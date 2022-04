Cham Gesund, lecker und leistungsfördernd: Der OYM-Chefkoch hält 900 Rezepte für die EVZ-Spieler bereit Küchenchef Christoph Schär sorgt zusammen mit sieben weiteren Diätköchen für das leibliche Wohl beim EV Zug. Wie ernähren sich Profisportler? Ein Blick hinter die Kulissen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Christoph Schär im Restaurant des Leistungszentrums OYM in Cham. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 21. März 2022)

Dass die Ernährung beim EV Zug einen sehr hohen Stellenwert geniesst, zeigt ein Beispiel exemplarisch. Beim Traditionsturnier Lehner-Cup im vergangenen August in Sursee organisierte das OK nach dem Spiel zwischen dem EV Zug und dem HC Ambri-Piotta rund 30 Pizzen für die Tessiner, die pünktlich zur Heimfahrt geliefert wurden. Ganz anders bei den Zentralschweizern: Sie wurden durch die Küche des Spitzensportzentrums OYM in Cham verköstigt – quasi dem Wohnzimmer des Hockeyklubs. Dort wo die Spieler während der Saison täglich ein- und ausgehen, trainieren und sich verpflegen.

Der Chef der Küchenmannschaft, die sich aus acht Diätköchen zusammenstellt, ist Christoph Schär. Der 38-Jährige aus Sursee ist ehemaliger Berufsschullehrer und hat seine Lehre in einem Fünfsternehotel gemacht. «Der tägliche Austausch mit Athleten sowie das Tüfteln an neuen Rezepten machen meinen Job sehr abwechslungsreich», erklärt Schär. Mit seiner Küchencrew entwickelte er mehr als 900 Rezepte. Die Ernährung ist einer der vier Grundpfeiler der OYM-Kernkompetenzen. Auf ihr liegt ein besonderes Augenmerk. «Der Tod jeder Ernährungsform ist der Hunger», sagt Schär und führt aus: «Wenn das Essen nur gesund, aber nicht gut ist, nützt das nicht. Ich verfehle mein Ziel, wenn der Spieler nach dem Mittagessen in einen Dönerladen spaziert und dort etwas bestellt.»

«Ernährung kann auch krank machen»

Schär arbeitet Hand in Hand mit Ernährungswissenschaftlern zusammen. Er kreiert und feilt mit seinem Team minutiös an Rezepten, ständig auf der Suche nach dem Optimum. Passend zum Leitfaden des OYM: «Athletes powered by science». Athleten, angetrieben von der Wissenschaft. «Die Ernährung beeinflusst uns stärker, als viele denken. Sie kann gesund, aber auch krank machen», sagt Schär. Seine Devise: Mit einer spezifischen, individualisierten Ernährung den Zufall minimieren und das athletische Potenzial maximieren.

Aufgrund der immer stärker aufgeblähten Spielpläne sind die Anforderungen an den Körper der Hockeyspieler gestiegen. Talent allein reicht nicht. Topfit müssen sie sein. Der Speiseplan ist dabei ein wichtiger Faktor, damit die volle Leistungsfähigkeit abgerufen werden kann. Schär betont, dass eine gesunde Ernährung nicht nur dafür verantwortlich sei, dass genügend Energiereserven vorhanden sind: Sie ist auch Prophylaxe für allfällige physische oder körperliche Beschwerden, so beispielsweise Konzentrationsschwächen oder Entzündungen.

Kovar hat mehr Energie als früher

Das Buffet im OYM wird nicht nach Vorspeise, Hauptgang und Dessert unterteilt, sondern in die Bereiche Kohlenhydrate, Proteine und Fette gegliedert, was es den Athleten einfach macht, sich zu orientieren. Jeder kann essen, was er will. Schärs Team arbeitet ausschliesslich mit Bioprodukten. «Nicht weil wir glauben, dass Bio per se bessere Produkte sind. Aber sie enthalten keine hormonaktiven Substanzen.» Die Verwendung von Alkohol bei der Zubereitung der Speisen ist tabu. «Alkohol ist gerade in der Regeneration negativ für den Körper.»

Christoph Schär am Buffet, an welchem sich die EVZ-Spieler bedienen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 21. März 2022)

Der Küchenchef führt vor der Saison mit jedem Spieler Gespräche. Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Wie können wir sie unterstützen? «Das Feedback erleichtert mir die Arbeit. Für jeden soll schliesslich etwas Schmackhaftes dabei sein.» Vor allem die Zusammenarbeit mit Captain Jan Kovar habe ihm Eindruck gemacht. «Ich habe mit ihm viele Gespräche über das Thema Ernährung geführt», erinnert sich Schär. «Kovar hat ein grosses Vertrauen in unsere Arbeit und wir versuchen ihn immer optimal zu unterstützen.» Der Tscheche äussert sich so:

«Früher habe ich mich weniger gesund ernährt. Das hat sich stark verändert, seit ich hier bin. Ich fühle mich besser und habe mehr Energie.»

Eine sehr wichtige Mahlzeit für die Spieler ist jene nach einem Wettkampf, dies wird oft unterschätzt. Unmittelbar danach gilt es viele Kohlenhydrate aufzunehmen: Zum Beispiel in Form von Teigwaren, Reis oder Poulet. Einige Spieler mögen es lieber in Form von Shakes. Bei Auswärtsspielen bekommen die Spieler individualisierte, zusätzliche Shakes und «Foodboxen» mit auf den Weg.

Das Dessert wird nicht vermisst

Zucker und Süssspeisen werden am Buffet keine angeboten. «Niemand vermisst sie», sagt der Küchenchef. Er macht sich aber keine Illusionen, dass die Spieler ab und an auch Süsses zu sich nehmen. «Ich verbiete niemandem ein spezifisches Lebensmittel, sondern ich zeige auf, was gesund ist und was die Leistung zum Positiven beeinflussen könnte.» Der Küchenchef betont, dass er sich in seiner Rolle in keiner Art und Weise als Moralapostel fühlt. Deshalb sei eine offene Kommunikation mit den Spielern elementar.

Inwiefern die Kochkünste des Teams auf dem Eis in Form von Siegen gemessen werden können, ist laut Schär nicht messbar. «Die Spieler schiessen wegen uns nicht mehr Tore.» Er sagt aber auch: «Mit einer auf jeden Spieler abgestimmten Ernährung kann die Regenerationszeit optimiert und die Verletzungsanfälligkeit minimiert werden.»

