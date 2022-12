Champions Hockey League: EV Zug und Mountfield spielen 1:1.

Champions Hockey League «Zufrieden mit dem Resultat, aber nicht mit der Leistung»: Der EV Zug hat mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt Im Viertelfinal-Hinspiel müht sich der EV Zug auswärts gegen Mountfield HK zu einem 2:2-Unentschieden. Er wahrt damit die Hoffnung, sich erstmals für den Halbfinal zu qualifizieren. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 07.12.2022, 22.39 Uhr

EVZ-Goalie Leonardo Genoni muss sich erst in der 56. Minute geschlagen geben. Bild: Stanislav Soucek (Hradec Králové, 7. Dezember 2022)

Die Parallelen der sportlichen Situation der beiden Teams sind auffallend ähnlich. In den nationalen Meisterschaften liegen Mountfield und Zug deutlich hinter den Erwartungen und sehen die Leaderpositionen nur mit dem Fernglas. Anderseits aber haben die Equipen in der Champions Hockey League überzeugt. Zudem haben zuletzt beide Erfolge gegen die Tabellenersten einfahren können. Die Tschechen führten im Derby Padurbice gleich mit 4:0 vor. Der EV Zug setzte in Genf ein Ausrufezeichen und siegte 4:2.

Während bei Mountfield der Ärger über das 2:2-Unentschieden im Viertelfinal-Hinspiel gross sein muss, dürfte im EVZ-Lager die Erleichterung ebenso gross sein, nicht erstmals als Verlierer in der diesjährigen CHL-Kampagne dazustehen. Der EV Zug bot seinen wenigen mitgereisten Fans und den Daheimgebliebenen in der heimischen Stube keine hockeytechnische Offenbarung und kann sich glücklich schätzen, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Trainer Dan Tangnes kann mit dem Resultat gut leben, aber er ordnete es im Anschluss an die Darbietung realistisch ein:

«Ich bin zufrieden mit dem Resultat, nicht aber mit der Leistung. Im Rückspiel müssen wir deutlich zulegen.»

EV Zug verfällt in eine unerklärliche Passivität

Beinahe wäre es dem EV Zug in diesem Spiel gelungen, durchwachsene 60 Minuten in einen Sieg umzuwandeln. Ein Erfolg wäre ein zu grosser Lohn gewesen für einen Auftritt, der in gewissen Phasen viele Wünsche offenliess. Die Gäste spielten zu sehr mit dem Feuer und verbrannten sich in der Schlussphase die Finger. Mit einem Doppelschlag in der 56. und 57. Minute lag plötzlich das Heimteam mit 2:1 vorne und riss die rund 3000 Zuschauenden aus der Lethargie. Es war eine logische Führung, da es der EV Zug mit seinem unerklärlich passiven Verhalten auf die Spitze trieb. Verteidiger Christian Djoos (59.) glückte mit einem platzierten Schuss der Ausgleich.

Lino Martschini zeichnete sich in der 11. Minute nach einem Bully-Gewinn in der Zone des Gegners für einen aus Zuger Sicht verheissungsvollen Auftakt verantwortlich. Doch statt nicht locker zu lassen, reduzierte der EV Zug seine Offensivbemühungen auf ein Minimum. «Wir sind zu passiv geworden. Das hat uns fast die eine gute Ausgangslage gekostet», merkte Tangnes kritisch an. Mit ein paar starken Interventionen hielt Goalie Leonardo Genoni seinen Kasten bis zur 56. Minute sauber.

Das Fazit von Coach Dan Tangnes fällt durchzogen aus. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 23. November 2022)

In diesem Kräftemessen duellieren sich die beiden einzig noch verbliebenen nicht-skandinavischen Teams. Zug oder Mountfield - eine der beiden Equipen komplettiert neben einem skandinavischen Dreigestirn das Halbfinal-Quartett.

Bei den Zugern schlichen sich im Mittelabschnitt vermehrt Fehlpässe ein. Dies hatte auch mit der Aufsässigkeit der Tschechen zu tun. Der EV Zug wusste einige Male in Drucksituationen nur mit einem Befreiungsschlag zu helfen. Die EVZ-Offensive kam zu selten zur Entfaltung, da das Heimteam eine extreme Form von Manndeckung betrieb und das Zuger Angriffsspiel ziemlich gut neutralisieren konnte. «Es ist ein sehr hochwertiges Team voller grossartiger Individuen», meinte Assistenztrainer Petr Svoboda vor dem Aufeinandertreffen. Doch diese Individualisten stellten Mountfield nicht vor unlösbare Probleme. Die Paradelinie um Jan Kovar, Dario Simion und Grégory Hofmann tat sich enorm schwer, ihre temporeichen Angriffe durchzuziehen.

Gleiche Ausgangslage wie vor drei Jahren

Aufgrund dessen, dass der EV Zug am Freitagabend auswärts beim SC Bern im Einsatz steht, hat sich Tangnes mit seinem Staff schon ziemlich früh entschieden, die Heimreise direkt nach dem Spiel anzutreten. Das Team ist am Matchtag erst um 14.30 Uhr in Pardubice gelandet, 30 Minuten vom Spielort entfernt. Deshalb gestaltete sich die Spielvorbereitung eher suboptimal. «Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und sind froh, dass wir nicht erst am Donnerstag zurück in der Schweiz sind. Das gibt uns genügend Zeit, die Mannschaft auf den SC Bern einzustellen», sagt Tangnes.

Die Ausgangslage nach dem Hinspiel ist dieselbe wie vor drei Jahren, als sich der EV Zug im Viertelfinal-Hinspiel bei Mountfield ein 1:1-Unentschieden erspielte, worauf er sich aber nach dem 0:4 zu Hause aus dem europäischen Wettbewerb verabschieden musste. Dass dem EVZ nicht wieder dasselbe widerfährt, muss er nächsten Dienstag ein paar Gänge hochschalten. Das Remis im Hinspiel sollte Warnung genug sein.

Mountfield – Zug 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) CPP Arena. – 3012 Zuschauende. – SR Hunnius (Ger)/Nicolic (Aut).



Tore: 11. Martschini (Cehlarik) 0:1. 56. Cingel (Lev, Jank) 1:1. 57. Zachar (Okuliar, Pavlik) 1:2. 59. Djoos (Leuenberger) 2:2.



Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Mountfield; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.



Mountfield: Kiviaho; McCormack, Jank; Ouellet-Blain, Kalina; Pavlik, Rosandic; Piegl; Lev, Lalancette, Cingel; Okuliar, Zachar, Pavlik; Jergl, Klima Kevin, Klima Kelly; Dolezal, Stohanzl, Pilar.



Zug: Genoni; Stadler, Djoos; Nussbaumer, Geisser; Kreis, Schlumpf; Vogel; Hofmann, Kovar, Simion; Herzog, Senteler, Zehnder; Cehlarik, O'Neill, Martschini; Suri, Leuenberger, Abdelkader.



Bemerkungen: Zug ohne Klingberg, Hansson, Gross, Hollenstein, Fatton (alle verletzt); De Nisco (überzählig).

Das sagen die beiden Trainer:

