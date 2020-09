Weil Champions Hockey League in die Quere kommt – Spielplan der National League lässt auf sich warten Der Spielplan für die Eishockey-Meisterschaft der National League liegt immer noch nicht vor. Eine Knacknuss ist wohl der neue Spielplan der Champions Hockey League, die nun später beginnt. Marco Morosoli 09.09.2020, 18.51 Uhr

Gewiss ist: Die Meisterschaft in der obersten Schweizer Eishockey-Liga beginnt am 1. Oktober. Mit welcher Partie der EV Zug in die Saison 2020/2021 der National League startet, ist immer noch unklar. Einer der Gründe für die Verzögerung: Die Champions Hockey League (CHL). In einer Videokonferenz haben die Verantwortlichen entschieden, die Sechszehntel- respektive die Achtelfinals in einer Stadt auszutragen. Und zwar innerhalb von zwei Tagen. Der EVZ trifft in diesem Wettbewerb in der ersten Runde auf Skelleftea AIK. Die Spieldaten sind dort 17. und der 18. November. Die Schweden haben in der vergangenen Meisterschaft nach der Qualifikation in der höchsten schwedischen Liga den vierten Platz erreicht. In 52 Partien holte das Team aus dem Norden von Sweden 90 Punkte. Dem EVZ reichten 90 Punkte für den zweiten Platz hinter den ZSC Lions. Im Liga-Ranking liegen die Schweden auf dem ersten Platz, die Schweiz steht auf dem zweiten Platz.