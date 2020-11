Captain Raphael Diaz über den glanzlosen 4:3-Heimsieg gegen Rapperswil: «Die Moral ist intakt, wir sind auf Kurs» Der EV Zug reagiert zaghaft auf die 0:4-Niederlage gegen Genève-Servette. Rapperswil schnuppert an einer Überraschung, Zug kann aber dreimal einen Rückstand aufholen. Dario Simion erzielt eine Minute vor Schluss den Siegestreffer. Philipp Zurfluh 14.11.2020, 23.18 Uhr

Wer nach der 0:4-Klatsche gegen Genève-Servette auf eine Reaktion des EV Zug gehofft hatte, wurde zu Beginn des Spiels enttäuscht. Vor allem im Startdrittel brachten die Zuger fast kein Bein vors andere. Die ersten 20 Minuten sind vielleicht das schwächste Drittel, das der EVZ bislang in dieser Saison gezeigt hat. Verunsichert und mutlos agierte die Mannschaft von Dan Tangnes, viele Aktionen waren nur Stückwerk. Man muss den Zugern zu Gute halten, dass sie sich mit zunehmender Dauer des Spiels steigerten. Captain Raphael Diaz wollte den Auftritt denn auch nicht schlecht reden:

«Es war eine zähe Angelegenheit, doch wir konnten zum Schluss nochmals den Kopf aus der Schlinge ziehen. Der Sieg ist verdient.»

Leistungsträger wie Carl Klingberg oder Lino Martschini, beide Spieler stehen noch ohne Punkte da, sind weit von ihrer Normalform entfernt. Auch Scharfschütze Grégory Hofmann, der vergangene Saison beim EVZ herausragte, blieb bislang vieles schuldig. Zwei Tore sind deutlich zu wenig, gemessen an seinen Fähigkeiten. Auch gegen die Rapperswil-Jona Lakers konnte sich der 28-Jährige zu wenig in Szene setzen. «Mir wollen derzeit keine Tore gelingen, es fehlt das Abschlussglück.» Selbstvertrauen sei genug vorhanden. «Nun ist es wichtig, dass ich nicht in Hektik ausbreche, sondern geduldig bleibe.»

Trainer Dan Tangnes baut die Offensive um

Dan Tangnes wollte gegen die Rapperswil-Jona Lakers etwas Neues ausprobieren und stellte die Sturmformationen um. In der ersten Linie wurde Topskorer Jan Kovar neu flankiert von Yannick Zehnder und Lino Martschini. Grégory Hofmann und Dario Simion spielten in der dritten Linie an der Seite von Center Ryan McLeod. Doch das brachte vorerst nicht den gewünschten Effekt. Nach der 1:0-Führung der St. Galler durch Rajan Sataric (5.) waren die Zuger nicht im Stande zu reagieren. Es brauchte eine Einzelaktion von Ryan McLeod (28.), die den Zugern den Ausgleich brachte.

Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, das Selbstvertrauen, die Spielfreude. Wohin sind alle diese Attribute verschwunden, die den EVZ zu Saisonbeginn ausgezeichnet haben? Vielleicht täuschten die beiden Spektakelsiege gegen die ZSC Lions (8:2 und 6:3) etwas darüber hinweg, dass die Offensive noch nicht richtig auf Touren gekommen ist.

Die Rapperswil-Jona Lakers haben eine starke Leistung abgeliefert, sie wurde aber nicht belohnt. Die Gäste sind zu einem funktionierenden Kollektiv zusammengewachsen. Junge Spieler werden mit ein paar Routiniers und einem überdurchschnittlichen Ausländerquartett ergänzt. Dass die Mischung gut funktioniert, hat die Mannschaft gegen Zug beweisen. Das Spiel schien eigentlich Kurs auf eine Verlängerung zu nehmen, als dem EV Zug in Person von Dario Simion der Siegestreffer eine Minute vor Ablauf der Spielzeit gelang. Dank einer Leistungssteigerung verdient, trotz eines beherzten Auftritts der St. Galler.

Raphael Diaz meinte danach, dass die späte Rückkehr aus Genf in der Nacht von Freitag auf Samstag und die kurze Erholungszeit einen kleinen Einfluss gehabt hätten. «Doch das darf man als Profi nicht als Ausrede gelten lassen.» Der Captain der Zuger ist überaus zufrieden nach den ersten zehn Partien:

«Wir haben oftmals unser Potenzial nicht ausgeschöpft, aber trotzdem gewonnen. Auch das zeichnet eine Mannschaft aus. Die Moral ist intakt, wir sind auf Kurs.»

Dank des 4:3-Heimsieges steht der EV Zug gemeinsam mit Lausanne HC an der Tabellenspitze.

Zug - Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

0 Zuschauer. - SR Tscherrig/Mollard, Cattaneo/Kehrli.

Tore: 5. Sataric (Lhotak) 0:1. 26. McLeod 1:1. 32. Moses (Rowe) 1:2. 35. Kovar (Diaz, Zehnder/Powerplaytor) 2:2. 43. Eggenberger (Unterzahltor!) 2:3. 51. Diaz (Powerplaytor) 3:3. 59. Simion (Hofmann, Kovar) 4:3.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Zug, 8-mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

Zug: Hollenstein; Cadonau, Alatalo; Diaz, Geisser; Zgraggen, Stadler; Wüthrich; Martschini, Kovar, Zehnder; Klingberg, Senteler, Thorell; Simion, McLeod, Hofmann; Leuenberger, Albrecht, Bachofner; Thürkauf.

Rapperswil-Jona Lakers: Bader; Jelovac, Profico; Egli, Randegger; Sataric, Maier; Vukovic, Dufner; Clark, Cervenka, Eggenberger; Moses, Rowe, Lehmann; Wick, Dünner, Lhotak; Forrer, Ness, Wetter.

Bemerkungen: Zug ohne Schlumpf (verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Payr (verletzt). Rapperswil-Jona Lakers ab 59:12 ohne Torhüter.