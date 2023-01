Champions Hockey League «Eine starke Defensive gehört zur DNA des Klubs»: Finnischer Sportjournalist über den EVZ-Gegner Tappara Tampere Der finnische Sportjournalist Lauri Lehtinen berichtet seit acht Jahren über Tappara Tampere. Im Interview erzählt er etwa, wie viel Respekt der mehrfache finnische Meister vor dem EV Zug hat. Interview: Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Sportjournalist Lauri Lehtinen. Bild: PD

Seit 2015 begleitet Sportjournalist Lauri Lehtinen für die finnische Tageszeitung «Aamulehti» hautnah das finnische Spitzenteam Tappara Tampere. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er über die Qualitäten des 18-fachen Meisters, ordnet den Stellenwert der Champions Hockey League in seiner Heimat ein und verrät, weshalb die Verpflichtung von Weltmeistertrainer Rikard Grönborg keine Begeisterungsstürme auslöst.

Tappara Tampere hat im Hinspiel nichts anbrennen lassen, Zugs gute Torchancen sind an einer Hand abzuzählen. Hat Sie das überrascht?

Lauri Lehtinen: Nein. Die Mannschaft strotzt momentan nur vor Selbstvertrauen. Sie legt eine Leichtigkeit an den Tag, die mir imponiert. Auch wenn etwas schief geht, lässt sie sich nicht von ihrem Weg abbringen oder in die Irre führen. Ich kann Ihnen keine grossen Schwächen aufzählen, weil sie schlicht keine hat. Trotzdem hätte ich von Zug im Hinspiel etwas mehr Gegenwehr erwartet.

Die Verteidigung ist ein Bollwerk, nur ein Gegentor in den letzten drei Spielen. Was ist das Geheimnis?

Eine starke Defensive gehört zur DNA des Klubs. Das ist schon seit den 80er-Jahren der Fall. Die Spieler sind athletisch topfit und gehören auch was das Schlittschuhlaufen betrifft zu den Besten. Die Verteidigung besteht nicht nur nicht aus Muskelpaketen, die dem Gegner unter die Haut fahren können. Einige sind spielerisch überdurchschnittlich. Sie zeichnen sich durch eine gute Spielauslösung aus und haben einen hohen Hockey-IQ.

Der finnische Verteidiger Mikael Seppälä im Zweikampf mit Zugs Dario Simion. Bild: Kimmo Brandt / EPA

Defensiv solides, strukturiertes und organisiertes Hockey. Typisch finnisch.

In Finnland geizt man eher mit Offensivspektakel. Bereits die Junioren werden hierzulande im taktischen Bereich extrem gut ausgebildet.

Wie gross ist der Respekt vor dem EV Zug?

Es gibt ihn. Aber Tappara wird nicht vor Ehrfurcht erstarren. Auf mich wirkt die Mannschaft gelöst und unbekümmert. Der verlorene Champions-League-Final im letzten Jahr dient zudem als Extra- Motivationsspritze.

Zu reden gab die trostlose Atmosphäre im Hinspiel. Sie war der Affiche unwürdig.

Dem ist leider so. Wie in vielen anderen Ländern können sich die Fans in Finnland nur schwer für die Champions League begeistern. Ich denke das braucht noch ein bisschen Zeit. Ganz anders ist das bei der Organisation und den Spielern. Sie wollen den Titel unbedingt nach Hause holen.

Viele freie Plätze: Beim Hinspiel war die Nokia-Arena weniger als zur Hälfte gefüllt. Bild: Philipp Zurfluh

Seit mehreren Jahren steht Jussi Tapola als Coach in der Verantwortung. Wie gross ist sein Anteil an den bisherigen Erfolgen?

Diesen kann man nicht hoch genug einschätzen. Jussi steht für ein ambitioniertes, selbstbewusstes Denken und pflegt eine gute Beziehung zu den Spielern. Das Kollektiv kommt für ihn immer an erster Stelle. Der Coach verlangt extrem viel von den Profis, die drei Meistertitel geben ihm Recht. Er analysiert die Spiele sehr selbstkritisch. Seit seinem Amtsantritt hat er eine Leistungskultur entwickelt, die immer mehr Früchte trägt.

Doch auf der Trainerposition gibt es bald eine Änderung. Ex-ZSC-Coach Rikard Grönborg wechselt auf die neue Saison hin zu Tappara. Welche Reaktionen hat das im Umfeld des Klubs ausgelöst?

Sehr unterschiedliche. Die Fans sind etwas besorgt, es könnte zu einem Bruch nach einer erfolgreichen Ära kommen. Man muss sich bewusst sein: Seit 2009 war kein ausländischer Coach in der finnischen Liga tätig. Glen Hanlon war der Letzte. Grönborg und Tapola stehen für verschiedene Stile. Der Schwede ist eher bekannt für ein offensiveres, wildes Spiel. Vielleicht werden ein paar Profis das Team verlassen. Obwohl es seit längerer Zeit keinen Spieler gegeben hat, der von Tappera in die Schweiz abgewandert ist, gibt es ein paar, die dort gerne ihre Karriere fortsetzen möchten, da die Saläre um einiges höher sind.

Wie lautet Ihre Prognose für das Rückspiel?

Tappara wird sich durchsetzen, weil sie erfahren sind und die bessere Defensive für sie spricht.

