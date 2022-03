EV Zug: Analyse nach dem Qualisieg und Ausblick auf die Playoffs

Analyse Die Verteidigung als Achillesferse beim EV Zug: Eine Bestandesaufnahme nach der Qualifikation und ein Ausblick auf die Playoffs Obwohl der EV Zug die wenigsten Gegentore erhält, zeigt er sich in der Defensive anfällig. In den Playoffs könnte der Konkurrenzkampf auf den Ausländerpositionen für Brisanz sorgen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.03.2022, 18.52 Uhr

Fünf Spiele, zwei Punkte, ein Torverhältnis von 3:16. Vorne zu wenig, hinten zu viel. Es ist die Bilanz des Schlussbouquets des EV Zug in der Qualifikation. Meisterlich geht anders. Doch die unglaubliche, verrückte Konsequenz: Fünf Runden vor Schluss noch auf Rang zwei, hat sich die Equipe von Dan Tangnes an die Spitze «verloren». Dies, weil Fribourg-Gottéron, lange Zeit souveräner Tabellenführer, den Playoffs entgegentaumelt (sechs Niederlagen in Serie).Wie sind diese EVZ-Zahlen, die jüngste Entwicklung, die Formbaisse des Qualisiegers zu deuten? Sie lassen Platz für viel Erklärungs- und Interpretationsversuche.

Und doch gibt es diese eine uralte, standardisierte Floskel, die zum Repertoire eines jeden Hockeyspielers- und Trainers gehört – und sie ist so etwas von wahr: In den Playoffs beginnt alles bei Null. Stürmer Reto Suri bezeichnet die nächste Phase als «Dessert». Es ist jene Zeit, für die sich die Teams bereits im Sommer in Krafträumen und auf Laufbahnen das nötige Rüstzeug holen. Für jene Wochen, in denen der EV Zug nun liefern muss.

Kann Verteidiger Claudio Cadonau die Gegner – hier Stürmer Zack Mitchell – vom Leib halten? Bild: Patrick B. Kraemer/ Keystone (Rapperswil, 25. September 2021)

Der Meister hat in der Quali viel Positives gezeigt, Spektakel geboten und sich auch mal in einen Rausch gespielt (11:0, 8:2, 8:2, 7:2, 6:1). Grégory Hofmann füllt mit seiner Energie, Kreativität und Explosivität eine Lücke, die kein anderer Stürmer hätte kompensieren können. Doch nach furiosem Beginn ist dem Beobachter nicht verborgen geblieben: Hofmann ist keine Allzweckwaffe. Die gegnerischen Verteidiger wissen um die Qualitäten des Ausnahmekönners, bewachen ihn mit Argusaugen. Edeltechniker Jan Kovar sucht zu krampfhaft mit seinen raumöffnenden, punktgenauen Pässen seinen Sturmpartner. Der Tscheche agiert zu wenig eigensinnig. Klar: Diese Eigenschaft kennt der Tscheche nur vom Hörensagen.

Auch wenn Spieler und Trainer den in den letzten Wochen vollbepackten Spielkalender nie als Ausrede nennen würden: Er zehrte arg an den Kräften, das Energie-Level sank, was sich in den eingangs erwähnten negativen Resultate niederschlug.

In der Meistersaison konnte kein anderer Gegner so ein ausbalanciertes Team stellen wie der EVZ. Heuer hat er das optimale Gleichgewicht noch nicht gefunden. Vor allem die Verteidigung scheint auf der Mission Titelverteidigung die Achillesferse zu sein. Anlass für Stirnfalten bei den Fans bereitet die instabile, inkonstante Defensive. Ein Flickwerk ist sie nicht. Aber beim Defensivverhalten, auch jenes der Stürmer, muss das Team eine Schippe drauflegen.

Obwohl der EV Zug die wenigsten Gegentore erhält, ist in der Abwehr nicht mehr die gleiche Qualität vorhanden. Mit Raphael Diaz und Santeri Alatalo gab es zwei offensiv ausgerichtete Akteure, die aus einer sattelfesten, fast fehlerlosen Abwehr, herausragten. Die Pässe der jetzigen Verteidiger beziehungsweise die Eröffnungen für Offensivaktionen sind (noch) zu selten entscheidend. Es ist der «Lebensversicherung» Leonardo Genoni zu verdanken, der oft die Schnitzer seiner Vorderleute ausmerzte.

«Lebensversicherung» Leonardo Genoni. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 04. März 2022)

Das Rotationsprinzip bei den Ausländern ist bislang ohne Nebengeräusche vonstatten gegangen. Für die Playoffs ist klar: Kovar besitzt eine «carte blanche». An den Verteidigern Niklas Hansson und Christian Djoos kommt Tangnes eigentlich nicht herum. Carl Klingberg droht das «Opfer» der zu dünn besetzen Abwehr zu werden. Der Energiespieler, Publikumsliebling, verantwortlich für einen guten Kitt im Mannschaftsgefüge, nur auf der Tribüne? Diesen Luxus kann sich Tangnes eigentlich nicht leisten. Doch dieser Fall könnte eintreffen, weil für Anton Lander dessen Position als Center spricht. Tangnes wird ein paar heikle Entscheide treffen müssen. Doch er besitzt das nötige Fingerspitzengefühl und pflegt mit seinen Spielern einen respektvollen Umgang. Zudem ist für den Trainer eine ähnliche Situation nicht neu in Zug. Gelingt es den Ausländern, ihr Ego zu hundert Prozent hinten anzustellen, stehen die Zeichen auf Erfolg.

Im physischen Bereich muss Zug noch einen Zacken zulegen. Auch wenn die ZSC Lions am Dienstag bei gewissen Checks die rote Linie in Sachen Fairness überschritten, bekam der Qualisieger vor Augen geführt, was ihn erwartet. Die Playoff-Härte angereichert mit mentaler Widerstandsfähigkeit ist elementar, wenn der Viertelfinal nur ein Zwischenstopp sein soll. Unwägbarkeiten kommen aus dem Nichts. Das Team muss sie ignorieren können. Dieses Selbstverständnis ist die hohe Kunst. Es gibt Spieler wie Kovar, Lander oder Jérôme Bachofner, die Emotionen aufs Eis bringen, die notwendig sind. Doch sie haben auch eine kurze Zündschnur. Zu oft hat sich die Mannschaft mit unbeherrschten Aktionen das Leben schwer gemacht.

Genève-Servette – der wahrscheinlich nächste Gegner – hat das Spielermaterial, um bis in den Final vorzustossen. Darum braucht es den nächsten Steigerungslauf des EVZ. Das «Dessert» soll ja schliesslich ein Gaumenschmaus werden.

Reto Suri. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Der Antreiber Schon bald wurden Stimmen laut, Reto Suri habe den Zenit überschritten. Blödsinn. Der bodenständige und geradlinige Assistenzcaptain stellt sein Ego hinten an, rackert für zwei. Die Formkurve zeigt nach oben. Einer der wenigen, die noch keinen Meistertitel gewonnen haben. Das macht ihn noch besser und gefährlicher. (pz)

Dominik Schlumpf. Bild: Patrick Straub/Freshfocus

Der heimliche Leader Ein Teamspieler, wie der Trainer sich ihn wünscht. Ein Grund, weshalb Zug das beste Unterzahlspiel vorweist, ist Dominik Schlumpf. Der Boxplay-Spezialist ist das defensive Gewissen. Spielt aggressiv, aber kontrolliert. Der Verteidiger traut sich auch nach vorn etwas zu. Zurück auf dem Eis nach einer Blinddarmoperation. (pz)

Anton Lander. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der Absteiger 18 Skorerpunkte in den ersten 14 Spielen: Wo ist der bärenstarke Anton Lander vom Saisonbeginn? Ja, Zahlen sind nur die halbe Wahrheit. Doch der Schwede fällt ab. Er reibt sich zu oft an Schiedsrichterentscheidungen auf, kassiert viel zu viele Strafen. Zählt das Leistungsprinzip, muss er bei Playoff-Start auf die Tribüne. (pz)

Sven Senteler. Bild: Bastien Gallay / Freshfocus

Der Wertvolle Der unerfüllte Olympia-Traum machte Sven Senteler schwer zu schaffen, doch zerstörte nicht sein Selbstvertrauen. Weil der mannschaftsdienliche Allrounder eben nicht im Rampenlicht steht, ist er so wertvoll für das Team. Der Center punktet durch seinen Einsatz und Willen und ist vor dem Tor durchsetzungsstark. (pz)

Fabrice Herzog Bild: Marc Schumacher / Freshfocus

Das Fragezeichen Zunächst ein Doppelpack, tags darauf ein Hattrick: Hat es bei Fabrice Herzog «Klick» gemacht? Nach teils unscheinbaren Leistungen kommt er besser in Fahrt. Ab und an hat man das Gefühl, dass er in den Zweikämpfen noch nicht «all in» geht. Ab dem 25. März muss er die PlayoffHärte auspacken. (pz)

