"Big Brother"-Effekt: Taktischer Kniff von EVZ-Trainer Tangnes

Der «Big Brother»-Effekt nach Dan Tangnes: So bedient sich der Trainer bei Grundlagen der Psychologie Mit einem taktischen Kniff hat Tangnes seine Stürmer erfolgreich aus ihrer Komfortzone gelockt. Wendet er diesen auch im fünften Spiel an? Dann muss Zug den nächsten ZSC-Matchpuck abwehren.

Neue Linienpartner als «Büchsenöffner» für EVZ-Stürmer Grégory Hofmann? Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zürich, 25. April 2022)

Center Jan Kovar, flankiert von den Flügeln Grégory Hofmann und Dario Simion: Das «magische Dreieck» hatte erheblichen Anteil am Titelgewinn im letzten Jahr. Das Trio steuerte sagenhafte 190 Skorerpunkte bei – davon 41 in den Playoffs. Nun stockt die Produktion: In den ersten drei Finalspielen gegen die ZSC Lions kann die Dreierspitze nicht ihr gewohntes Level abrufen. Hofmann und Simion lassen Konstanz und Kaltblütigkeit vermissen, die sie sonst auszeichnet. Simion sündigt oft im Abschluss. Hofmann setzt sich selber unter Druck und will es manchmal zu perfekt machen.