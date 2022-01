Der EV Zug siegt in Jura

Eishockey Der EV Zug siegt im Jura ohne zu glänzen – unterschiedliche Gefühlslagen bei den Torschützen Klingberg und Martschini Der EV Zug siegt bei Ajoie ohne zu glänzen mit 6:3. Geburtstagskind Lino Martschini trifft, doch der Stürmer muss eine herbe Enttäuschung verdauen. Philipp Zurfluh, Porrentruy Jetzt kommentieren 21.01.2022, 23.43 Uhr

Zugs Anton Lander (rechts) bringt Ajoie-Verteidiger Matthias Joggi in Bedrängnis. Bild: Jonathan Vallat/Freshfocus (Pruntrut, 21. Januar 2022)

Die heissblütigen jurassischen Anhänger sind wahrlich nicht zu beneiden. Seit dem 19. November und 13 sieglosen Partien in Serie sehnen sich Fans des abgeschlagenen Tabellenschlusslichts nach Punkten. Damals beim 3:1-Sieg gegen den HC Davos brachte der Horwer Ueli Huber – zwischen 2009 und 2014 im EVZ-Nachwuchs ausgebildet – mit seinen zwei Toren die Raiffeisen-Arena zum Beben. Einen Tag vor dem Spiel gegen den EV Zug hatte sich der 26-jährige Stürmer kämpferisch gezeigt und gegenüber unserer Zeitung klar gemacht: «Wir müssen uns zusammenreissen. So kann es nicht weitergehen.»

Ob Huber diese Worte auch an seine Mitspieler richtete, ist uns nicht überliefert. Doch der Hunger der Ajoulots nach Punkten war nach 30 Sekunden sicht- und hörbar. Der Puck zappelte ein erstes Mal im Netz hinter Zugs Goalie Luca Hollenstein – die Stimmung in der Arena bereits auf dem Siedepunkt. Nur gegen Ambri musste der amtierende Meister in dieser Saison so früh einen Gegentreffer einstecken (29 Sekunden). Trainer Dan Tangnes schmeckte das überhaupt nicht:

«Genau darüber haben wir noch einige Stunden zuvor in der Teamsitzung geredet. Nicht jeder Spieler war mit seinen Gedanken zu 100 Prozent beim Spiel. Das darf uns nicht passieren.»

Zug trifft dreimal die Torumrandung

1:0-Torschütze war Philip-Michael Devos, der das Duell zwischen dem krassen Aussenseiter und dem turmhohen Favoriten lancierte. Devos ist einer der beiden Namen, auf denen Ajoies Erfolg in der Aufstiegssaison fusste – der andere ist Jonathan Hazen. Die beiden 31-jährigen Frankokanadier stürmen seit 2015 für die Jurassier, orchestrierten Jahr um Jahr deren Siege. Die Stürmer kamen in den sechs Saisons zusammen auf überragende 1005 Skorerpunkte. Doch weil sich Hazen Ende September schwer am Knie verletzte, muss Devos seit dem achten Spieltag ohne seinen kongenialen Sturmpartner auf Torejagd gehen. Der Center reüssierte gegen den EVZ doppelt. Doch auch er konnte die 3:6-Niederlage und somit die 14. Pleite in Folge nicht verhindern.

Nach dem frühen Rückstand konnte der EV Zug 75 Sekunden später in der Person von Yannick Zehnder reagieren. Die Gäste dominierten die ersten 20 Minuten (11:2-Torschüsse, 3 Mal Latte oder Pfosten). Doch der komfortable 3:1-Vorsprung sorgte nicht für die nötige Ruhe. «Wir haben den Fuss vom Gas genommen, weshalb ist mir ein Rätsel. Das hat der Gegner gespürt und ist immer besser ins Spiel gekommen», konstatierte Tangnes.

Martschini: «Das musste ich sacken lassen»

Die Jurassier lieferten sich gegen den um 57 Punkte weiter vorne klassierten EV Zug einen aufopferungsvollen Kampf, sie steckten nie auf, auch nicht nach dem 4:1 durch Lino Martschini. Tangnes zollte Respekt: «Ich kann schlecht sagen, dass sie einen sehr guten Job machen, wenn sie zum 14. Mal in Folge verlieren, doch sie spielen mit unglaublich viel Herz und geben nie auf.»

Carl Klingberg durfte sich nicht nur über seinen Doppelpack gegen Ajoie freuen, sondern auch über sein Olympia-Aufgebot. Zusammen mit Anton Lander vertritt er die schwedischen Farben. «Es ist mir eine Ehre, Teil dieser Mannschaft zu sein. Schön, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wird», sagte Klingberg.

Ein Stürmer, der sich auch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Winterspielen gemacht hatte, ist Lino Martschini, der gestern 29-jährig wurde. Doch eine Fahrkarte nach Peking war ihm nicht vergönnt. Der Stürmer machte aus der grossen Enttäuschung kein Geheimnis:

«Es hat extrem wehgetan. Das musste ich in den vergangenen Tagen sacken lassen, es war sehr schwierig. Doch so etwas muss man als Profi verarbeiten können.»

Mit drei Punkten und einem Treffer im Gepäck, lasse sich die Heimfahrt mit positiveren Gefühlen in Angriff nehmen, meinte Martschini mit einem gequälten Lächeln. Geburtstagskuchen habe er zwar keinen selber gebacken, «doch glücklicherweise hat das meine Frau für mich übernommen».

Ajoie – Zug 3:6 (1:3, 0:1, 2:2)

Raiffeisen-Arena. – 3227 Zuschauer. – SR Hungerbühler, Staudenmann.



Tore: 1. Devos (Schmutz, Frei) 1:0. 2. Zehnder (Senteler) 1:1. 10. Schlumpf 1:2. 18. Herzog (Lander, Hansson) 1:3. 34. Martschini 1:4. 45. Schmutz (Huber) 2:4. 48. Klingberg (Ausschluss Kreis!) 2:5. 53. Devos (Birbaum, Asselin) 3:5. 59. Klingberg (Lander, Senteler) 3:6. £



Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Zug.



Ajoie: Wolf; Eigenmann, Gauthier-Leduc; Hauert, Joggi; Pouilly, Birbaum; Bartholet, Gfeller; Schmutz, Devos, Frei; Huber, Frossard, Asselin; Rohrbach, Romanenghi, Knellwolf; Schnegg, Macquat, Bogdanoff.



Zug: Hollenstein; Gross, Schlumpf; Kreis, Cadonau; Nussbaumer, Hansson; Wüthrich; Hofmann, Kovar, Simion; Zehnder, Senteler, Klingberg; Herzog, Lander, Martschini; De Nisco, Leuenberger, Suri; Allenspach. Da



Bemerkungen: Zug ohne Djoos (überzählig), Bachofner, Stadler, Müller (verletzt).

