Nordamerika-Rückkehrer Calvin Thürkauf blickt auf schwierige Momente zurück: «Ich war mental am Boden» Obwohl es bislang für Calvin Thürkauf «nur» zu drei NHL-Einsätzen gereicht hat, ist er dankbar für diese Erfahrung. Nun möchte er beim EV Zug seine ins Stocken geratene Karriere neu lancieren. Läuft es mal nicht so gut, findet er Halt beim Mentaltraining. Philipp Zurfluh 29.09.2020, 05.00 Uhr

«Ich bin rundum glücklich», sagt Calvin Thürkauf. Er wirkt relaxt, strahlt Zuversicht aus und freut sich auf alles, was kommt. Der Nordamerika-Rückkehrer war rund zweieinhalb Jahre nicht mehr in der Schweiz. Seine Eltern hat er seit vergangenem Dezember nicht mehr gesehen. «Meine Mutter freute sich am meisten, dass ich wieder da bin», sagt der 23-Jährige und lacht.

Calvin Thürkauf ist zurück in der Schweiz und geht nun für den EV Zug auf Torjagd. Bild: Maria Schmid (Cham, 15. September 2020)

Der EV Zug ist sein Herzensverein. Ein Nach-Hause-Kommen sozusagen für den gross gewachsenen und kräftigen Stürmer – und ein Neustart seiner Karriere, wie er es bezeichnet. Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen, als der Zuger nach Nordamerika zu den Kelowna Rockets in die WHL – eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen – wechselte und für die Rockets auf Torjagd ging. Er wurde ein Jahr später von der NHL-Organisation Columbus Blue Jackets gedraftet und kam dann im AHL-Farmteam Cleveland Monsters unter.

Mit Mentaltraining aus dem Krisenmodus

So befreit, entspannt und selbstbewusst konnte der Zuger in den letzten Jahren nicht immer auftreten. Während seines Abenteuers in Übersee hat er viel erlebt – grosse Glücksgefühle und grenzenlose Enttäuschungen.

«Ich musste hartes Brot essen. Höhen und Tiefen wechselten sich teilweise im Tagesrhythmus ab.»

Wenn er sich an die Anfänge des Nordamerika-Abenteuers zurückerinnert, wird er nachdenklich. «Es war alles neu für mich. Ich war ganz auf mich alleine gestellt und musste lernen, damit umzugehen.» Auch das Verhältnis zu seinem ersten Trainer stand unter keinem guten Stern, erzählt Familienmensch Thürkauf. Dazu kamen Verletzungen, die ihn immer wieder zurückwarfen. Und auch mit seinen Leistungen haderte er immer wieder. «Vielleicht habe ich mich manchmal zu stark unter Druck gesetzt.» Es fehlte die Lockerheit.

Im Gespräch gibt er offen und ehrlich zu: «Ich habe überlegt, das Handtuch zu werfen und den eingeschlagenen Weg abzubrechen.» Hin- und hergerissen sei er gewesen. «In schwierigen Momenten gehen dir unendlich viele Gedanken durch den Kopf.» Er suchte Rat und Halt. Und fand ihn Tausende Kilometer weit weg in der Heimat bei seiner Familie. «Mit meinen Eltern kann ich über alles reden, der Kontakt und der Austausch mit ihnen haben mich sozusagen wieder zum Leben erweckt.»

Wichtig in dieser Phase war auch das Mentaltraining. Durch dieses fand er zurück zu seiner inneren Ruhe. Und auch heute greift er hin und wieder auf Übungen zurück, die ihn in diesem Bereich stärken.

Der unerwartete Anruf am Abend um 23 Uhr

Der ehemalige Captain der U20- Nationalmannschaft erinnert sich lieber an positive Erlebnisse zurück. So zum Beispiel an seine Premiere in der besten Liga der Welt. Völlig unerwartet kam er zur NHL-Taufe. Am Abend um 23 Uhr kam das Aufgebot via Telefon. Noch in der Nacht war sein Flug. «Es fühlte sich an wie ein Traum.» Obwohl es nur zu drei Einsätzen in der NHL reichte, ist er dankbar für diese Erfahrung. «Ich konnte wieder Selbstvertrauen tanken.» Bereuen tut er nichts, im Gegenteil: «Die Erfahrungen haben meinen Charakter geformt und den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin.»

Der Vertrag beim EV Zug ist gültig, bis er einen NHL/AHL-Vertrag unterzeichnet und die Saison in Nordamerika startet. In Zug will er Verantwortung übernehmen. In der Vorbereitung bildete er oft mit Jérôme Bachofner und Yannick Zehnder die dritte Sturmlinie. «Wir ergänzen uns gut», sagt Thürkauf, der sich nicht zu schade ist, «Drecksarbeit» zu verrichten.

«Ich teile gerne aus, kann aber auch gut einstecken.»

Dass der 188 Zentimeter grosse und 96 Kilogramm schwere Stürmer vor nichts zurückschreckt, hat er bereits in den Testspielen mit kernigen Checks unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis ist er eine Bereicherung in Zugs Offensive. Mit einer guten Portion Optimismus blickt er nach vorne: «Ich freue mich auf das, was kommt.»