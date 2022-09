Stürmer Brian O'Neill fühlt sich sehr wohl beim EVZ.

Eishockey «Uns Spielern war sofort klar, das war es» – als der Krieg ausbrach, musste Brian O'Neill auf Klubsuche Der US-Amerikaner ist mit 34 Jahren der älteste Feldspieler. Er war schon im April für einen Augenschein in Zug. Überzeugt hat ihn, dass die Organisation für alles einen Plan hat. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Mittwoch im August. Brian O’Neill steht auf der Hertiallmend, dort, wo der Fussballklub Zug 94 seine Heimspiele austrägt. Er trägt ein T-Shirt, kurze Hosen und sportliche Sneakers:

Bild: Stefan Kaiser (Zug, 30. August 2022)

Mit dem optischen Erscheinungsbild mahnt er an einen Golfer. Doch nicht nur modetechnisch gibt der US-Amerikaner eine gute Figur ab. Seine Technik lässt keine zwei Schlüsse zu: Hier ist ein «Profi» am Werk. Die exzellenten Fähigkeiten haben bereits die Runde gemacht. An einem Sponsorenturnier auf dem Golfplatz Holzhäusern verwies er die weiteren EVZ-Spieler auf die Plätze und sorgte beim einen oder anderen für grosses Staunen. O’Neill verströmt an diesem Nachmittag nordamerikanische Lässigkeit und sagt:

«Ich bin rundum glücklich. Es freut mich, mit dem EVZ einen neuen Klub und ein neues Zuhause gefunden zu haben.»

Vor ein paar Monaten gestaltete sich das Leben des 34-Jährigen wesentlich komplizierter. Die russische Invasion veränderte die Situation innerhalb der KHL schlagartig und sorgte für einen Exodus. Rund 50 Spieler aus Westeuropa wandten Russland den Rücken zu. Drastische Auswirkungen hatte der Krieg vor allem auf Jokerit Helsinki – den Arbeitgeber von O’Neill. Der finnische Traditionsverein, der seit 2014 in der KHL partizipierte, wird von russischen Oligarchen alimentiert. «Uns Spielern war sofort klar, das war es!», erzählt O’Neill, der erst wenige Tage zuvor von den Olympischen Spielen heimkehrte. Jokerit verzichtete auf die Teilnahme der Playoffs, auch aufgrund des massiven Drucks der finnischen Sponsoren, Medien und Fans. Wenig später zog sich das Team komplett aus der KHL zurück.

Golf ist die Lieblingsbeschäftigung von Brian O'Neill in der Freizeit. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 30. August 2022)

Arcobellos Flirtversuch wird pariert

Laut lokalen Medien darf Jokerit Helsinki erst wieder in der Saison 2023/24 eingreifen und muss den Neustart gar in der zweithöchsten finnischen Liga wagen. O’Neill hat das Russland-Kapitel hinter sich gelassen. Zwar seien die vergangenen Jahre eine «interessante und lehrreiche Erfahrung» gewesen, doch die grossen Distanzen zwischen den Spielorten – die Teams verteilen sich über neun verschiedene Zeitzonen – seien körperlich nicht zu unterschätzen. «Wenn man älter ist, spielt die Regenerationsphase eine noch wichtigere Rolle.» In Russland sei er 110 Tage pro Jahr unterwegs gewesen, «jetzt kann ich nach jedem Spiel nach Hause zu meiner Familie. Das bedeutet mir viel», erzählt O’Neill und spricht das neue Familienglück an – die Geburt seines sieben Monate alten Sohnes.

O’Neill ist seit langem mit Mark Arcobello befreundet, Captain und Leitwolf des HC Lugano, und war gar schon bei ihm zu Besuch. Natürlich habe ihm Arcobello den Mund wässrig gemacht und den HC Lugano beworben, doch er lehnte dankend ab. Auch weil ihn das EVZ-Konzept am meisten überzeugte. O’Neill schätzte es sehr, dass er sich im April ein Bild vor Ort machen durfte, wie dies bei Cehlarik und drei weiteren Spielern der Fall war. Was er dort erlebte, beeindruckte ihn nachhaltig: «Der Klub hat für ­alles einen klaren Plan und pflegt einen respektvollen Umgang.»

Sportchef Kläy hat keine Bedenken

In Nordamerika konnte der Center nicht Fuss fassen, auch aufgrund seiner für NHL-Verhältnisse eher kleinen Körpergrösse (175 cm). Dafür hat er in der KHL abgeliefert. Sportchef Reto Kläy findet nicht, dass man einen Spieler verpflichtet hat, der den sportlichen Zenit schon überschritten hat. «Wenn man seine Leichtfüssigkeit sieht, hat man nicht das Gefühl, er sei 34-jährig.» O’Neill, der auch auf dem Flügel einsetzbar ist, kam bei Jokerit auf durchschnittlich 0,86 Skorerpunkte pro Spiel – eine starke Quote, mit der er Erwartungen und Hoffnungen weckt. Mit seinen Spielmacherqualitäten will er dazu beitragen, für eine weitere EVZ-Sternstunde zu sorgen.

