Calvin Thürkauf kehrt zu seinem Stammverein zurück und startet mit dem EV Zug in die neue Saison Der 23-jährige Stürmer aus dem EVZ-Nachwuchs kehrt vorübergehend in die Schweiz zurück und beginnt die Eishockeysaison im Zuger Trikot. Sein Vertrag bei der NHL-Organisation Columbus Blue Jackets ist im Sommer ausgelaufen. 24.08.2020, 15.03 Uhr

Calvin Thürkauf PD

(pz) Der gebürtige Zuger Calvin Thürkauf aus dem EVZ-Nachwuchs kehrt vorübergehend in die Schweiz zurück und beginnt die Saison beim EV Zug. Der 23-Jährige wechselte 2015 vom EVZ-Nachwuchs nach Nordamerika zu den Kelowna Rockets in die WHL und wurde 2016 von der NHL-Organisation Columbus Blue Jackets gedraftet. Beim AHL-Farmteam Cleveland Monsters buchte er letzte Saison 26 Skorerpunkte in 53 Spielen, feierte sein NHL-Debüt und absolvierte total drei NHL-Spiele.