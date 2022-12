Eishockey Aufhören, nach Ausreden zu suchen: So will der EV Zug gegen Tabellenführer Genf punkten Bringt der mental und physisch angeknackste EV Zug die Kraft auf, am Donnerstag gegen Genf dagegenzuhalten? Definitiv, meint Lino Martschini. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Der EV Zug trifft am Donnerstagabend auswärts auf Tabellenführer Genève-Servette. Bild: Pascal Muller / Freshfocus (Genf, 25. Oktober 2022)

25 Spiele, 56 Punkte – eine eindrückliche Bilanz, die manchen Konkurrenten staunen lässt. Genève-Servette scheint in dieser Saison definitiv ein Wörtchen mitreden zu wollen im Titelkampf, auch wenn man sich mit Prognosen nach knapp der Hälfte der Qualifikation aufs Glatteis begibt. Der Tabellenführer besticht seit Saisonbeginn durch Konstanz.

In diversen Statistiken zieren die Westschweizer die Spitze: Mit Valtteri Filppula haben sie nicht nur den Liga-Topskorer in ihren Reihen (29 Punkte), sondern verfügen mit Offensivverteidiger Henrik Tömmernes auch über den produktivsten Defensivkünstler (22). Das offensivstärkste Team (3,84 Tore pro Parte) kann zudem 27 Prozent aller Überzahlsituation in Tore ummünzen.

Auch ein Vergleich mit der EVZ-Ausgabe von der Meistersaison 2020/21 – die Zuger realisierten mit 119 Punkten (2,288 Punkte pro Spiel) eine Bestmarke – müssen die Westschweizer nicht scheuen. Ihr Koeffizient liegt nur 0,048 Punkte hinter jenem der Zentralschweizer. «Genf spielt bislang eine grossartige Saison. Sie haben eine ideale Balance zwischen defensiver Stabilität und Offensivpower», zollt Zugs Coach Tangnes seinem Pendant Jan Cadieux und dessen Mannen Respekt.

1222 NHL-Spiele in den Knochen und kein bisschen müde: Der 38-jährige Valtteri Filppula. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Martschini: «Es steht eine wichtige Phase an»

Ein gutes Gleichgewicht zwischen Angriff und Abwehr, dieses hat der EV Zug in dieser Saison noch nicht gefunden. Vor dem heutigen Spiel, dem vierten innert sechs Tagen, stellt sich aber viel mehr die Frage, wie viele Energiereserven die Spieler noch anzapfen können. Die Müdigkeit akzeptiert Tangnes nicht als Ausrede für die Niederlagen gegen die ZSC Lions (4:6) und den HC Lugano (1:4).

Dan Tangnes. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

«Wenn wir uns einreden, wir sind müde, dann sind es wir auch. Anderen Teams geht es ähnlich wie uns.»

Trotz des siebten Tabellenrangs ist es laut Lino Martschini nicht angezeigt, alles zu hinterfragen. Doch er sagt auch: «In den nächsten zwei Monaten steht eine sehr wichtige Phase an, die dürfen wir nicht verschlafen.» Während die Mannschaft auf europäischem Parkett wie auf Schienen unterwegs ist, bewegt sich der EV Zug in der heimischen Liga auf wesentlich steinigerem Gelände.

Weshalb? Martschini hat keine simple Erklärung parat: «Hätte ich eine Antwort darauf, stünden wir nicht dort, wo wir jetzt sind.» Für den dienstältesten EVZ-Spieler «ist auch die hohe Leistungsdichte in der Liga dafür verantwortlich, dass wir in unsere Leistungen keine Konstanz hineinbringen können. Wir sind nach zwei Meistertiteln die Gejagten, das macht die Sache noch herausfordernder.»

Lino Martschini: «In den nächsten zwei Monaten steht eine sehr wichtige Phase an, die dürfen wir nicht verschlafen.» Bild: Michela Locatelli / Freshfocus

Augenmerk auf die Eiszeiten

Aufgrund der Doppelbelastung ist Tangnes noch mehr darauf bedacht, die Belastung durch genügend Regenationsphasen und die Verteilung der Eiszeit zu steuern. Er ist ein Verfechter davon, die Einsatzminuten zwischen den vier Offensivlinien gleichmässig aufzuteilen. Das zeigt beispielsweise ein Blick auf die Anzahl Spielminuten der EVZ-Stürmer im Spiel gegen den HC Lugano.

Alle zwölf kamen zwischen 12:52 und 16:44 Minuten zum Zug. Tangnes weiss genau: Forciert er Stürmer wie Jan Kovar oder Grégory Hofmann zu stark, kann dies auf Dauer zum Bumerang werden. Je häufiger ein Spieler an seine körperliche und mentale Leistungsgrenze herangehen muss, desto höher ist das Verletzungsrisiko. Nach zu langen Einsätzen wirken sie zudem oft überspielt, die Kreativität lässt nach.

Auf dem Papier spricht wenig dafür, dass der EV Zug mit drei Punkten im Gepäck die lange Heimfahrt vom Genfersee unter die Räder nehmen wird. Die beiden bisherigen Saisonduelle (2:5, 1:6) können zudem nicht als Anschauungsunterricht dienen. Laut Martschini habe das Team noch genügend Körner. «Wir wissen, was wir können und werden alles in die Waagschale werfen. Diesmal müssen wir im Kopf bereit sein, und das von der ersten Minute an», betont Martschini. Falls nicht, droht nächstes Ungemach.

