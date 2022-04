Keine Katerstimmung beim EV Zug trotz Niederlage ganz zum Schluss

Playoff-Final «Wir sind mental stark genug»: Nach dem finalen Drama herrscht beim EV Zug keine Katerstimmung Der EV Zug verliert gegen die ZSC Lions nach einer 2:0-Führung zum ersten Mal ein Playoff-Spiel (2:3). Auch weil sich Trainer Dan Tangnes in der Schlussphase verpokert. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 18.04.2022, 23.58 Uhr

Es hätte ein ganz grosser Abend werden können beim ersten Final-Akt: Mit dem neunten Sieg in Serie wollte der EV Zug gegen die ZSC Lions seine Titelambitionen untermauern und gleich das nächste Zeichen setzen. Nach der 2:0-Führung sah nicht mehr viel danach aus, als ob sich die Zentralschweizer die Butter noch vom Brot nehmen lassen würden. Ein Geschoss von Maxim Noreau (48.) brachte die Hoffnung der Zürcher nochmals zurück. Sie nutzten das vierte Überzahlspiel aus.

Dann das finale Drama in den beiden Schlussminuten. ZSC-Trainer Rikard Grönborg setzte alles auf eine Karte und ersetzte Goalie Jakub Kovar durch einen zusätzlichen Feldspieler. Der Schachzug des Schweden ging auf. 89 Sekunden vor Schluss gelang durch Chris Baltisberger der Ausgleich. EVZ-Dan Tangnes ging volles Risiko und nahm die Coaches Challenge. Doch sein Plan war kontraproduktiv. Die Schiedsrichter sahen keine Goalie-Behinderung. Der 2:2-Ausgleichstreffer zählte und wegen der missglückten Intervention von Tangnes musste ein Zuger Spieler auf die Strafbank: «Wir hatten bei solchen Entscheidungen ein paar Mal das Glück auf unserer Seite in dieser Saison. Nun hat es für einmal nicht funktioniert. Das müssen wir akzeptieren. Es ist so, wie es ist», meinte Tangnes enttäuscht.

Stürmer Dario Simion hätte in Unterzahl gar zum Mann des Spiels avancieren können, doch er sündigte alleinstehend vor dem ZSC-Hüter. Das Drama nahm seinen Lauf. 2,2 Sekunden (!) vor Schluss traf Justin Azevedo in die Maschen – ein Stich ins Zuger Herz. Seiner Mannschaft wollte Tangnes dennoch keinen Vorwurf machen. «Der Gegner hatte in der Schlussphase nichts mehr zu verlieren und warf alles nach vorne. Es ist extrem bitter.»

Justin Azevedo schiesst 2,2 Sekunden vor Ende das 3:2, Claudio Cadonau und Leonardo Genoni haben das Nachsehen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 18. April 2022)

Der Playoff-Final steht dafür, neue Geschichten zu schreiben und sich einen Platz in den Klubannalen zu sichern. Der EV Zug, der für die minutiöse und erfolgreiche Ausbildung junger Spieler, deren Entwicklung und Integration in die Profi-Mannschaft steht, wollte den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. Kein Zufall, dass die Heimfans mit ihrer Choreografie die «jungen Wilden» ins Zentrum rückten, die mit ihren Leistungen zum bislang beeindruckenden Lauf in den Playoffs beigetragen haben.

«Die Helden von morgen stehen bereit», stand in grossen Lettern auf einem Banner geschrieben. Dazu wurden die Abbilder von Luca Andrea De Nisco, Livio Stadler, Yannick Zehnder, Sven Leuenberger und Dario Allenspach empor gezogen.

Bild: René Meier (Zug, 18. April 2022)

Yannick Zehnder fühlte sich geehrt:

«Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich mein Bild in der Stehkurve gesehen habe. Es wirkte wie eine Motivationsspritze.»

Sie wirkte: Der Stürmer zeigte eine starke Leistung. Er war an vielen guten Offensivaktionen beteiligt. So bei der 2:0-Führung, als er nach einem Energieanfall den vor dem Tor perfekt postierten Fabrice Herzog sah, der nur noch vollenden musste. «Wir haben ein gutes Spiel gezeigt», wollte Zehnder die erste Niederlage in diesen Playoffs nicht schlechtreden.

Yannick Zehnder zeigte gegen den ZSC ein starkes Spiel. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Wer nach der Zwei-Tore-Führung den Zugern bei der Arbeit zusah, hatte nicht das Gefühl, dass da noch etwas schiefgehen könnte. Der EV Zug zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, obwohl er zweimal das Glück beanspruchen musste. Der ZSC scheiterte im Startdrittel zweimal am Pfosten.

Tangnes moniert zu viele Strafen

«Wir können auf dieser Leistung aufbauen, weil wir den Gegner bei fünf gegen fünf im Griff hatten. Das gibt uns Mut und wird uns nicht verunsichern», so Zehnder. Einen Kritikpunkt liess Dan Tangnes nicht unerwähnt: «Wir haben zu viele Strafen genommen.»

Nach dieser irren Wende bleibt keine Zeit zum Hadern. Am Mittwoch folgt Spiel zwei im Hallenstadion. Der EVZ-Trainer glaubt nicht, dass der psychologische Dämpfer etwas ändert:

«Ich habe gegen Lugano und Davos sieben Spiele erwartet. Wir sind mental stark genug, und schauen vorwärts und nicht in den Rückspiegel.»

Video: TV24 / Mysports

Für das Public Viewing versammeln sich die Fans vor dem Stadion. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Das Spiel beginnt – aber nicht, ohne dass die Nationalhymne erklingt. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Spannung bei den Fans ist gross. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Das Public Viewing profitierte vom guten Wetter. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Bange Gesichter bei den mitfiebernden Fans. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Der Zuger Gregory Hofmann jubelt nach dem Tor zum 1:0. Claudio Thoma / freshfocus EVZ-Torschütze Fabrice Herzog nach dem 2:0-Tor gegen ZSC-Goalie Marcus Krueger. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Das Tor von Fabrice Herzog aus der Torhüter-Perspektive. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Fans sind bereit und hoffen auf ihren Verein. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Auch hier feuern die Fans den EV Zug an. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Fans jubeln in der Bossard-Arena. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zug, 18. April 2022) Fans des EV Zugs in der Bossard-Arena. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022) Gemütlichkeit und genug zu Trinken dürfen trotz dem sportlichen Anlass nicht fehlen – finden jedenfalls diese Fans. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Yannick Zehnder im Spiel gegen den ZSC-Spieler Dominik Diem. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Hunderte Fans verfolgen das Spiel auf Grossleinwand. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Der «Lion» Denis Malgin ist im Zweikampf mit dem Zuger Marco Müller. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Zug: Public Viewing beim ersten Finalspiel EV Zug gegen ZSC Lions. Impressionen von vor dem Stadion. EVZ, Eishockey, Final, Playoff Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Zug: Public Viewing beim ersten Finalspiel EV Zug gegen ZSC Lions. Impressionen von vor dem Stadion. EVZ, Eishockey, Final, Playoff Bild: Maria Schmid (Zug, 18. April 2022) Zugs Grégory Hofmann (zweiter von links) jubelt mit Livio Stadler, Jan Kovar und Niklas Hansson nach dem ersten Tor. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022) Die ZSC Lions jubeln nach dem Tor von Justin Azevedo, das bedeutet zwei Sekunden vor Schluss den Sieg für die Zürcher. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Leonardo Genoni ist zwei Sekunden vor dem Ende bezwungen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus (Zug, 18. April 2022) Die Zuger Spieler inkl. Torhüter Leonardo Genoni haben das Nachsehen. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zug, 18. April 2022)

Video: PilatusToday

Video: PilatusToday

Zug – ZSC 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Bossard-Arena. – 7200 Zuschauer. – SR Stricker/Tscherrig.



Tore: 34. Hofmann (Simion) 1:0. 37. Herzog (Zehnder) 2:0. 48. Noreau (Andrighetto/Ausschluss Kovar) 2:1. 59. Baltisberger (Marti) 2:2. 60. (59:58) Azevedo (Team-Strafe Zug) 2:3.



Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Zug, 1-mal 2 Minuten gegen ZSC.



Zug: Genoni; Djoos, Cadonau; Stadler, Hansson; Kreis, Schlumpf; Gross; Hofmann, Kovar, Simion; Bachofner, Lander, Müller; Herzog, Senteler, Zehnder; Suri, Leuenberger, Allenspach; De Nisco.



ZSC Lions: Kovar; Marti, Noreau; Geering, Baltisberger; Kivistö, Weber; Trutmann; Andrighetto, Malgin, Hollenstein; Bodenmann, Krüger, Azevedo; Diem, Sigrist, Pedretti; Baltisberger, Schäppi, Aeschlimann; Sopa.



Bemerkungen: Zug ohne Klingberg (überzählig), Martschini (verletzt).

