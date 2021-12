EV Zug nach der Hälfte der Saison 2021/22 – die Bestandesaufnahme

Analyse Ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt: Eine Bestandesaufnahme nach der ersten Saisonhälfte des EV Zug Wo steht der amtierende Meister nach 27 von 52 Qualifikationsspielen? Die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes unter der Lupe. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Wenn sich Dan Tangnes jeweils in der Interviewzone ein paar Minuten nach Spielende den Fragen der Medienschaffenden stellt, ist in den Augen und Gesichtszügen des EVZ-Trainers gut abzulesen, wie es um seine Gefühlslage bestellt ist. Die Mimik des Norwegers nach der 3:4-Niederlage am Dienstag gegen Ambri sprach denn auch Bände. Sie widerspiegelte eine grosse Portion Enttäuschung sowie Ratlosigkeit. Auch Unverständnis war abzulesen. Und Stürmer Reto Suri gab seine Gedanken ohne Umschweife zu Protokoll: «Inakzeptabel – wir haben nichts aus der Lektion gelernt.»

Mit «Lektion» meinte der Assistenz-Captain den erneut frühen Rückstand wie schon am Samstag in der Leven­tina (0:4 nach acht Minuten). Was auffällt: In vier der letzten sieben Partien geriet der EVZ nach weniger als fünf Minuten in Rückstand. Das war nicht nur der Qualität der Gegner geschuldet, sondern auch gedanklicher Trägheit sowie individuellen Fehlern, die sofort bestraft wurden. Dabei darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der EV Zug punktemässig im Soll ist. 54 Zähler aus 27 Spielen: Nur Fribourg-Gottéron steht besser da.

Ein Vergleich: In der letzten Saison standen für den EV Zug nach derselben Anzahl Spiele 63 Punkte zu Buche. Doch man tut dem auf vielen Positionen und mit neuen Kräften besetzten Kader Unrecht, es ständig mit der Meister-Equipe zu vergleichen. Denn 2020/21 war eine Ausnahmesaison, die als solche in die Annalen einging. Es reichte auch mal eine durchschnittliche Leistung, um den Gegner in die Schranken zu weisen. Auch mit mentaler Stärke – einem Qualitätsmerkmal im Meisterjahr. Dass dieser Standard nicht eins zu eins kopiert werden kann, kommt nicht überraschend. Zudem musste sich der EV Zug wegen der verletzten und coronabedingten Absenzen personaltechnisch auf dünnem Eis bewegen. Panik brach nie aus. Mit den forcierten jungen, hungrigen Spielern demonstrierte der EVZ das nachhaltige Wirken der langfristig ausgelegten Nachwuchsarbeit.

Nein, es ist bislang kein Meister-Express unterwegs, der die Gegner überfährt. Das ist auch nicht nötig. Tangnes betont immer wieder, die Intensität der Trainingseinheiten nicht zurückfahren zu wollen. Denn von diesen sollen seine Cracks in der finalen Phase im März, April und Mai zehren, um dann einen Gang höher zu schalten als die Konkurrenz. Und diese schläft nicht, sie läuft heiss: Vor allem Fribourg, Rapperswil, Davos und Biel. Die Top 5 der Liga trennen nur fünf Punkte. Diese Zahl ist der statistische Beweis für die Ausgeglichenheit in der oberen Tabellenregion.

Anfang November sagte Tangnes etwas Spannendes: «Jetzt werden die Tage wieder kälter, mental anstrengender. Diese Phase wird eine grosse Herausforderung.» In diesem Monat erlebte der EV Zug Höhen und Tiefen, er zeigte zwei Gesichter: Mit einem überzeugenden 6:1 gegen Lugano ist er in den November gerauscht und hat eine spektakuläre Wende gegen Ambri vollbracht, aber es stehen auch 134 Minuten torlose Minuten in Serie und ein blutleerer Auftritt in Davos (0:2) zu Buche.

90 Tore durfte der EV Zug bislang in dieser Saison bejubeln, hier eines von Jérôme Bachofner beim 6:1-Sieg gegen den HC Lugano. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 2. November 2021)

Meisterteams sind logischerweise etwas «satter» als Mannschaften, die sich seit gefühlten Ewigkeiten nach einem Titel sehnen. Mentale Durchhänger und emotionale Schwankungen kommen während einer sechs Monate andauernden Qualifikation immer wieder vor und sind nachvollziehbar. Doch sie dürfen nicht einreissen. Suris Klartext ist ein Beweis dafür, dass er sich und die Mitspieler kritisch hinterfragt. Aber auch ein Beleg, dass die Mannschaft lebt, viel Ehrgeiz verspürt und den eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden will.

Anlass zur Sorge bereiten die Auftritte des EV Zug nicht, er ist auf Kurs. Und wenn es dem Meister in den nächsten Spielen gelingt, die mentale Stabilität zu festigen, die Emotionen und das Feuer beim Publikum neu zu entfachen, stehen die Zeichen positiv, dass eine neue Dynamik aufkeimt. Dann wird auch Tangnes’ Mimik wieder einen entspannteren Eindruck vermitteln als nach der ernüchternden sowie frustrierenden Darbietung gegen Ambri.

Gleich drei schwedische Neuzugänge verstärken den EV Zug in dieser Saison. Dabei sticht Niklas Hansson am meisten heraus – eine Bereicherung. Mit der Verpflichtung des 26-Jährigen hatte Sportchef Reto Kläy den richtigen Riecher. Er hält in der Defensive die Fäden zusammen und macht Ex-Captain Raphael Diaz vergessen. Spielintelligent, passsicher, schussstark. Obwohl das Verteidigen seine Kernaufgabe ist, ist er Träger des Topskorer-Helms.

Mit seiner Verpflichtung sollte er den EV Zug noch vielseitiger, unberechenbarer machen und mit seiner Physis glänzen. Doch der Verband zog Fabrice Herzog nach einem überharten Check mit fünf Spielsperren aus dem Verkehr. Nach dem Verbüssen der Strafe hat der gross gewachsene Stürmer nun wieder erfolgreich ins Geschehen eingegriffen (4 Skorerpunkte in 3 Spielen). Der Thurgauer will nun in spielerischer Hinsicht für Schlagzeilen sorgen.

Der Academy-Spieler mit dem klingenden Namen Luca Andrea De Nisco debütiert am 21. September gegen den HC Lugano in der National League und demonstriert auf Knopfdruck sein Können. Trotz seines jungen Alters (20) überzeugt der Stürmer mit Unerschrockenheit und bissigem Zweikampfverhalten – ein Energiespieler. Kann der grosse Fan der SSC-Napoli-Fussballer dieses Niveau halten, steht einer erfolgreichen Hockeykarriere nichts im Weg.

Er war auf dem besten Weg, nahtlos an seine überragende letzte Saison (63 Spiele, 57 Punkte) anzuknüpfen. Doch Dario Simion zog sich Ende Oktober in einem Zweikampf einen tiefen Schnitt am Unterschenkel zu. Eine Sehne wurde beschädigt, eine Operation unumgänglich. Die Rehabilitation soll nun behutsam und ohne Druck vonstattengehen. Es ist wahrscheinlich, dass der gebürtige Tessiner erst ab Januar wieder Ernstkämpfe bestreiten darf.

Mit viel Vorschusslorbeeren wurde der frühere SCB-Junior Samuel Kreis vom EHC Biel in die Zentralschweiz transferiert. In Zug soll der nächste Schritt seiner Persönlichkeitsentwicklung stattfinden. Der 27-Jährige ist jedoch noch nicht richtig angekommen und agiert unter dem Radar. Ihm unterlaufen zu viele Fehler, er ist oft ungeschickt und zu wenig clever in der Rückwärtsbewegung und im Abwehrverhalten. Der «Bärner Giel» darf mehr Bissigkeit zeigen.

