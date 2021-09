Eishockey «Das ist echt frustrierend»: Meister EV Zug wird von Aufsteiger Ajoie kaltblütig erwischt Es ist die bislang grösste Überraschung dieser jungen Saison. Der EV Zug verliert gegen den HC Ajoie mit 2:3 nach Verlängerung. Trainer Dan Tangnes übt Kritik, gerät aber nicht in Panik. Philipp Zurfluh 24.09.2021, 23.36 Uhr

Frossard und Devos jubeln über das 2:2 für Ajoie, Zugs Sven Leuenberger (Mitte) ist entsetzt. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Was tun, wenn der Gegner «den Bus vor dem Tor parkiert»? Es gehört zu den taktisch legitimen Mitteln defensiv eingestellter Mannschaften – wenn auch bei Fans verpönt. Doch der HC Ajoie machte gegen den EV Zug von diesem taktischen Element Gebrauch. Schliesslich ist eine sichere Abwehr die Basis für eine simple wie auch einfache Rechnung. Wenn man kein Gegentor kassiert, reicht ein Treffer, um am Ende Erfolg zu haben. Der HC Ajoie kassierte zwar zwei Tore, machte aber selber drei und fügte damit dem Meister eine äusserst schmerzhafte Niederlage zu.

Das Siegtor in der zweiten Minute der Verlängerung erzielte mit Ueli Huber ein gebürtiger Luzerner. Die Zuschauer in der Bossard-Arena schüttelten fassungslos den Kopf. Der Ausrutscher gegen das Schlusslicht und krassen Aussenseiter hatte ausser den mitgereisten jurassischen Fans niemand für möglich gehalten.

Ajoie-Goalie Wolf lässt Zug verzweifeln

Etwas länger als sonst blieb die Garderobentür des EVZ nach Spielschluss geschlossen. Doch es war keine Kabinenpredigt, die der EVZ-Trainer an die Spieler richtete. Dan Tangnes sprach Klartext, aber in ruhigem Ton. «Neun von zehn solcher Spiele gewinnen wir klar. Ajoie erteilte uns eine Lektion», sagte er und kritisierte: «Einige Spieler haben nach den dominanten ersten 20 Minuten gedacht, sie müssten sich etwas zurücklehnen. Wir haben den Fokus verloren.»

Enttaeuschung bei Simon Wueest, Dario Allenspach und Nico Gross nach dem Spiel. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Ob ein Bein, ein Arm oder der Kopf. Unzählige Male stand irgendein Körperteil eines Ajoulot einem Abschlussversuch im Weg. Und wenn nicht, dann zeigte Goalie Tim Wolf seine ganze Klasse. Er parierte 42 von 44 Torschüssen. Doch trotz Überlegenheit: Insgesamt wirkten die Zuger träge, unpräzise und ab und an auch kopflos.

Im Vorfeld verlangte Tangnes von seinem Team ein hohes Tempospiel, um die Gäste-Abwehr zu überfordern, doch Ajoie verteidigte geschickt, aufopferungsvoll und düpierte den Meister oft mit schnellen Gegenstössen. Einer dieser Konter hätte fast die Führung bedeutet. Huber traf nur die Torumrandung.

Wie keine andere Mannschaft in der National League ist der Aufsteiger abhängig von seinen unersetzbaren Leistungsträgern. Das kanadische Top-Duo Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos war in dieser Saison torlos geblieben – bis gestern. Nach nur 18 Sekunden im Mitteldrittel und einer tollen Kombination erzielte Hazen die Führung. Die Schweden Anton Lander und Niklas Hansson drehten das Spiel. Der EVZ hatte alles unter Kontrolle, niemand zweifelte zu diesem Zeitpunkt am Heimsieg, bis Hazen aus dem Nichts 97 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit eine Zuger Nachlässigkeit bestrafte.

Carl Klingberg (Zug) gegen Anthony Rouiller (Ajoie).



Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Wenn ein paar Prozente fehlen

«Wir waren nicht effizient genug. Das hat uns das Genick gebrochen», sagte ein schwer enttäuschter Livio Stalder und suchte nach Erklärungen. «Ajoie ist eine gute Mannschaft, doch wenn ein paar Prozente fehlen, dann reicht es eben nicht. Das ist echt frustrierend», ergänzte der junge Verteidiger. Doch Stadler richtet den Blick nach vorne. «Wir müssen nun die negativen Gedanken in positive Energie umwandeln.»

Der Trainer und die Spieler stehen in der Verantwortung, rasch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Bereits heute gastiert der Meister auswärts bei den Rapperswil-Jona Lakers und strebt den siebten Sieg im neunten Spiel an. Parkiert wird dann der Bus vorschriftsmässig vor der St. Galler Kantonalbank Arena.