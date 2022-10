Champions League: Der EV Zug trifft im Achtelfinal auf München

Champions Hockey League «Nicht schon wieder»: Der EV Zug trifft im Achtelfinal auf «Angstgegner» Red Bull München Der EV Zug bekommt es in der Königsklasse mit einem alten Bekannten Gegner zu tun, an welchen er jedoch unschöne Erinnerungen hat. Philipp Zurfluh 13.10.2022, 17.41 Uhr

Am 13. Oktober 2021 durfte München gleich sechs Treffer gegen den EV Zug bejubeln. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

«Nicht schon wieder», lautete die erste Reaktion von Sportchef Reto Kläy. Der finnische ZSC-Stürmer und Losfee Mikko Lehtonen war der Schuldige, dass es der EV Zug im Achtelfinal der Champions Hockey League mit Red Bull München zu tun bekommt. An die Deutschen haben die Zuger unschöne Erinnerungen und mussten zwei bittere Enttäuschungen verkraften. Genau heute vor einem Jahr endete das Europa-Abenteuer nach der Gruppenphase im letzten Spiel und einer 1:6-Klatsche gegen den dreifachen Meister. Und 2018 scheiterte Zug im Achtelfinal ebenfalls an den Münchnern. Sportchef Kläy gibt sich kämpferisch und hegt Revanchegelüste: «München ist eine physisch starke Mannschaft. Es ist bestimmt kein Nachteil, dass wir den Gegner gut kennen. Es braucht aber zwei Top-Leistungen, um in die nächste Runde vorzustossen.»

Tangnes: «Wir haben etwas gutzumachen»

17 von 18 möglichen Punkten hat der EV Zug in der Gruppenphase geholt. Nur die schwedischen Teams Lulea Hockey und Frölunda Göteborg gestalteten ebenfalls alle sechs Spiele siegreich. Der Schweizer Meister will endlich auch in der Königsklasse für Furore sorgen. Trainer Dan Tangnes meint:

«Es ist ein schwieriges Los, aber ich bin zuversichtlich. Wir haben etwas gutzumachen.»

Zugs möglicher Vorteil: Er spielt das Rückspiel zu Hause mit der Unterstützung der Fans im Rücken. Doch der Ausgang letzten beiden Heimspiele gegen München ist bekannt ...

Champions Hockey League. Achtelfinals.



Mountfield HK – Färjestad Karlstad

Fribourg-Gottéron – Jukurit Mikkeli

EV Zug – Red Bull München

Lulea Hockey – Grizzlys Wolfsburg

Rögle Angelholm – Red Bull Salzburg

Skelleftea AIK – ZSC Lions

Tappara Tampere – HC Davos

Straubing Tigers – Frölunda Göteborg.



Spieldaten: Hinspiele am 15./16. November; Rückspiele am 22./23. November.