Beckenried Verkehrsunfall im Seelisbergtunnel führte zu Stau Am Donnerstagabend kam es während des Feierabendverkehrs auf der Autobahn A2 im Seelisbergtunnel zu einem Selbstunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Die Tunnelsperre führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. 06.10.2022, 22.40 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um etwa 17.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Nidwalden später mitteilte. Eine 20-jährige Lenkerin aus Frankreich war mit ihrem Personenwagen auf der Autobahn A2 bei Beckenried in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Im Seelisbergtunnel kollidierte ihr Auto aus noch ungeklärten Gründen mit der rechtsseitigen Tunnelwand und kam auf der Überholspur zum Stillstand.

Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Überprüfung mit der Ambulanz ins Spital überführt. Am Personenwagen entstand Totalschaden und an der Strasseninfrastruktur erheblicher Sachschaden. Rund drei Stunden musste der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden, was vor allem im Kanton Uri zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Nidwalden abgeklärt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Einsatz standen die beiden Stützpunktfeuerwehren Stans und Altdorf, das Amt für Betrieb Nationalstrassen Kanton Uri, der Rettungsdienst und die Kantonspolizei Nidwalden, sowie ein privates Abschleppunternehmen. (dvm)