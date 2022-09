Analyse vor Saisonstart Wer das Vertrauen erhält, muss liefern – EVZ-Trainer heizt den Konkurrenzkampf an 15 Stürmer und 10 Verteidiger: Der EV Zug kann auf einen breiten Kader bauen, doch das birgt auch Konfliktpotenzial. Es wird an Dan Tangnes liegen, die Mannschaft bei Laune zu halten. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Er nimmt mit dem EV Zug den Titel-Hattrick ins Visier: Trainer Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Langnau, 28. September 2021)

«Every day counts»: Diese Botschaft gab Dan Tangnes gestern den jungen Spielern in einem Gespräch mit auf den Weg. An jedem Tag, in jedem Training, in jedem Spiel, sollen sie ihm demonstrieren, dass sie unverzichtbar sind. Der EVZ-Trainer ist ein Verfechter des Leistungsprinzips. Wer Leistung zeigt, erntet Vertrauen und bekommt Eiszeit.

Zwar geniesst der EV Zug vor dem Saisonstart in Experten- und Fankreisen Favoritenstatus, doch die Karten werden neu gemischt. Fast 50 neue Ausländer – darunter viele Hochkaräter – wirbeln die National League durcheinander. Alle 14 Mannschaften haben das Kontingent von sechs «Söldnern» ausgeschöpft. Löblich, dass es im EVZ Stimmen wie jene von Geschäftsführer Patrick Lengwiler gibt, die sich mit fünf Ausländern in den Titelkampf stürzen wollten, doch der Chef wurde überstimmt.

Die genaue Betrachtung des Kaders lässt nur einen Schluss zu: Der Titelverteidiger ist qualitativ exzellent bestückt, besser als in den beiden Vorsaisons. Die Equipe ist intelligent zusammengestellt. Topspieler besetzen Schlüsselpositionen. Komplettiert werden sie mit gestandenen Schweizer Profis und willigen Nachwuchsspielern. Das «magische Dreieck» um Jan Kovar, Grégory Hofmann und Dario Simion, das sich blind versteht, wird für die Gegner erneut schwer zu durchschauen sein.

Meister zu werden, diente Tangnes als Inspiration. Nach zwei Titeln in Folge wird es ihm aber trotzdem nicht an Siegeswillen fehlen. Nichts Geringeres als der Titel-Hattrick ist Motivation genug. Und er könnte Geschichte schreiben: Seit der Einführung der Playoffs 1986 hatte nur der ehemalige Trainer des HC Lugano, John Slettvoll, dreimal hintereinander triumphiert.

Auch innerhalb des Teams stellt der Norweger während der minutiösen und schweisstreibenden Vorbereitung keine Sättigung fest. Das mag es nicht leiden. Denn die Konkurrenz – mit Vizemeister ZSC Lions als den meist gehandelten Herausforderer – hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und will den EV Zug vom Thron stossen.

Zu was ist Brian O'Neill in dieser Saison fähig? Bild: Moritz Eden / Freshfocus (Wolfsburg, 2. September 2022)

Im Sturm sind Brian O’Neill und Peter Cehlarik mehr als ein Realersatz für die abgewanderten Anton Lander, Marco Müller und Jérôme Bachofner. Die Frage ist, was man von Center O’Neill erwarten kann. 34-jährig, na und?, heisst es beim EVZ. Sein Hockey-IQ und seine Spielmacherqualitäten schüren grosse Hoffnungen. Auch beim Powerflügel Cehlarik, der extrem hohe Ansprüche an sich selbst stellt, liegt die Messlatte hoch.

Mit der Rückkehr von Tobias Geisser ist Zug auf der defensiven Achse solid aufgestellt. Der Verteidiger ist technisch versierter und läuferisch besser als Claudio Cadonau, der den Klub verliess. Und Geisser bringt trotz seiner fast zwei Metern Körpergrösse ein spielerisches Element mit. Mit Cadonau und Bachofner geht dem EV Zug etwas Gift und Härte verloren. Die beiden liebten das Spiel mit den Emotionen und trieben mit ihren Provokationen den einen oder anderen zur Weissglut.

Mit 15 Angreifern und 10 Verteidigern kann der EV Zug auf eine schlagkräftige Mannschaft zählen. Doch der grosse Kader birgt auch Konfliktpotenzial. Alle Führungsspieler zufriedenzustellen, das erfordert viel Fingerspitzengefühl und die hohe Kunst der Kommunikation, was Tangnes beherrscht. Dass bei Zug das interne Ringen um Eiszeit bereits im Gang ist, zeigt nur schon die Tatsache, dass sich Carl Klingberg in der Champions Hockey League plötzlich in der vierten Linie wiederfand. Die Ellbogen werden ausgefahren, was ein leistungsförderndes Element sein kann und Tangnes’ Plan entspricht, der einen harten, fairen und gesunden Konkurrenzkampf ausruft.

Der Staff wird zur Kenntnis genommen haben, dass Ende Saison mehrere Spielerverträge auslaufen. Jene Spieler stehen unter Zugzwang, müssen Eigenwerbung betreiben und sich mit guten Leistungen ins Schaufenster von Sportchef Reto Kläy spielen. Nicht alle werden bleiben dürfen, der eine oder andere seinen Spind im Frühling räumen müssen. Dieses drohende Szenario dürfte für die Spieler Antrieb genug sein.

Der Vorteil des EVZ: Das Spielsystem muss nicht neu erfunden werden. Der Coach kann es aus der Schublade hervorkramen und leicht justieren. Druckvoll, schnell und intensiv will er wieder spielen lassen.

Aufkommende Unruhe wird Tangnes im Keim ersticken. Der frühere EVZ-Trainer und Heisssporn Doug Shedden liess sich mal zur Aussage hinreissen: «Wer nicht gut spielt, kann auf die Tribüne Würstchen essen gehen.» Diese saloppe Formulierung wird nie aus Tangnes’ Mund kommen, aber die Devise ist klar: Jeder Tag zählt. Der Konkurrenzkampf ist lanciert.

