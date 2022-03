EVZ: Deshalb ist Sven Leuenberger der Chef der Feuerwehrmänner

Eishockey Spielintelligent und durchsetzungsstark: Deshalb ist Sven Leuenberger der Chef der «Feuerwehrmänner» Sven Leuenberger ist erst 23 und in der vierten Formation für die Jungen bereits ein Mentor. Der EVZ-Mittelstürmer füllt seine Nebenrolle gerne aus, doch er spricht auch über seine Ambitionen. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 30.03.2022, 19.27 Uhr

Führt beim EV Zug in der vierten Sturmlinie Regie: Sven Leuenberger. Bild: Michela Locatelli / Freshfocus (Lugano, 27. März 2022)

Der EV Zug verfügt über vier Offensivreihen, die den Unterschied ausmachen können. Dieser Satz lässt sich so locker-flockig dahinsagen, doch am Dienstag im dritten Viertelfinal-Spiel gegen den HC Lugano passte er wie selten zuvor. Die Torschützenliste setzte sich aus Skorer aller Sturmlinien zusammen, dabei ragte die vierte Formation mit Center Sven Leuenberger (2 Assists) und der Flügelzange Dario Allenspach (1 Tor, 1 Assist) und Luca Andrea De Nisco (1 Tor) heraus.

Für Dan Tangnes spielte dieses Trio das Zünglein an der Waage, weshalb der EV Zug die Wende nach dem 0:2-Rückstand bewerkstelligen konnte. Der Trainer lobte Allenspach und De Nisco bei seiner Spielanalyse fast überschwänglich. Ihre Aufgabe als «Feuerwehrmänner» hätten sie zu seiner vollen Zufriedenheit erledigt. Diese Formulierung wählte Tangnes, weil die Jungen auf Knopfdruck bereit sein müssen, wenn sie zum Zug kommen. Für sie heisst es nämlich oft: warten, warten, warten ...

Nein, die vierte Sturmreihe muss bei Leibe nicht im selben Ausmass wie Feuerwehrkräfte ihr Wohlergehen riskieren, doch sie übt eine wichtige Funktion in Tangnes’ Spielsystem aus. Sie sorgt für einen Energieschub, kreiert Emotionen und geht dem Gegner «auf den Zeiger».

Spielintelligent, wendig und durchsetzungsstark

Jener, der überhaupt dazu beiträgt, dass die Flügelstürmer zur Entfaltung kommen, ist Sven Leuenberger. Als 23-Jähriger ist er bereits ein «alter Hase» unter den jungen, aufstrebenden Mitspielern. Er agiert quasi als Schaltzentrale. Oder um im Jargon von Dan Tangnes zu bleiben: der Chef der Feuerwehrmänner. Leuenberger schmunzelt, als er mit dem Begriff konfrontiert wird. «Ein schönes Kompliment.»

Die Entstehung der beiden Tore durch Allenspach und De Nisco zeigten exemplarisch, was Leuenberger auszeichnet: Spielintelligenz und Durchsetzungsvermögen. Beim 2:2-Ausgleich behält er die Übersicht und lanciert Allenspach mit einem präzisen Zuspiel. Bei der 3:2-Führung lässt er Gegenspieler Raphael Herburger gleich zweimal mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen. «Es ist schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Vor ein paar Jahren war ich noch in der gleichen Situation wie Dario und Luca», sagt Leuenberger. Ihm mache es unglaublich viel Spass.

«Ich trage gerne die Verantwortung. Das kann ich auch.»

Er ergänzt: «Sie dürfen Fehler machen. Mit meiner defensiven Arbeit versuche ich sie auszubügeln und ihnen zu helfen.» Luca Andrea De Nisco (21), Dario Allenspach (19), Daniel Neumann (20), Devin Stehli (21) oder Valentin Hofer (20): Leuenberger hatte in dieser Saison schon mehrere junge Spieler «unter seinen Fittichen».

Der im zürcherischen Hüttikon aufgewachsene Hockeyprofi verfügt über das nötige Selbstbewusstsein, ohne aber den Boden unter den Füssen zu verlieren. Er verzichtet darauf, die grossen Töne zu spucken. «Leading by doing, not by talking», könnte man sagen. Leuenberger hat bei seinen Teamkollegen ein hohes Standing. Sie verweisen auf seine konstanten und zuverlässigen Leistungen. Jemand, der seine Rolle voll und ganz akzeptieren würde. Der ultimative Teamspieler.

Aufdrängen für die Nationalmannschaft

Leuenberger ist ein «Unterzahlfachmann». Kein anderer EVZ-Stürmer steht bei vier gegen fünf Feldspieler häufiger auf dem Eis. Mit seinen schnellen Beinen und seiner aggressiven Spielweise ist er prädestiniert dafür. «Man muss viel kämpfen und den inneren Schweinehund überwinden. Das liegt mir.» Nicht ganz untypisch: Zwei seiner ersten drei Tore beim EV Zug hat er in Unterzahl geschossen. Mit der Tatsache, dass ihm in dieser Saison bei 57 Torschüssen nur ein Treffer gelungen ist, kann er leben. Zwar hat sich Leuenberger mit seiner Rolle abseits der Schlagzeilen zurechtgefunden. Der Stürmer, der beim EV Zug noch einen Vertrag bis im Sommer 2023 besitzt, verhehlt nicht, dass seine Ambitionen höher sind:

«Ich will in den nächsten Jahren konstant in einer der drei ersten Linien spielen. Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial habe.»

Tangnes ist kein Hellseher, aber er rechnet damit, dass der Center in ein paar Jahren ein fixer Bestandteil im Kader der Schweizer Nationalmannschaft sein wird. An den «Prospect Games» kam er schon zu ein paar Einsätzen. «Ich will mich schrittweise aufdrängen», so Leuenberger.

Vorerst will er am Donnerstag (20 Uhr) mit dem EV Zug gegen den HC Lugano die Halbfinal-Qualifikation eintüten. «Wir müssen den Gegner sofort unter Druck setzen, dann werden ihre Beine schneller müder», so Leuenberger. Er wird dann wieder seine Funktion als Feuerwehr-Chef ausüben.

