Lehner Cup: Ambri-Piotta vermiest Titelverteidiger EV Zug den Auftakt Kaltstart der Zuger beim Lehner Cup in Sursee: Effiziente Tessiner bezwingen den EV Zug mit 4:2. Bereits nach 53 Sekunden fällt das erste Tor. Philipp Zurfluh 22.08.2020, 01.20 Uhr

Ambri-Piotta bejubelt die 3:1-Führung durch Stanislav Horansky. Bild: Marc Schumacher/ Freshfocus (Sursee, 21. August 2020)

Wenn die Ambri-Fans am Ende eines Spiels «La Montanara» singen, bedeutet dies meist nichts Gutes für den Gegner. So auch geschehen am Freitagabend bei der Partie Ambri-Piotta gegen den EV Zug. Die Tifosi feiern einen 4:2-Sieg gegen den Titelverteidiger.