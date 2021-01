Eishockey «Ich habe nie an mir gezweifelt»: Die Auferstehung des schwedischen Kriegers Carl Klingberg EVZ-Stürmer Carl Klingberg steht für eine vorbildliche Einstellung und unerschrockenen Einsatz. Seine Eigenschaften sind für den EV Zug Gold wert – und kommen immer besser zur Geltung. Philipp Zurfluh 12.01.2021, 05.00 Uhr

Fürchtet sich vor keinem Zweikampf: EVZ-Stürmer Carl Klingberg (links). Bild: Christian Merz/Keystone (Davos, 30. Dezember 2020)

Er ist ein unermüdlicher Kämpfer. Kann Flügelstürmer Carl Klingberg sein Potenzial abrufen, gehört er beim EV Zug zu den Leistungsträgern. Der 29-Jährige war zu Saisonbeginn weit von seiner Normalform entfernt, doch die vergangenen Wochen geben Grund zur Hoffnung, dass er die Baisse überwunden hat. Vor allem bei den Vollerfolgen gegen Fribourg-Gottéron war Klingberg einer der auffälligsten Akteure (2 Tore, 2 Assists) und hat einen grossen Anteil, dass Zugs Höhenflug anhält.

Sinnbildlich für Klingbergs unbändigen Willen war eine Szene im Schlussdrittel beim Heimsieg gegen Gottéron vom vergangenen Freitag. Der schwedische Weltmeister von 2017 wird vom Puck im Gesicht getroffen und muss blutend vom Eis. Nach kurzer Pflege und Trikotwechsel kehrt er zurück. Zwei Minuten später gelingt ihm ein Assist, kurz darauf markiert er sein fünftes Saisontor. Auch sonst ist Klingberg ein stetiger Unruheherd in Gottérons Defensive, der sich nicht davor scheut, weite Wege zu gehen und sich in die Schüsse zu werfen.

Aufgeben ist keine Option

Obwohl die Nase noch nicht verheilt ist, hat Klingberg wieder gut lachen. Angesprochen darauf, warum seine Leistungskurve nach oben zeigt, meint er:

«Ich bin derselbe Carl wie schon vor einigen Wochen. Der einzige Unterschied ist, dass mir nun auch Tore und Assists gelingen.»

Die statistische «Brille» (0 Assists/0 Tore) wurde er erst im zwölften Spiel beim 4:1-Auswärtssieg gegen den SC Bern los – notabene mit einem Schuss ins leere Tor. Und trotzdem sagt der robuste Flügel: «Ich habe nie an mir gezweifelt.» Die Worte machen deutlich: Der Schwede strotzt vor Selbstvertrauen. «Aufgeben ist für mich nie eine Option. Man muss immer an die eigenen Fähigkeiten glauben. An meiner Spielweise habe ich kaum etwas verändert.»

Trainer Dan Tangnes formuliert es so: «Die Kritik an Klingbergs Personalie hielte ich nicht immer für gerechtfertigt. Statistik bedeutet nicht alles. Er macht viele kleine Dinge im Spiel, die sich nicht in der Statistik niederschlagen. Seine Störarbeit vor dem gegnerischen Tor oder seine Checks sind enorm wichtig für unser Spielsystem.»

Klingberg ist sich bewusst, dass von ihm mehr erwartet wird, als von einem Schweizer Spieler. Er habe das aber nie als Druck empfunden. Mit seiner imposanten Statur (1,91 m) ist er hartnäckig vor dem gegnerischen Tor und gewinnt viele Zweikämpfe. Für Klingberg steht harte Arbeit über allem: «Je härter ich arbeite, umso mehr Raum schaffe ich für spielerische Elemente.»

In sehr guter physischer Verfassung

Offensivdrang und Zug zum Tor kann Klingberg nicht abgesprochen werden. Bis auf Grégory Hofmann schiesst kein Zuger Spieler so häufig aufs Tor (75 Mal). Noch eindrücklicher ist der statistische Wert bei den Torschüssen aus dem Slot. Ligaweit geht nur Hofmann aus dieser Position so viel in den Abschluss. Einzig bei der Effizienz hapert es noch. Klingberg agierte bisweilen glücklos: «Da habe ich noch Luft noch oben.» Die Voraussetzungen dafür sind gegeben: «Ich fühle mich in einer super körperlichen Verfassung», sagt Klingberg selbstbewusst.

Der Schwede kämpft um einen neuen Vertrag. Die ansteigende Formkurve dürfte ihm für eine Weiterbeschäftigung in die Karten spielen. «Mir gefällt es sehr gut in Zug, ich würde gerne hierbleiben», so Klingberg. Knüpft er an seine Leistungen an, sind die Chancen intakt.