Stürmer Anton Lander verlässt den EV Zug und wechselt zu Timra IK

Eishockey «Das wäre sehr speziell»: Spielt EVZ-Stürmer Anton Lander nächste Saison unter seinem Vater? Stürmer Anton Lander verlässt den EV Zug nach Saisonende und gewährt Einblicke in seine Entscheidungsfindung. Seine Familie spielt dabei eine wichtige Rolle. Philipp Zurfluh 04.04.2022

Konnte vor allem zu Saisonbeginn viele Tore bejubeln: Anton Lander. Bild: Anthony Anex / Keystone (Fribourg, 30. Oktober 2021)

«Er bringt das komplette Paket mit, das wir gesucht haben», schwärmte EVZ-Sportchef Reto Kläy im vergangenen Frühling nach der Bekanntmachung des Transfers von Anton Lander. Erfahrung, Ehrgeiz, Führungs- und Skorer-Qualitäten und Teamplayer. Es sind Charakterzüge und Eigenschaften wie jene, die den 30-Jährigen auch bei anderen Klubs zu einem heiss begehrten Spieler machten. Ein damaliger Interessent: Sein Ausbildungsklub Timra IK, der erst gerade den Aufstieg in die höchste Liga schaffte. Dort durchlief Lander mehrere Nachwuchsstufen und erhielt bereits als 16-Jähriger Gelegenheit, auf Profi-Stufe mitzumischen.

In einem Gespräch mit dieser Zeitung ein paar Wochen vor Saisonstart war die innige Beziehung zum schwedischen Klub zu spüren. Seine Aussage «ich liebe Timra, Timra liebt mich», brachte die gegenseitige Bewunderung auf den Punkt. Doch er konnte vorerst der Versuchung widerstehen, und schlug in Zug ein neues Kapitel auf. Lander unterschrieb einen Einjahresvertrag plus Option.

Die Kinder unterstützen den Grossvater am TV

Nun geht die EVZ-Episode bald zu Ende, der Mittelstürmer macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und kehrt in seine alte, neue Heimat zurück. Er spielt ab nächster Saison für Timra. Lander erklärt:

«Ich habe mit meiner Frau viele Gespräche geführt, was am besten ist für unsere Zukunft.»

Es gäbe einige Gründe, die zu diesem Entscheid geführt haben. Einer ist der ältere seiner beiden Söhne. Er wird diesen Sommer eingeschult. «Für ihn ist es optimal, wenn er im Land der Muttersprache die Schule besuchen kann», führt Lander aus. Ein weiterer Grund, weshalb es ihn und seine Familie nach Schweden zieht, ist sportlicher Natur. Timra hat sich am Wochenende in der Playout-Serie gegen Djurgardens durchgesetzt und den Ligaerhalt geschafft. Das Spiel verfolgte er gemeinsam mit den Kindern, seiner Frau und seiner Mutter, welche in den letzten Tagen in Zug zu Besuch war. So kam es im Hause Lander zu einem Public Viewing im kleinen Rahmen. «Unsere Kinder haben mit ihrem Grossvater mitgefiebert», erzählt der Stürmer.

Grossvater? Richtig. Weil Timra den Trainer vor der Playout-Serie entlassen hatte, wurde der Vater von Lander, der bis dato das Amt des Assistenztrainers bekleidete, zum Cheftrainer befördert. Ob sein Vater nächste Saison diesen Posten immer noch innehat, ist offen. «Es wäre sehr speziell, aber ich würde mich für ihn freuen», sagt Lander. «Falls Timra die Klasse nicht hätte halten können, wäre ein Verbleib in Zug durchaus vorstellbar gewesen.» Den EVZ zu verlassen, falle ihm schwer. «Meine Familie und ich erfahren hier einen respektvollen Umgang. Das ist nicht selbstverständlich. Auch die Kinder haben sich gut akklimatisiert.» Er sagt aber auch: «Die Zeit ist reif, um nach Hause zu gehen.»

Verpassten mit Schweden die Medaillenränge an den Olympischen Spielen nur knapp: Die «EVZ-Schweden» Anton Lander und Carl Klingberg. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 26. Januar 2022)

Zwei Tore in den letzten 31 Spielen: «Das kann ich besser»

Lander will lieber über die Gegenwart sprechen. Am Freitag startet er mit dem EVZ in den Halbfinal. Mit 18 Skorerpunkten in den ersten 14 Spielen hat Lander gleich eine Duftmarke gesetzt. Doch in den letzten Wochen, Monaten folgten auch Auftritte, die Fragen aufwarfen. Zwei Tore in den letzten 31 Spielen genügen seinen Ansprüchen nicht. «Das kann ich besser. Ich will vorwärtsschauen und es besser machen», sucht er keine Ausreden und hält fest:

«Ich bin selbst mein grösster Kritiker.»

Ein Grund für seine Baisse sei Olympia gewesen, wo er die Nati als Captain vertrat. Er sei danach «mental angeschlagen» gewesen und habe nach dem Verpassen der Medaillen mit «einer der grössten Enttäuschungen meiner Karriere» zu kämpfen gehabt. Für den defensiv hart arbeitenden Stürmer ist die offensive Ausbeute zweitrangig. So erstaunt es nicht, wenn er sagt: «Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.»

