Unsere Analyse zur CHL-Kampagne des EV Zug

Analyse Der EV Zug ist noch nicht bereit, nach den grossen Sternen zu greifen Der EV Zug hatte grosse Ambitionen, in der Champions Hockey League ein Glanzlicht zu setzen. Die Kampagne endet mit einer grossen Enttäuschung. Das Scheitern beruht auf diversen Gründen. Unsere Analyse. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 15.10.2021, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Enttäuscht: EVZ-Verteidiger Samuel Kreis (Mitte) und seine Teamkollegen nach der entscheidenden Champions-League-Niederlage gegen München. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Zug, 13. Oktober)

«Der Titel muss das Ziel sein.» Oder: «Von der Qualität her sind wir eine der besten Mannschaften Europas.» Und: «Wir können jeden Gegner schlagen.» Es sind Phrasen von Protagonisten des EV Zug aus vergangenen Monaten und Jahren. Selbstbewusst, zielstrebig, überzeugt, vollmundig. Doch in jeder der bislang sieben Teilnahmen in der Champions Hockey League ist der EV Zug den Beweis schuldig geblieben, auf Worte Taten folgen zu lassen. Jedes Mal kehrte Ernüchterung ein. Enttäuschung, Ärger und Frust machte sich breit.

So auch am späten Mittwochabend: Statt die Hoffnung aufrecht zu erhalten, endlich in den Halbfinal oder den Final der Königsklasse vorzustossen, muss der EV Zug erneut einen Misserfolg verkraften. Nachdem der Schweizer Meister im Frühjahr in der nationalen Meisterschaft die Sterne vom Himmel holte, wollte er heuer nach den ganz grossen greifen. Eine Sternstunde auf internationaler Bühne sollte es werden. Nun heisst es erneut frühzeitig: auf Wiedersehen Europa.

Wie schon 2017 gegen das tschechische Team Kometa Brno (Achtelfinal), 2018 gegen Red Bull München (Achtelfinal) oder 2019 gegen die Tschechen Mountfield HK (Viertelfinal) scheiterte Zug nach einer günstigen Ausgangslage. Die Niederlage ging Tangnes nah. Er hatte bislang als Trainer (2x mit Linköpings HC, 2x mit dem EVZ) die Gruppenphase stets überstanden. Nach dem abrupten Ende seiner hohen Ambitionen und dem Titel-Traum, sagte Tangnes, er brauche Zeit, um dieses schmerzliche Aus zu analysieren.

Der EV Zug hat es auch verpasst, die Akzeptanz des Turniers bei ihrem Anhang zu stärken. Während Fans Schweizer Fussball-Klubs für den Besuch von Champions-League-Spielen ihr letztes Trikot hergeben, sind die Partien für Hockeyfans eher ein lästiger Pflicht-Besuch. Das Fernziel der Turnier-Vermarkter, die Stadien mit durchschnittlich 6000 Personen zu füllen, ist eine Illusion (Saison 19/20: 3500 Zuschauer). Auch was die finanzielle Attraktivität des Wettbewerbs betrifft, bewegen sich Hockey und Fussball in unterschiedlichen Sphären. Während die Young Boys für den Einzug in die Gruppenphase über 25 Millionen kassierten, decken beim EV Zug die Entschädigung von 60'000 Euro gerade mal so die Reisekosten. Ein Nullsummenspiel.

Ja, Zug hatte mit Rögle und München zwei Top-Teams in der Gruppe, aber es sind keine Übermannschaften. Ja, das Startprogramm mit 19 Spielen innert 37 Tagen war beschwerlich. Tangnes scheute sich nicht davor, die Trainingsintensität hochzuhalten. Die vergangenen Wochen raubten augenscheinlich Energie. Kraft, die in gewissen Spielsituationen durch Talent und Technik nicht wettgemacht werden konnten. Und unbestritten: Die Chancen auf die K.o.-Phase wären um ein Vielfaches höher gewesen, hätte Leonardo Genoni keine drei «faulen Eier» kassiert. Doch es ist müssig, darüber zu diskutieren.

Als Reifeprüfung hatte Tangnes das «Endspiel» gegen München bezeichnet. Das Fazit: Test nicht bestanden. Die Ausgabe 2021/22 des EV Zug benötigt Zeit, um die Automatismen einzuüben. Unbestritten schlummert grosses Potenzial, um in der Königsklasse für eine Sternstunde zu sorgen. Doch nüchtern betrachtet ist diese Equipe noch nicht bereit für diesen grossen Schritt. Sie bekundet Mühe, weil immer mehr Teams das auf Scheibenbesitz orientierte Spiel durchschauen, entschlüsseln und ein Gegenmittel finden. Zudem hinken einige Leistungsträger ihrer Form hinterher. Neuzugänge wie Christian Djoos und Samuel Kreis sind (noch) nicht die erhoffte Verstärkung. Überall fehlen ein paar Prozente: gedankliche Frische, Zweikampf-Härte, Präzision der Zuspiele oder Effizienz im Abschluss. Unübersehbar ist das Fehlen der überragenden Fähigkeiten eines Grégory Hofmann. Seine Geistesblitze, Wucht, oder Qualität der Schüsse sind Elemente, die der EV Zug nun kompensieren muss.

Das Scheitern ist kein Weltuntergang. Polemik wäre fehl am Platz. Wo sich eine Tür schliesst, öffnet sich eine andere. Wem sonst als dem klugen Kommunikator Tangnes sollte es gelingen, das Selbstverständnis und die Sicherheit, die seine Mannschaft in der letzten Saison auszeichneten, in den nächsten Wochen und Monaten einzutrichtern und zu verinnerlichen?

Der Start in die Saison mit 25 Punkten aus 13 Spielen liegt im Rahmen der Erwartungen. Im Herbst gewinnt man keine Meisterschaft, doch man legt die Basis für erfolgreiche Playoffs im Frühling. Drei trainingsfreie Tage sollen den Spielern Zeit geben, um den Kopf frei zu kriegen. Und Trainer Tangnes Zeit, die richtigen Lehren zu ziehen.