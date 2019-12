1:1 gegen Mountfield HK: Der EV Zug hat die Vorteile auf seiner Seite Der EVZ realisiert im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ein 1:1-Unentschieden gegen Mountfield HK. Sven Aregger Aktualisiert 03.12.2019, 22.05 Uhr

Das Wichtigste in Kürze:

Viertelfinal-Hinspiele in der Champions Hockey League: Der EV Zug spielt bei Mountfield HK 1:1. Biel siegt auswärts bei Frölunda 3:2, Lausanne verliert zuhause gegen Lulea Hockey 1:2.

Für den EVZ ist das 1:1 keine schlechte Ausgangslage für das Rückspiel, das am Dienstag, 10. Dezember, um 19.45 Uhr in der Bossard-Arena stattfindet.

Einziger EVZ-Torschütze ist Dario Simion.

47 Minuten waren vorbei, als Dan Tangnes klare Worte an seine Spieler richtete. Sie sollten doch bitteschön wieder solidarisch und mit der nötigen Härte auftreten, so die Botschaft des Zuger Trainers. Kurz zuvor war Mountfield Hradec Kralove durch Topskorer Tomas Vincour im Powerplay zum Ausgleich gekommen.

Das Tor beflügelte die Tschechen, die Partie drohte zu kippen. Der EV Zug musste bange Momente überstehen, doch weitere Treffer fielen nicht mehr – die Zuger erkämpften sich ein 1:1-Unentschieden in diesem Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League. Die Vorteile haben sie damit auf ihrer Seite, mit einem Heimsieg können sie am nächsten Dienstag in den Halbfinal einziehen. «Es ist ein gerechtes Resultat», bilanzierte Sportchef Reto Kläy. In Euphorie verfiel er nicht:

«Unsere Ausgangslage ist okay, nicht mehr und nicht weniger.»

Dass es beim Unentschieden blieb, war auch das Verdienst von Luca Hollenstein. Der Torhüter vertrat den verletzten Leonardo Genoni einmal mehr überzeugend, parierte 28 von 29 Schüssen. Mit seinen 19 Jahren verfügt er bereits über erstaunliche Reife, Ruhe und Stilsicherheit. Kläy lobte: «Luca hat uns in heiklen Situationen im Spiel gehalten, er war sehr abgeklärt. Mit seinen Leistungen in den letzten Spielen hat er eine gute Visitenkarte abgegeben.» Es wird daher interessant zu sehen sein, wie Trainer Tangnes im weiteren Saisonverlauf mit seinem Goalie-Duo umgehen wird. Stammkeeper Genoni wird womöglich am kommenden Wochenende wieder einsatzfähig sein. «Welcher Goalie wann zum Einsatz kommt, ist Sache des Trainers», sagte Kläy. «Für uns ist es gut zu wissen, dass wir zwei Torhüter haben, die wir jederzeit bringen können.»

Simion verwertet schönes Diaz-Zuspiel

Hollenstein, der um die Jahreswende die U20-WM bestreiten wird, war gegen Mountfield HK von Beginn weg gefordert. Die Tschechen tauchten im ersten Drittel einige Male gefährlich vor seinem Tor auf. Es traf aber nur der EVZ: Dario Simion reüssierte nach einem überragenden Steilpass von Captain Raphael Diaz. Im zweiten Abschnitt kontrollierten die Zuger das Geschehen, sie verteidigten solidarisch in der eigenen Zone und liessen den Gegner kaum mehr zu aussichtsreichen Abschlüssen kommen. Das änderte sich, als Mountfield HK nach dem Ausgleich den Druck erhöhte. Doch der EVZ hielt sich in der Schlussphase schadlos – nicht zuletzt dank Hollenstein.

Champions League Mountfield HK – Zug 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

SR Sjöqvist/Öhlund (SWE), Brejcha/Svoboda (CZE). - Tore: 5. Simion (Diaz) 0:1. 45. Vincour (Smolenak, Chalupa) 1:1. – Strafen: Je 3mal 2 Minuten.

Mountfield Hradec Kralove: Mazanec; Zamorsky, Linhart; Filip Pavlik, Salda; Nedomlel, Rosandic; Cap; Vincour, Rakos, Cerveny; Smolenak, Cingel, Chalupa; Jergl, Miskar, Perret; Klima, Vopelka; Radovan Pavlik; Pilar.

Zug: Hollenstein; Schlumpf, Zgraggen; Diaz, Thiry; Alatalo, Zryd; Morant; Klingberg, Lindberg, Zehnder; Martschini, Kovar, Hofmann; Simion, McIntyre, Meyer; Leuenberger, Albrecht, Langenegger.

Bemerkungen: Zug ohne Bachofner, Stadler, Genoni, Schnyder, Thorell und Senteler (alle verletzt). 8. Pfostenschuss Kovar.

Die besten Szenen des Spiels Mountfield HK - EV Zug

60'

Das Spiel ist zu Ende. Der EV Zug verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 10. Dezember um 19.45 Uhr in der Bossard-Arena.

Die Schussstatistik 28:26.



44' - Tor Mountfield HK ( Tomas Vincour) 1:1

Thomas Vincour stochert aus dem Slot und trifft im Powerplay zum Ausgleich. Es steht 1:1:

40'

Auch nach zwei Dritteln führt der EV Zug 1:0. Es gab im zweiten Drittel wenig Höhepunkte. Die Zentralschweizer kontrollierten die Partie und liessen wenige Torchancen zu. Schussstatistik: 11:7 zugunsten des EVZ.

20'

Nach dem ersten Drittel steht es 1:0 für den EV Zug. Es waren ausgeglichene 20 Minuten. Mountfield kann mit dem EVZ ohne Probleme mithalten. Schussstatistik: 10:10.

7'

Lattenknaller von Jan Kovac: Da war die Chance zum 0:2 für den EVZ.

5' – Tor EV Zug (Dario Simion) 0:1

Raphael Diaz lanciert mit einem magistralen Pass aus der eigenen Defensive Dario Simion, der alleine vor dem tschechischen Torhüter Marek Mazanec steht und zum 0:1 trifft:

1'

Das Spiel beginnt.

17:50 Uhr

Die beiden Topskorer im Direktvergleich:

17:35 Uhr

Die Aufstellungen sind da. Johann Morant gibt nach Verletzungspause sein Comeback. Der EVZ spielt wie folgt:

Hollenstein; Zgraggen, Schlumpf; Thiry, Diaz; Zryd, Alatalo; Morant Langenegger; Zehnder, Lindberg, Klingberg; Hofmann, Kovar, Martschini; Meyer, McIntyre, Simion; Albrecht, Leuenberger.

15:22 Uhr

Wie sieht das Stadion aus und wie kommt man eigentlich in die Garderobe von Mountfield HK? Dazu braucht es einen Scan des Fingerabdrucks, wie dieses Video zeigt.

15:10 Uhr

Die Garderoben in der CPP-Arena in Hradec Kralove sind bereit:

12:30 Uhr

Morgendliches Training vor dem Spiel: