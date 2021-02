EISHOCKEY Auferstehung des Gescholtenen? Erik Thorell erzielt beim 9:4-Sieg gegen Langnau einen Hattrick Beim 75-Jahr-Jubiläumsspiel ziehen die SCL Tigers gegen den EV Zug einen schwarzen Abend ein und gehen mit 4:9 unter. Die Schweden Thorell und Carl Klinberg steuern fünf Treffer bei. Philipp Zurfluh aus Langnau 05.02.2021, 23.39 Uhr

Zug-Stürmer Erik Thorell (links) erzielt den Treffer zum 2:0 zwischen den Schonern von SCL-Goalie Punnenovs hindurch. Bild: Claudio De Capitani/Freshfocus (Langnau, 5. Februar 2021)

«Er braucht wohl etwas Druck», meinte EVZ-Sportchef Reto Kläy in der ersten Drittelspause mit einem Augenzwinkern. Die Rede ist von Erik Thorell. Der Videowürfel in der Ilfis-Halle zeigte noch keine fünf Minuten an, als der Schwede bereits zweimal jubelte, in der 38. Minute durfte er sich gar den dritten Treffer gutschreiben lassen. Grosse Erleichterung bei Thorell? «Ja, natürlich», meinte der introvertierte Schwede trocken und verzog dabei keine Miene.

Vor wenigen Tagen kommunizierte der EVZ, dass der NHL-erfahrene Stürmer Justin Abdelkader den Kader verstärkt. Laut Kläy wird der 33-Jährige frühestens am Mittwoch in Zug eintreffen. Fünf ausländische Spieler, doch Platz hat es nur für vier. Spürt Thorell schon Abdelkaders Atem im Nacken?

«Ich nehme das als positiven Druck wahr. Unser Team wird besser. Das ist gut, schliesslich wollen wir den Meisterpokal gewinnen.»

Tangnes: «Ich bin glücklich für Thorell»

Das Selbstvertrauen des Flügels scheint unerschütterlich zu sein, trotz in dieser Saison mehrheitlich erschreckend schwachen Darbietungen. Er zeigte ab und an gute Ansätze, doch seine Körpersprache im Vergleich zu seinem Landsmann und Vorzeigekämpfer Carl Klingberg liess öfters zu wünschen übrig. Drei Tore in 25 Spielen lautete die Bilanz vor dem Langnau-Spiel. Und plötzlich verblüffte der Schwede mit Spielfreude, Technik und notabene Treffsicherheit.

Trainer Dan Tangnes kann es nur recht sein, dass Thorell weiss, wo das Tor steht. Nach dem 9:4-Erfolg war er bei bester Laune. «Vielleicht müssen wir einen weiteren Ausländer verpflichten, dann spielt Thorell noch besser», scherzte Tangnes. «Ich bin glücklich für ihn. Er arbeitet hart im Training und wurde endlich dafür belohnt.»

Eine ganz andere Gemütslage herrschte auf der Seite der Tigers: Es war die siebte Niederlage in den letzten acht Spielen. Die Emmentaler kamen vor allem in den ersten 20 Minuten unter die Räder. Nach zwei Toren von Thorell (2./5.), Senteler (11.) und Simion (17.) führte der Leader mit 4:0. Nur logisch, dass Captain Pascal Berger seinem Ärger über die Schiedsrichter Luft verschaffen musste. Goalie Ivars Punnenovs rief er zu: «Die sind ja noch schlechter als wir.» Punnenovs musste nach dem ersten Drittel seinen Posten für Gianluca Zaetta räumen.

Nachwuchsspieler Sidler gibt einen Assist

Eigentlich hätte es für den Schlittschuh-Club Langnau ein unvergesslicher Abend werden sollen. Schliesslich hatte er zum Jubiläumsspiel gebeten. Vor 75 Jahren, am 30. Januar 1946, wurde der Verein gegründet. Viele Festaktivitäten waren geplant, die von Corona durchkreuzt wurden. Geschenke zum Geburtstag haben die Zuger aber keine mitgebracht.

Als den Emmentalern in der 46. Minute innert 21 Sekunden der 4:6-Anschlusstreffer gelang, keimte nochmals Hoffnung auf. Obwohl die Tigers in der Tabelle 45 Punkte hinter den Zentralschweizern liegen, haben sie oft gezeigt, dass sie mit viel Leidenschaft auch Top-Teams die Stirn bieten können. Nicht so gestern: Der EVZ schaltete schnell einen Gang höher und kam dank Toren von Raphael Diaz und einem Doppelpack von Klingberg zu einem souveränen Auswärtserfolg. Eine Randnotiz: Tangnes schenkte Academy-Spieler Dario Sidler über elf Minuten Eiszeit. Dem 17-Jährigen gelang gar ein Assist. «Ein rundum gelungener Abend», bilanzierte Tangnes.

SCL Tigers – Zug 4:9 (0:4, 1:1, 3:4)

Ilfishalle. – 0 Zuschauer. – SR Mollard/Dipietro.



Tore: 2. Thorell (Shore, Martschini) 0:1. 5. Thorell (Martschini) 0:2. 11. Senteler (Alatalo) 0:3. 17. Simion (Ausschluss Leeger) 0:4. 29. Berger (Huguenin, Nilsson/Ausschluss Schlumpf) 1:4. 38. Thorell (Stadler) 1:5. 42. Sturny (Bircher, Dostoinov) 2:5. 43. Leuenberger (Sidler, Martschini) 2:6. 45. (44:54) Petrini (Dostoinov) 3:6. 46. (45:15) Bieri (Andersons) 4:5. 50. Diaz (Shore, Thorell/Ausschluss Grossniklaus) 4:7. 54. Klingberg (Leuenberger/Ausschluss Diaz!) 4:8. 60. Klingberg (Ausschluss Maxwell, Strafe angezeigt) 4:9.



Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Langnau; 5-mal 2 Minuten gegen Zug.



SCL Tigers: Punnenovs (ab 21. Zaetta); Schilt, Lardi; Huguenin, Erni; Grossniklaus, Leeger; Bircher; Nilsson, Maxwell, Julian Schmutz; Sturny, Flavio Schmutz, Weibel; Dostoinov, Petrini, Berger; Andersons, Melnalksnis, In-Albon; Bieri.



Zug: Hollenstein; Geisser, Diaz; Stadler, Schlumpf; Alatalo, Cadonau; Sidler; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Thorell, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger.