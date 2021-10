EVZ-Sportchef Reti Kläy spricht über Coronafälle und Spielabsage

Corona-Ausbruch «Es ist richtig ärgerlich und frustrierend» – EVZ-Sportchef Reto Kläy über die Spielabsage Der EV Zug vermeldet Coronafälle, noch mehr könnten folgen. Sportchef Reto Kläy äussert sich zu den unerfreulichen Ereignissen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 19.10.2021, 21.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach zehn Tagen Meisterschaftspause wollte der EV Zug am Dienstagabend auswärts beim HC Davos ausgeruht und mit neuem Elan Fahrt aufnehmen. Doch die Zuger werden noch vor der Abfahrt Richtung Bündnerland gestoppt. Die erste Spielverschiebung in dieser Saison betrifft den EV Zug. Der Klub vermeldet am Nachmittag in einem Communiqué mehrere Coronafälle. Was ist geschehen?

Nach dem Heimspiel in der Champions Hockey League vom letzten Mittwoch gegen Red Bull München sind bei den Deutschen am Montag 14 Spieler und vier Mitglieder aus dem Betreuerkreis positiv auf Corona getestet worden. Davon sind 16 Personen vollständig und zwei einfach geimpft. Wie die Deutsche Presse-Agentur gestern am frühen Abend vermeldete, hat sich nach weiteren Tests die Anzahl positiver Corona-Ergebnisse beim dreimaligen deutschen Meister von 18 auf 22 (16 Spieler, 6 aus dem Betreuerstab) erhöht. Es war nicht etwa so, dass am Montag der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den EV Zug über das Corona-Chaos informierte. Sportchef Reto Kläy hat aus den deutschen Medien von diesen Vorfällen erfahren.

Bei dieser Partie trafen die beiden Teams aufeinander: Szenen aus dem Spiel des EV Zug gegen den EHC Red Bull München am letzten Mittwoch. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Zug, 13. Oktober 2021)

Alle Spieler müssen einen PCR-Test machen

«Von den zeitlichen Abläufen her liegt nahe, dass das in Zug geschah», liess sich der für den Spielbetrieb der DEL zuständige Jörg von Ameln im «Merkur» zitieren.

«Doch es muss nicht beim Spiel passiert sein.»

Obwohl beim EV Zug das ganze Kader inklusive Staff 100 Prozent geimpft sind, wurden am Montag zwei Mitglieder mit mässigen Symptomen mittels PCR-Test positiv getestet. Das hat den Klub dazu bewogen, am Dienstag bei allen Teammitgliedern einen Antigen-Schnelltest durchzuführen. Dort wurde ein weiterer Spieler positiv getestet. Da noch fünf weitere Zuger Spieler leichte Symptome haben, führte der EV Zug noch dienstags bei der ganzen Mannschaft einen PCR-Test durch.

Dass das Spiel gegen den HC Davos in Absprache mit dem Gegner und der Liga verlegt wurde (Verschiebedatum: 16. November) ist laut Kläy «ein richtiger Entscheid, weil wir das Ausmass der Ansteckungen noch nicht abschliessend beurteilen können». Die Resultate der PCR-Tests sind frühestens in der Nacht auf heute zu erwarten.

Reto Kläy, EVZ-Sportchef Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. Februar 2021)

Die drei positiv Getesteten (zwei Spieler, ein Staff-Mitglied) befinden sich in Isolation. Diese dauert im Normalfall zehn Tage. Doch damit ist es nicht getan. Covid-19 erkrankte Spieler müssen gemäss Empfehlungen der medizinischen Kommission des Hockey-Verbands zuerst das mehrtägige Return-to-Play-Programm erfolgreich absolvieren. Mit einer Rückkehr der Spieler ist somit erst in zwei Wochen zu rechnen. «Uns war jederzeit bewusst, dass wir auch nach einer doppelten Impfung nicht vor einer Corona-Ansteckung gefeit sind», sagt Kläy und ergänzt:

«Es ist richtig frustrierend und ärgerlich. Unsere Rückkehr in den Liga-Alltag haben wir uns definitiv anders vorgestellt.»

Kläy hofft, dass der EVZ am Freitag gegen den SC Bern spielen kann. Ob sich die Hoffnung bewahrheitet, ist völlig offen.

Wenn neben den zwei verletzten Spielern Sven Senteler und Yannick Zehnder, den zwei positiv Getesteten, noch weitere Profis ausfallen, wird es eng. Laut Reglement kann ein Klub ein Gesuch für eine Verschiebung/Absage eines Spiels einreichen, wenn «weniger als 12 Feldspieler und ein Torhüter seines Kaders (A Lizenzen) einsatzfähig sind». Fortsetzung folgt.