozon, Emmerton, Bertschy; Almond, Jooris, Conacher; Douay, Froidevaux, Krakauskas.

Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Cadonau, Alatalo; Langenegger, Gross; Simion, Kovar, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Martschini, Shore, Bachofner; Leuenberger, Senteler, Thorell.

Bemerkungen: Zug ohne Wüthrich, Thürkauf (beide verletzt). Zug von 56:19 bis 58:11 ohne Torhüter.