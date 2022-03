Nach dem Verschwinden der EVZ Academy: Geduld ist gefragt

Analyse Erfolgreiches, neues Zeitalter für den EVZ-Nachwuchs? Was gut werden soll, braucht Zeit Das Farmteam EVZ Academy – das wichtige Bindeglied zwischen der höchsten Juniorenstufe und den Profis – verschwindet. Ob sich der neu eingeschlagene Weg bewährt, wird sich erst noch zeigen müssen. Philipp Zurfluh 15.03.2022, 05.00 Uhr

Weil das EVZ-Farmteam aufgelöst wird, muss sich Tim Muggli vorerst auf der höchsten Juniorenstufe beweisen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 29. Oktober 2021)

Die Lichter sind erloschen: Die Niederlage der EVZ Academy im zweiten Spiel der Pre-Playoffs gegen die GCK Lions am letzten Mittwoch markierte nicht nur das Saisonende, sondern den finalen Abschied. Das Team verschwindet von der Hockey-Landkarte – achtungsvoll. Erst ein Gegentor in der 89. Minute bedeutet das Aus.

Vor bald sechs Jahren, am 9. September 2016, begann für den EV Zug ein neues Zeitalter, für das Farmteam das Abenteuer in der zweithöchsten Liga – erfolgreich – mit einem 3:2-Sieg über die Biasca Ticino Rockets. 286 Spiele hat es seit diesem Tag abgespult. Ganz viel Lehrgeld musste das ligaweit jüngste Team zahlen. So zum Beispiel zu Beginn dieser Saison, als ihr Kontostand nach 15 Spieltagen noch leer war. Im Rückspiegel ist der sportliche Erfolg dürftig, doch nicht die Resultate, sondern die Förderung und Entwicklung der jungen Spieler war prioritär. Das Farmteam erwies sich als passende Schnittstelle zwischen der U20-Elit und der National League, auch als häufig genutztes Sprungbrett, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Das grobe Konzept: Junge Erwachsene, aber auch Junioren, müssen sich gegen teils gestandene Profis beweisen. Sie werden ins kalte Wasser geworfen, müssen «Dreck fressen», doch wachsen an dieser Verantwortung.

Nun muss der EV Zug einen anderen Weg einschlagen, um den Nachwuchs ans Niveau der National League heranzuführen. Dass es so weit kommen musste, ist bedauernswert: Reine Ausbildungsteams werden von den meisten Swiss-League-Klubs seit langem als lästige Anhängsel betrachtet – kein Zuschauermagnet und marketingtechnisch unattraktiv. Das ist rational nachvollziehbar. Doch es wird ausser Acht gelassen, dass etliche Spieler bei Kontrahenten tätig sind, die eine Vergangenheit im EVZ-Konstrukt haben. Weil die Zukunft der EVZ Academy lange in der Schwebe lag, zog Sportchef Reto Kläy die Reissleine. Das Tessiner Farmteam, die Ticino Rockets, haben sich schliesslich zur «neuen» Swiss League bekannt. Ob in dieser Angelegenheit der EV Zug etwas mehr «Bittsteller-Mentalität» an den Tag hätte legen müssen, um über die Saison hinaus ein Team stellen zu können? Die Frage ist berechtigt, doch inzwischen kalter Kaffee.

«Mitläufer» – Spieler aus der dritten und vierten Linie – sollen künftig nicht mehr überteuert eingekauft werden. Richtigerweise wird an der Zielsetzung festgehalten, die Hälfte des Kaders mit Spielern aus der Nachwuchsabteilung zu bestücken. Der EV Zug muss bestrebt sein, neue Identifikationsfiguren zu schaffen. Das neue Konzept für sportlich nachhaltigen Erfolg lautet nun: mehr Profitrainer für eine professionellere Ausbildung bei den Junioren. Doch die ab nächster Saison neue U22-Stufe ist kein gleichwertiger Ersatz für das Farmteam. Das Niveau wird verwässert, wenn nicht alle NL-Klubs am gleichen Strang ziehen. Aus Sicht des EHC Seewen oder des HC Luzern darf man durchaus kritisieren, weshalb Zug nicht eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Klubs aus der Region ins Auge fasste. Es könnte dort Junioren platzieren, wo sie sich ans «Erwachsenenhockey» gewöhnen können. Zug will aber alles unter seinem Dach behalten, die Spieler unter «Kontrolle» haben, ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl geben. Auf allen Stufen soll einheitlich trainiert werden und den Junioren schon früh ein Spielsystem eingetrichtert werden, das Meistertrainer Dan Tangnes vorlebt und weitergibt.

Jede Veränderung bringt auch eine neue Chance mit sich. Die Übergangsphase benötigt Zeit. Und bevor das neue Konzept erste Früchte trägt, dauert es Jahre. Gefordert sind viel Geduld, Mut, Durchhaltewillen. Man muss den jungen Spielern Vertrauen schenken. Nur dann kann der EV Zug das selbst ernannte Ziel, die Nummer eins im Schweizer Nachwuchs zu sein, erreichen.