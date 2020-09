Stehplätze sind Vergangenheit: In der Bossard-Arena wurden auf den Stehrampen 850 Sitzschalen montiert Beim EV Zug wurde das Stadion coronakonform umgerüstet. 1600 Stehplätze müssen 850 Sitzplätzen weichen. Das neue Konzept findet Anklang bei den Fans. Philipp Zurfluh 16.09.2020, 17.07 Uhr

Die Hockey-Schweiz baut um: In der neuen Saison werden in den Arenen der National League keine Stehplätze mehr erlaubt sein. Mit dieser Befürchtung haben sich die Verantwortlichen beim EV Zug schon längst vor dem Bundesratsentscheid vom 2. September auseinandergesetzt und sich auf diverse Szenarien vorbereitet.

In der Bossard-Arena werden vorschriftsgemäss Sitzschalen auf den Stehrampen montiert. Bild: Nadia Schärli (Zug, 14. September 2020)

Der Klub hat vorgespurt und zusammen mit der Firma Nüssli ein Konzept für die Umnutzung der Stehrampen erstellt. Die Firma ist Spezialistin für temporäre Bauten bei Sport- und Kulturveranstaltungen. So hat Nüssli bereits 21 Mal die Arenen an Eidgenössischen Älpler- und Schwingfesten errichtet. Zuletzt 2019, als die grösste temporäre Tribünenanlage der Welt mit knapp 56’000 Zuschauerplätzen aus dem Boden gestampft wurde.

Investitionen belaufen sich auf 60’000 Franken

In der Bossard-Arena geht’s um andere Dimensionen. Dort mussten in dieser Woche Sitzschalen auf den beiden Stehrampen montiert werden. Die Plätze werden nummeriert, um personalisierte Tickets ausstellen zu können. 12 bis 15 Personen, die beim EV Zug im Gastronomie-Bereich tätig sind, packten tatkräftig mit an. «Wir konnten alles gut aufgleisen, die Arbeiten waren innert zwei Tagen erledigt», sagt ein zufriedener EVZ-CEO Patrick Lengwiler. Die Investition für die Umrüstung schlägt mit rund 60’000 Franken zu Buche.

Auf den bisherigen Stehplätzen im Heim- und Gästeblock entstehen rund 850 neue Sitzplätze, die der EV Zug den 1600 Stehplatzabonnenten ohne Aufpreis zur Verfügung stellt. Dass nach heutigem Stand in der ganzen Saison Spiele nur sitzend verfolgt werden können, ist vor allem für die eingefleischten Stehplatz-Fans schwer verdaubare Kost. Doch laut Lengwiler sei die vom Klub kommunizierte Lösung für Saisonkartenbesitzer auf Verständnis gestossen.

«Die Rückmeldungen waren zum grössten Teil positiv. Wir wissen um die Wichtigkeit der Stehplatz-Fans für den Klub, sie sind ein Teil unserer DNA.»

Deshalb wollte der EVZ ihnen ermöglichen, jedes zweite Heimspiel zu besuchen. Lengwiler hat in den vergangenen Tagen viel Goodwill gespürt. «Die Leute schätzen es vor allem sehr, dass sie sich gruppenweise anmelden konnten und somit mit Familie und Freunden ein Spiel besuchen können.»

Die neuen Sitzplätze dürfen die Besitzer von Stehplatz-Jahresabonnemente ohne Aufpreis benutzen. Bild: Urs Flüeler (Zug, 14. September 2020)

Interesse bei Testspielen war mässig

Der EVZ-CEO zeigt sich etwas überrascht, dass sich der Zuschauerandrang bei Testspielen bislang in Grenzen hielt. Knapp 700 waren es gegen das Farmteam, etwas mehr als 600 gegen den HC Davos. In den letzten Jahren strömten auch schon mal mehr als 2000 Fans bei Testspielen in die Bossard-Arena. Ob es das schöne Wetter, die Maskenpflicht oder die Pflicht für die Online-Registration war, darüber kann Lengwiler nur spekulieren. Er wisse aber von Saisonkartenbesitzern, die wegen der Maskenpflicht auf einen Stadionbesuch verzichten wollen, auch wenn dies wohl nur die wenigsten seien. Dennoch ist der EVZ-Geschäftsführer zuversichtlich, dass beim ersten Heimspiel alle 3800 Sitzplätze besetzt sein werden.