Champions Hockey League Schafft der EVZ den Finaleinzug? Das müssen Sie vor dem kapitalen Halbfinal-Rückspiel wissen Der EV Zug steht mit dem Rücken zur Wand und muss gegen den 18-fachen finnischen Meister Tappara Tampere mindestens zwei Tore schiessen. Zehn Fragen und Antworten. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Auch beim Rückspiel braucht es von EVZ-Verteidiger Samuel Kreis (rechts) leidenschaftlichen Einsatz. Bild: Kimmo Brandt / EPA (Tampere, 10. Januar 2023)

Einen Zwei-Tore-Rückstand muss der EV Zug gegen den finnischen Meister Tappara Tampere wettmachen, sonst sind die europäischen Finalträume ausgeträumt. Fragen und Antworten vor dem Rückspiel am Dienstagabend (20.15 Uhr), wenn es heisst: «Siegen oder fliegen».

Wie sieht die Formkurve des EV Zug aus?

In einer bislang verkorksten Saison mit vielen Turbulenzen sind die Auftritte im europäischen Wettbewerb die einzige Konstante. Nur in einem von elf Spielen ging der EV Zug als Verlierer vom Eis. Nach dem Sieg gegen die ZSC Lions am Freitag – nach 0:2-Rückstand – hat die Mannschaft am Samstag gegen Biel (1:3) einen ungenügenden Eindruck hinterlassen. Sie agierte behäbig, zeigte ein desaströses Startdrittel und konnte sich bei ihrem Goalie bedanken, nach 20 Minuten nur mit einem Tor in Rücklage zu sein. Frust und Enttäuschung waren die dominierenden Gefühle.

Was spricht für den EV Zug?

Der Playoff-Modus. Im Achtel- und Viertelfinal hat der EV Zug in den entscheidenden Momenten geliefert. Die Mannschaft besinnt sich gerne auf das Playoff-Final gegen die ZSC Lions zurück, als sie scheinbar hoffnungslos zurücklag und die Serie auf den Kopf stellte. Der EVZ-Coach Dan Tangnes strahlt Optimismus aus: «Diese Erfahrung haben wir in unserem Rucksack, und es gibt uns ­Zuversicht, den Rückstand aufzuholen.»

Der EV Zug ist in elf von 35 Liga-Spielen nach weniger als fünf Minuten in Rückstand geraten. Bloss eine zufällige Häufigkeit?

In der Startphase der letzten drei Partien hat der EV Zug eklatante Schwächen bekundet. Er hinkte nach nicht mal drei Minuten einem Rückstand hinter. «Wir sind wieder ins alte Fahrwasser gefallen. Wir müssen davon wegkommen, das Gefühl zu haben, bereits in den ersten Minuten das Spiel gewinnen zu müssen», findet Reto Suri.

Was muss im EVZ-Spiel ­besser werden?

Die zur Verfügung stehenden Zeilen reichen nicht aus, um alle Defizite zu benennen. Sie betreffen praktisch alle Bereiche. Der EV Zug muss disziplinierter agieren, fern von der Strafbank bleiben und trotzdem mit einer gesunden Portion Emotionen auftreten. «Hart aber fair», lautet die Devise. Die Leader müssen vorangehen, mit ihrer Energie die Mitspieler mitreisen – und dürfen eines nicht vergessen: das Toreschiessen.

Weshalb ist Goalie Leonardo Genoni einer der Trümpfe?

Er ist ein Mann für die «Alles-oder-Nichts-Spiele». «Ich liebe diesen Nervenkitzel», sagt Genoni. Seine Fangquote liegt in dieser Saison unter 90 Prozent, aber oft hat der 35-Jährige bewiesen, dass er mit steigendem Druck besser und besser wird. Einen Tag vor dem Ernstkampf gibt er sich tiefenentspannt: «Ich habe mir vorgenommen, Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. Ich will diesen Pokal unbedingt», betont der CHL-Rekordspieler im Dienste des EVZ.

Leonardo Genoni – der Mann für die grossen Spiele. Wird er seinem Ruf gerecht? Bild: Kimmo Brandt / EPA (Tampere, 10. Januar 2023)

Was sind die Stärken von Tappara Tampere?

Acht Gegentore aus den letzten sechs Spielen – diese Zahlen bringen es bereits auf den Punkt. Die Equipe legt ein besonderes Augenmerk auf die Verrichtung der Verteidigungsarbeit. Sie lässt kaum Torchancen zu, weil auch alle Offensivspieler ihren Defensivpflichten nachkommen.

Wie will der EVZ die «Mauer von Finnland» überwinden?

Mit der richtigen Dosis. «Wir dürfen nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, sondern müssen geduldig bleiben», meint Suri. Genonis Rezept: «Wir müssen den Vorwärtsgang finden, aber nicht kopflos. Es wird ein Seiltanz.»

Kein Durchkommen für Dario Simion: Captain Mikael Seppälä stellt sich ihm in den Weg. Bild: Kimmo Brandt / EPA

Wo findet der Final statt?

Der Austragungsort ist erst klar, wenn die Final-Paarung feststeht. Während im Fussball die Destination bereits mehrere Jahre im Voraus bekannt ist, beispielsweise weiss man jetzt schon, dass der Champions-League-Final im Jahr 2025 in München stattfindet, ist die Angelegenheit im Hockey komplizierter. Jener der vier Halbfinalisten, der am meisten Punkte sammelt (Gruppenphase plus K.-o.-Spiele) ist Gastgeber des Endspiels.

Ist das Spiel ausverkauft?

Nein. Bis am Montagabend sind knapp 5000 Tickets verkauft worden. Der EV Zug unternimmt viel, um die Arena vollzubekommen (7200). Zum Beispiel mit einem Frühbucher-Rabatt beim Kauf weiterer Tickets. Der «siebte Mann» wird benötigt, unterstreicht Tangnes. «Wir können Klubgeschichte schreiben, deshalb haben die Spieler einen grossen Zuschaueraufmarsch verdient.»

Ist der Halbfinal im frei empfangbaren TV zu sehen?

SRF zwei überträgt die Begegnung ab 20.05 Uhr. Sie wird in insgesamt 21 Ländern ausgestrahlt. Kein Witz: Eishockeyfans können die Partie auch in Israel oder Brasilien live mitverfolgen.

