Nachruf auf den Schwyzer Seilbahnpionier Willy Garaventa

Arth-Goldau Nachruf auf Willy Garaventa: Abenteurer Seilbahnpionier und Jäger Willy Garaventa hat für die Region und die Jagd viel geleistet. Er ist am 14. Oktober 2022 verstorben. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 22.10.2022, 11.26 Uhr

Willy Garaventa, geboren 1934, Seilbahn-Pionier und Unternehmer, portraitiert am Samstag, 17. November 2018 in Goldau. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Willy Garaventa war ein passionierter Jäger. Begonnen hat die Firma Garaventa als Holzerunternehmen, da war das Wild und damit die Jagd nie weit. Da Holz mit Bahnen einfacher aus dem unwegsamen Gelände transportiert werden konnte, wurden von den Garaventas die ersten Bahnen gebaut. Dem Wald blieb Willy Garaventa dennoch immer treu.

Eine jagdliche Anekdote aus früher Zeit kennt der Immenseer Paul Annen, ehemals Ingenieur bei Garaventa und wie Willy Garaventa passionierter Jäger: «Wenn sie beim Holzen einen Fuchs bemerkt haben, haben sie die Arbeit niedergelegt und sind dem Fuchs nachgegangen – das hat sich besser rentiert.» In den 30er- und 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt ein Fuchsbalg etwa 70 Franken, der Taglohn eines Holzers lag nur bei etwa 20 Franken.

«Ein sehr zufriedener Mensch»

«Schon mein Vater Paul ging mit Willys Vater Karl auf die Jagd», erzählt Annen weiter. «Willy war für mich zusammen mit meinem Vater mein jagdlicher Lehrmeister.» Auch im Geschäft, wo Annen als Ingenieur tätig war, hatten die beiden viel miteinander zu tun. Jagdlich sei Willy «ein sehr zufriedener Mensch» gewesen, der auch Freude gehabt habe, wenn ein Kollege erfolgreich gewesen sei. «Ein geselliger, liebenswerter Mann, der richtig Freude zeigen konnte.» Wenn es irgendeine Unstimmigkeit gegeben habe, so Annen weiter, «verstand es Willy, einzigartig zu vermitteln».

Im Alter hat Willy Garaventa im Selgis eingangs Muotatal für die Schwyzer Jäger eine Schiessanlage realisiert. «Ohne Willy wäre die Schiessanlage wohl nie gebaut worden», sagt Paul Annen, «er hat sehr viel im Selgis gearbeitet, Geld aufgetrieben und die Anlage zusammen mit vielen Frondienstarbeitern aufgebaut.»

«Aus demselben Holz geschnitzt»

Mit Giacomo Garaventa und der Firma Nachfolger.ch ist eine Person aus der Familie Garaventa auch heute noch mit dem Familiennamen in der Öffentlichkeit präsent. Giacomo Garaventa ist der Sohn von Willys Bruder Karl. «Als Götti war Willy genau das Gegenteil meines Vaters Karl», sagt Giacomo Garaventa. Willy war ein Jäger und Sammler, für Karl war die Jagd ein rotes Tuch.

«Willy war Teil eines Teams», sagt Giacomo Garaventa weiter, «er konnte sich immer zu hundert Prozent auf das Aktionariat und auf der operativen Ebene auf das Managementteam verlassen.» Als Mensch bleibe ihm Willy als Abenteurer, der von der Welt fasziniert gewesen sei, in Erinnerung. «In diesem Punkt waren wir aus demselben Holz geschnitzt.»

«Wir trauern um Willy»

Der CEO der Firma Garaventa in Goldau, Arno Inauen, hatte regelmässig Kontakt mit Willy Garaventa: «Er war der Firma immer noch stark verbunden.» Bis vor Corona sei Willy Garaventa auch regelmässig in der Firma vorbeigekommen, er habe sich sehr dafür interessiert, was gerade laufe. «Ich hatte immer einen sehr guten Austausch mit Willy», sagt Arno Inauen und weiter, stellvertretend für die ganze Firma Garaventa: «Wir trauern um Willy.»

