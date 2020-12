Eishockey Folgt auf die Demütigung eine Reaktion? Auf den EV Zug wartet das wahre Ambri Nach dem ruhmlosen 1:7 in Biel ist der HC Ambri-Piotta in Not. Das kann für den EV Zug am Freitagabend zum Problem werden. Klaus Zaugg 18.12.2020, 05.00 Uhr

Ist gefordert: Ambri-Trainer Luca Cereda. Bild: Alessandro Crinari/Keystone (Ambri, 12. September 2020)

Eigentlich ist es eine Lustfahrt der Zuger in die Berge und hinüber auf die Südseite. Über eine der imposantesten Gebirgsautobahnen der Welt. Auf den Spuren der alten Innerschweizer, die einst regelmässig mit grimmiger Entschlossenheit in kriegerischer Ausrüstung und Absicht über des Teufels Brücke nach Süden zogen. Um wärmere Gefilde zu erobern und Handelswege zu sichern. Was einst eine tagelange mühselige Reise war, ist heute eine kurze Fahrt in einem sanft dahinrollenden, ja gleitenden Mannschaftsbus. Mit Musik im Ohr. Die ritterähnlichen Ausrüstungen im Materialraum verstaut.

Aber ein wenig ist es diesmal für die Zuger auch eine Reise in die tiefe Vergangenheit. Ambri hat soeben in Biel ruhmlos 1:7 verloren. Solche Demütigungen wecken die alten Geister der Leventina, die für leichtsinnige Innerschweizer unverhofft zu Dämonen werden können. Die Stimme von Sportdirektor Paolo Duca, dem Sohn der Leventina, wird dann lauter. Die von Trainer Luca Cereda auch. Und dann hört jeder zu. Den Stolz der Vorväter aufzufrischen, fällt Ambris Hockey-Generälen nicht nur wegen der Demütigung in Biel leichter. Ambri rückt zusammen wie einst die Eidgenossen beim Rückzug von Marignano. Zu viele der Tapfersten, der Wägsten, der Besten fehlen.

Torhüter Benjamin Conz, der Titan Michael Fora, der raue Fräser Elias Bianchi und Matt D’Agostini von der offensiven Kavallerie – alle verletzt. Rocco Pezullo, diese Saison hockeytechnisch vom Buben zum Manne gereift, verteidigt für die Schweiz bei der U20-Weltmeisterschaft in Edmonton. Und Julius Nättinen, der treffsicherste von allen, der beste Torschütze der Liga – abdetachiert für fremde Dienste: Er stürmt diese Woche für die finnische Nationalmannschaft. Da konnte Paolo Duca nichts ausrichten. In der Lizenz für ausländische Spieler, ausgestellt vom Eishockey-Weltverband, ist festgeschrieben, dass jeder vom Klub für Länderspiele immer freigegeben werden muss. Und so können mit Brian Flynn und Jiri Novotny nur zwei der vier Positionen für ausländische Spieler besetzt werden.

Ambri also in Not. Das bedeutet aber auch, dass das wahre Ambri aufsteht. Paolo Duca sagt:

«Wir haben für dieses Spiel 44 Beine und 44 Hände zur Verfügung. Gleich viele wie Zug. Nun entscheiden Leidenschaft, Mut und Wille.»

Ambri hat zu seinen Ursprüngen zurückgefunden, weil es Paolo Duca und Luca Cereda verstehen, den Mythos Ambri mit dem modernen Hockey zu verbinden, die Leidenschaft zu wecken. Mit einem Bein stehen sie in der ruhmreichen Geschichte, aber mit dem andern ebenso in der modernen Welt des Eishockeys, in der mit Hilfe von Computern das ganze Spiel in Einzelteile zerlegt, jedes Detail untersucht und das Ganze dann wieder zusammengesetzt wird. Heute steckt auch im Trainerbüro der Va­lascia mehr Hightech als 1969 in der Mondlandefähre.

Nach der Heimniederlage gegen die SCL Tigers und dem Untergang im Seeland ist die Ausgangslage für einmal einfach. Paolo Duca sagt es in einem Satz: «Es ist wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen.» Das mag banal tönen, ist aber ein Schlüssel im Mannschaftssport: die Fähigkeit, auf Rückschläge reagieren zu können. Eine solche Reaktion kann den Zugern heute Abend viel Mühsal bereiten. Es ist noch nicht ganz sicher, dass die Fahrt zurück durch den Tunnel und wieder hinab ins Flachland über die gewaltigen Viadukte der Autobahn so leicht und froh sein wird wie die Hinreise.