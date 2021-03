EISHOCKEY Das Statement gegen den Rivalen: Der EV Zug gewinnt das fünfte von sechs Saisonduellen gegen den SC Bern Unaufhaltsam: Der Tabellenführer reiht gegen Bern Erfolg Nummer neun aneinander und baut den Vorsprung auf 22 Punkte aus. Für Trainer Dan Tangnes ist es mehr als ein Sieg. Philipp Zurfluh aus Bern 09.03.2021, 23.37 Uhr

Jérôme Bachofner (vorne) jubelt beim 1:1-Ausgleich mit Livio Langenegger. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 9. März 2021)

Er ist nicht der Torschütze vom Dienst. Das Spiel von Jérôme Bachofner lebt von der Physis, vom unermüdlichen Kampfgeist. Der Zürcher spielt aggressives Forechecking, wirft sich in die Schüsse und spielt Boxplay. Er teilt gerne aus, kann aber auch gut einstecken. Doch trotz seiner rustikalen Spielart hat der Flügel auch ein feines Händchen. In der 36. Minute trifft der 24-Jährige via Backhand im 1-gegen-1-Duell gegen Bern-Goalie Philip Wüthrich unter die Latte. Sein sechstes Saisontor, das dritte gegen den SC Bern.

«Beim Angriff gingen mir 14 Millionen Dinge durch den Kopf, was ich machen soll. Zum Glück habe ich Ruhe bewahrt»

, sagte ein abgeklärter Bachofner.

Lino Martschini, Yannick Zehnder, Dario Simion und Santeri Alatalo. Sie alle scheiterten bis dahin aus besten Abschlusspositionen an Goalie Philip Wüthrich, der die erkrankte Nummer 1, Tomi Karhunen, vertrat und mit starken Interventionen dem Leader das Toreschiessen erschwerte. Der 23-Jährige soll auch zukünftig in der Schweizer Hauptstadt das Tor hüten.

Zugs Stürmer Sven Senteler wehrt sich gegen drei Berner. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Bern, 9. März 2021)

Bern verzweifelt an Leonardo Genoni

Doch auch sein zehn Jahre älterer Antipode und mit fünf Schweizer-Meister-Titeln bestückte Nati-Keeper Leonardo Genoni rettete mehrmals in Extremis. Drei Minuten nach Bachofners Ausgleich hatte der starke Tristan Scherwey den Führungstreffer auf dem Stock, doch scheiterte an seinem Ex-Teamkollegen. Genoni parierte insgesamt 29 von 30 Schüssen.

«Exceptionnel!» Der Westschweizer TV-Kommentator fuhr während der 60 Minuten gleich mehrmals aus der Haut. Seine Emotionen widerspiegelten das Geschehen auf dem Eis. Bern und Zug lieferten sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Torszenen – mit dem besseren Ende für die Zentralschweizer, die zum neunten Mal in Serie jubelten. Einen solchen Zuger Höhenflug gab es zuletzt zwischen dem 26. November 2016 und dem 7. Januar 2017, als der EV Zug ebenfalls neun Mal in Folge gewinnen konnte. Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf Verfolger ZSC Lions 22 Punkte. Der 2:1-Auswärtssieg ist schon der fünfte Erfolg im sechsten Saisonduell gegen den SC Bern. «Wir haben nicht sehr gut gespielt und viele Fehler gemacht, und trotzdem einen Weg zu den drei Punktengefunden. Das zeichnet uns momentan aus», sagte ein zufriedener EVZ-Trainer Dan Tangnes.

Lino Martschini hat einen Lauf

«Ich liebe die Rivalität zwischen Bern und uns. Das sind Dinge, die den Sport auszeichnen», so Tangnes. «Wir haben erneut ein Zeichen gesetzt, im Wissen darum, dass wir im Playoff-Viertelfinal auf Bern treffen können.» Nach dem dritten Sieg innert zwei Wochen gegen den SCB lobte Tangnes die Einstellung seiner Mannschaft. «Die Moral und das Selbstvertrauen sind die Basis. Das Team verschwendet nie einen Gedanken ans Aufgeben. Wir sind mental zu 100 Prozent fokussiert.»

Nach der siebentägigen Wettkampfpause hatte Zug zu Beginn des Spiels etwas Mühe, den Tritt zu finden. Stürmer Scherwey (14.) brachte die Mutzen mit 1:0 in Front. Dass der Cup-Triumph den Bernern neues Leben eingehaucht hatte, war spürbar. Die Hoffnung auf eine Playoff-Teilnahme lebt. Und trotzdem ging der amtierende Meister punktelos vom Eis, weil Lino Martschini (45.) im Powerplay mit einem Schuss ins Lattenkreuz im fünften Spiel in Serie traf. Eine weitere Statistik untermauert Zugs Dominanz: In 21 von 22 Spielen in diesem Kalenderjahr hat der Leader gepunktet. Die Stossrichtung ist klar. Am Freitag soll gegen die ZSC Lions die Zehn voll gemacht werden: «Siegen macht süchtig», lautet Tangnes’ Ansage.