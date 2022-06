Trikot-Versteigerung 2551 Franken: Für das Dress von EVZ-Goalie Leonardo Genoni wird am meisten geboten Bei der Versteigerung der Auswärtstrikots der EVZ-Meisterhelden kommt ein Erlös von knapp 20'000 Franken zusammen. 13.06.2022, 21.39 Uhr

Jemand bot 2551 Franken für das Goalie-Shirt von Leonardo Genoni. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 25. April 2022)

Der EV Zug versteigerte die original getragenen Auswärtstrikots der Saison 2021/22 und ermöglichte somit den Fans, sich ein Souvenir der Meistersaison zu sichern. Die Auktion startete am 31. Mai und endete am Samstag. Nicht versteigert wurde das Auswärtstrikot von Captain Jan Kovar. Es bleibt im Besitz des EVZ. Stattdessen wurde das Topskorer-Trikot, welches Kovar während einem Grossteil der Saison tragen durfte, auf der Online-Auktionsseite Ricardo.ch zum Kauf angeboten.

Insgesamt sind 19'883 Franken zusammengekommen. Der Erlös fliesst vollumfänglich an den Nachwuchs des Zuger Hockeyklubs. Laut dem EV Zug wird der Betrag unter anderem für den Ausbau der Trainingslager, der Intensivwoche und der Hockeyschule eingesetzt sowie in die Ausbildung der Trainer und Mentalcoaches, um die Nachwuchsspieler in diesen Bereichen optimal zu fördern.

«Der erzielte Erlös übertrifft unsere Erwartungen»

, schreibt der EV Zug in einer Mitteilung.

Die Fans kamen somit dieses Jahr günstiger zu den begehrten Souvenirs. Letztes Jahr betrug der Gesamtertrag über 50’000 Franken, für das Dress von Grégory Hofmann wurden gar 12’300 Franken geboten – und bezahlt.

Das diesjährige Höchstgebot betrug 2551 Franken: So viel war nämlich eine Person bereit, für das Goalie-Shirt des siebenfachen Schweizer Meisters Leonardo Genoni hinzublättern. Auch die beiden Erinnerungsstücke von Dario Simion (1701) und Yannick Zehnder (1671) waren heiss umworben. (pz)