EISHOCKEY Körperliche Müdigkeit als Grund für die Resultatkrise des EV Zug? «Das ist die billigste Ausrede» Raus aus der Komfortzone: Nach zuletzt ungenügenden Auftritten pocht EVZ-Trainer Dan Tangnes auf eine Reaktion und erwartet eine klare Leistungssteigerung. Interview: Philipp Zurfluh 12.02.2021, 05.00 Uhr

Er bevorzugt klare Worte statt Straftrainings: Dan Tangnes. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zug, 17. Januar 2021)

Derselbe Ort, derselbe Spielverlauf. Wie schon vor zwei Wochen gibt der EV Zug einen Vier-Tore-Vorsprung preis. Sie müssen sich wie in einem schlechten Traum gefühlt haben.

Dan Tangnes: Absolut. Schon nach der Partie gegen Zürich sprach ich mit der Mannschaft Klartext und sagte, dass sich ein solcher Auftritt nicht wiederholen dürfe. Nun ist es erneut geschehen. Das ist schwer zu akzeptieren. Wir können Punkte nicht einfach so herschenken.

Sie haben den trainingsfreien Mittwoch gestrichen. Mussten die Spieler zum Straftraining antraben?

Nein. Ich bin kein Fan davon, die Mannschaft nach einer ungenügenden Leistung mit Konditionseinheiten zu bestrafen. Mir war es wichtig, einige Dinge zu analysieren. Es waren ein paar harte und laute Worte nötig, ein klares Feedback. Auch Spieler haben ihre Meinung kundgetan. Das ist wichtig für das Aufarbeiten einer Niederlage.

Von aussen hatte man den Eindruck, die Mannschaft ergibt sich widerstandslos. Warum haben Sie kein Time-out genommen, um ein Zeichen zu setzen und die Mannschaft wachzurütteln?

Diese Frage ist berechtigt. Aber ich konnte alle meine Anweisungen an das Team weitergeben, ob nach dem 2:4, 3:4 oder 4:4. Hinterher ist es einfach zu sagen, ein Time-out hätte die Bieler Aufholjagd gestoppt. Ich behaupte:

Auch 58 Time-outs hätten nichts gebracht.

Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Sie während eines Spiels nur bedingt auf Ihre Mannschaft einwirken können.

90 Prozent des Coachings geschieht zwischen den Spieltagen. Als Trainer ist es schwierig, während der 60 Minuten auf einzelne Spieler Einfluss zu nehmen.

Das Zuger Offensivspiel war im Schlussdrittel praktisch inexistent, die Mannschaft wirkte müde und hilflos.

Müde? Das ist die billigste Ausrede. Diese lasse ich nicht gelten. Wir trainieren hart, aber das tun die anderen auch. Es ist eine mentale Sache. Ich kann eine gewisse Müdigkeit im Kopf nachvollziehen, aber ich akzeptiere das nicht. Es sind erst zwei Drittel der Meisterschaft absolviert. Nach meiner Meinung ist die Mannschaft nach der 4:0-Führung bequem geworden und hat die letzte Konsequenz vermissen lassen.

Sie sprachen nach der 6:7-Niederlage gegen die ZSC Lions von einem Lerneffekt. Doch scheinbar hat diese Lektion zu wenig gefruchtet.

Es ist schwer nachzuvollziehen, dass uns zweimal dasselbe widerfahren ist. Bis jetzt sind wir in dieser Saison nicht so sehr auf Widerstand gestossen. Manchmal ging es ein bisschen zu einfach.

Wir haben oft gewonnen, obwohl wir eine durchschnittliche Leistung ablieferten.

Wenn alles wie am Schnürchen läuft, verliert man Spannung und ­Konzentration. Die Lektion schmerzt und zeigt uns auf, woran wir arbeiten müssen. Aber es gibt keinen Grund, die Situation zu dramatisieren.

Der EV Zug machte sich in den letzten Spielen durch viele Strafen das Leben schwer. Worauf führen Sie das zurück?

So viele Strafen sind ein Problem. Hier müssen wir disziplinierter und mit mehr Cleverness in die Zweikämpfe gehen. Wenn die Beine müde sind und man den Kopf nicht bei der Sache hat, dann kommt man oft einen Schritt zu spät. Jedes Unterzahlspiel kostet Kraft, die wir in anderen Situationen benötigen.

Die nächsten beiden Duelle gegen die SCL Tigers werden zeigen, welche Spuren die blamable Niederlage gegen Biel in den Köpfen der Spieler hinterlassen hat. Was erwarten Sie?

Eine klare Leistungssteigerung. Wir müssen mehr Chancen ­kreieren und mehr auf das Tor schiessen. Es sind zwei Charaktertests, sie werden kein Selbstläufer. Die Leaderposition sollte uns Auftrieb geben – nicht hemmen.

Wir sind in einer komfortablen Ausgangslage und wollen wieder das Gefühl des Siegens verinnerlichen.

Der angekratzte Stolz der Spieler wird hoffentlich den Siegeshunger stärken.