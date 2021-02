EISHOCKEY Der Unverwüstliche nimmt Fahrt auf: Stürmer Carl Klingberg kämpft um einen Verbleib beim EV Zug Der Schwede ist ein Paradebeispiel für Leidenschaft und Teamgeist. In der momentanen Verfassung ist der Schwede für die Zuger von unschätzbarem Wert. Doch seine ungeklärte Zukunft beschäftigt ihn. Philipp Zurfluh 17.02.2021, 05.00 Uhr

21 Skorerpunkte in 36 Spielen: Nach Startschwierigkeiten kommt Carl Klingber immer besser in Schwung. Bild: Christian Merz / Keystone (30. Dezember 2020)

Man könnte meinen, sein Gesicht zieht Stöcke und Pucks auf magische Weise an. Im Spiel gegen den HC Lugano wird Carl Klingberg insgesamt drei Mal von einem gegnerischen Stock getroffen, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Doch er verschwendet keinen Gedanken daran, das Handtuch zu werfen. Er kämpft bis zum Umfallen. Seine mannschaftsdienliche und aufopferungsvolle Spielweise krönt er mit einem Assist und einem Tor und wird von den Fans zum «Player of the game» gekürt. Der Schwede sagt dazu:

«Es ist schon etwas verrückt. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Gesicht während einer Saison schon so oft in Mitleidenschaft gezogen wurde.»

Zähne hat es ihn keine gekostet. Für die Verletzung an der Lippe und der damit etwas mühsam vonstattengehenden Nahrungsaufnahme hat der 30-Jährige ein müdes Lächeln übrig.

Die Frage nach einem geschlossenen Helm-Visier stellt sich ihm nicht. «Das steht nicht zur Debatte, sondern würde mich nur behindern», sagt der Stürmer, der 98 Kilogramm auf die Waage bringt. Wenn man so oft wie er in Zweikämpfe verwickelt sei, müsse man mit Blessuren rechnen. «Bei meinem Spielstil hat Angst keinen Platz», so der 1,90 Meter gross gewachsene Flügel.

Mit voller Überzeugung in jeden Zweikampf

Angst hatte Klingberg aber am 30. November 2018 nach seinem Zweikampf mit seinem heutigen Teamkollegen Claudio Cadonau. Angst vor einer Lähmung. Der Schwede rutschte kopfvoran in die Bande, aber kam glimpflich davon. Es wurde «nur» eine Verletzung an der Wirbelsäule diagnostiziert. Obwohl dieser Unfall in Klingbergs Gedächtnis noch präsent ist, kann er diese Gedanken während eines Spiels ausblenden. «Sonst würde ich nicht da stehen, wo ich heute bin», ist er überzeugt.

«Ich gehe in jeden Zweikampf mit voller Überzeugung. Wer zögert, hat verloren.»

Es ist eine Aussage, die Klingbergs Charakter widerspiegelt. Von ihm darf man keine Kabinettstücke auf dem Eis erwarten. Der Mann aus Göteborg verrichtet aber wertvolle Störarbeit und scheut keine Konfrontation.

Doch es sind nicht nur die sportlichen Eigenschaften, die Klingberg als Aggressivleader auszeichnen. Er geniesst innerhalb der Mannschaft und beim Trainer-Staff hohe Wertschätzung. «Seine lebensfrohe Einstellung und positive Energie sind unglaublich wertvoll», sagt Zug-Trainer Dan Tangnes.

Hofmanns Abgang spielt in Klingbergs Karten

Der schwedische Weltmeister von 2017 weiss nicht, wo seine Hockey-Karriere im Sommer ihre Fortsetzung findet. Sportchef Reto Kläy lässt sich bei den auslaufenden Ausländer-Verträgen Zeit und will erst nach den Playoffs entscheiden. Klingberg macht keinen Hehl daraus, dass ihn die ungeklärte Situation beschäftigt:

«Zug ist mein Zuhause, ich würde unglaublich gerne noch ein paar Jahre hier bleiben.»

Bereits klar ist: Mit Reto Suri und Fabrice Herzog hat Zug zwei robuste Flügel verpflichtet. Weil aber davon ausgegangen wird, dass Hofmann nächste Saison die Chance in Nordamerika nutzen will, könnte Klingberg profitieren. Dank der neuen Regelung dürfte Zug einen zusätzlichen fünften Ausländer einsetzen.

Klingberg weiss zu gut, dass die Fortsetzung seines bereits fünf Jahre dauernden Engagements bei Zug von seinen Leistungen abhängt. Nach schwierigem Saisonbeginn kommt er immer besser in Fahrt. Und verspricht: «Ich werfe alles in die Waagschale und kämpfe für einen Verbleib.»