Analyse zum Playoff-Final: EV Zug gegen ZSC in der Favoritenrolle

Analyse zum Playoff-Final Mit breiter Brust in die «Höhle der Löwen»: Der EV Zug ist gegen die ZSC Lions in der leichten Favoritenrolle Am Ostermontag startet der Final zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions. Aufgrund der Vorgeschichte ist mit einem emotionsgeladenen Duell zu rechnen. Eine Bestandesaufnahme.

Josh Holden, Dan Tangnes und Niklas Gällstedt (von links): Führt das Trainerteam den EV Zug zum Titel? Bild: Andy Müller / Freshfocus (Zürich, 22. Februar 2022)

EV Zug gegen die ZSC Lions. Welch eine Affiche. Das Prestige-Duell der qualitativ besten Mannschaften lässt die Hockey-Herzen höherschlagen und weckt Erwartungen. Die Equipen stehen für einen temporeichen, offensiven und kreativen Spielstil. Basierend auf einem kompakten und gut organisierten Defensivverbund, suchen die Spieler mutig, dynamisch und gradlinig das Heil in der Offensive – aber nicht kopflos. Sie bahnen sich mit ihren spielerischen Fähigkeiten den Weg zum Tor. Weniger Kampf und Krampf.

Der lange Weg bis auf den Hockey-Thron lässt sich sinnbildlich mit dem Triathlon vergleichen. Zwei von drei Disziplinen hat der EV Zug erfolgreich absolviert. Es waren schweisstreibende Minuten und Kilometer, die er zu be­wältigen hatte. Nach dem HC Lugano schaffte es auch der HC Davos nie, auf die Überholspur zu kommen. Hatten die Bündner das Gefühl, aus der Position des Windschattens einen Angriff zu lancieren, wurde dieser von Zug auf eindrückliche Art und Weise gekontert.

Souverän, souveräner, EVZ. Die Bilanz in den Playoffs (acht Spiele, acht Siege) ist makellos. Der Meister reitet auf einer Erfolgswelle. Es deutet (noch) wenig darauf hin, dass diese in der Final-Serie eine Menge an Tempo und Wucht verlieren wird. Der EV Zug ist bislang gegenüber den Gegnern gedanklich eine Sekunde schneller und physisch einen Zentimeter voraus. Beim Vergleich der Kraftreserven hat der EV Zug die Trümpfe in der Hand. Die ZSC Lions waren einer deutlich grösseren Belastung ausgesetzt. Sie haben in den Playoffs 249 (!) zusätzliche Spielminuten in den Beinen. Das entspricht etwas mehr als vier Spielen. Doch Playoff-Partien werden nicht nur in den Beinen, sondern insbesondere im Kopf entschieden. Zug beweist Nervenstärke, Siegeswillen und findet bislang immer einen Weg zum Erfolg, auch wenn dieser noch so kompliziert und beschwerlich erscheint.

Die Zuger beeindrucken mit diszipliniertem Verhalten und nahezu perfekter Organisation. Im Vergleich zu anderen Teams lassen sie sich seltener zu unnötigen Strafen hinreissen und auch Diskussionen mit dem Schiedsrichter-Gespann gehen sie aus dem Weg. Sinnbildlich Jan Kovar: Er neigt in der Qualifikation dazu, die Grenze des Erlaubten zu oft zu überschreiten, und sammelt übermässig viele Strafminuten. Nun hat er die Emotionen besser unter Kontrolle.

12 Skorerpunkte in acht Playoff-Spielen: Topskorer Jan Kovar ist bereit für den Final. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus (Davos, 14. April 2022)

Weiter positiv zu werten: Der Teamgeist, er funktioniert hervorragend. Auch weil man sich auf den Ausländerpositionen einen harten, aber fairen Konkurrenzkampf liefert. Carl Klingberg ist mit seiner Rolle als Edelreservist alles andere als glücklich. Der Schwede zieht jedoch ohne Murren mit. Setzt der Trainer weiterhin auf Anton Lander und «defense first», kann sich Klingberg die Lunge im Training aus dem Hals rennen und es reicht trotzdem nur für die Tribüne...

Aber Obacht! Für den EV Zug wartet – um in der Bildsprache des Triathlons zu bleiben – die letzte Disziplin. Die wahre Meisterprüfung. Wenn die Beine brennen und die Luft auszugehen droht: Wer hat die grössere Bereitschaft, Widerstände zu überwinden und die eigenen Grenzen auszuloten? Die ZSC Lions haben nach dem Final-Einzug Lunte gerochen. Nicht nur das Offensiv-Ensemble um den puckverliebten Super-Techniker und Läufer Denis Malgin besticht durch individuelle Glanzlichter, die Mannschaft überzeugt als Kollektiv.

Für Brisanz ist gesorgt. Unvergessene Szene vor einem Jahr zwischen den Trainern Dan Tangnes und Rikard Grönborg, die sich bei einem Meisterschaftsspiel zweimal lautstark beschimpfen. Mit dem «Sechseläutenmarsch» in der Garderobe streut der EVZ nach dem Sieg zusätzlich Salz in die Wunde des «Löwen». Die Fans dürfen sich auf einen emotionsgeladenen Final freuen.

Der EV Zug ist in der Kaderbreite besser aufgestellt und leicht zu favorisieren. Die offensiven Qualitäten sind auf mehr Schultern verteilt. Für die Zürcher wird es nicht reichen, nur Zugs erste Linie zu neutralisieren. Dennoch: Der Meister spürt den Atem der «Löwen» im Nacken, hat aber alle Mittel, ihn zu bändigen.

