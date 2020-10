Bildstrecke Der EV Zug bezwingt den SC Bern mit 2:1 – einem unwiderstehlichen Solo von Grégory Hofmann sei Dank Drei Spiele, drei Siege: Der EV Zug bewahrt seine weisse Weste und führt die Tabelle punktgleich mit Fribourg-Gottéron und Lausanne an. Der Sieg gegen die Berner war verdient, aber ein hartes Stück Arbeit. Philipp Zurfluh 10.10.2020, 23.40 Uhr

Es war die entscheidende Szene in der Affiche EV Zug gegen den SC Bern: In der 31. Minute nahm Zugs Stürmer Grégory Hofmann in der Mittelzone Anlauf, liess die Gegenspieler stehen als gäbe es nichts Einfacheres, und versenkte den Puck mit viel Gefühl unter die Latte ins Tor. «Ich habe den freien Raum vor mir gesehen und es ist optimal aufgegangen», sagte der zufriedene Stürmer über seine gelungene Aktion. Dennoch bewertet er die Leistungen durchaus selbstkritisch: «In den ersten beiden Drittel ist uns nicht viel gelungen, wir haben uns aber gegen den Schluss gesteigert.» Laut dem 27-Jährigen, der in dieser Saison wieder die Topskorer-Krone anvisiert, ist es normal, dass die Mannschaft zu Saisonbeginn noch nicht ganz den Rhythmus gefunden haben.

«Es ist ein langer Prozess, man darf nach drei Spielen nicht schon zu viel erwarten.»

Der begnadete Stürmer war der Mann des Spiels. Seine gefürchteten Antritte stellten die Berner Defensive immer wieder vor Probleme.

Jerome Bachofner, rechts, von Zug im Spiel gegen Vincent Parplan, Mitte, von Bern. Jan Kovar, mitte links, von Zug im Spiel gegen Gaetan Haas, Mitte rechts, von Bern. Die Zuger feiern das 2:1 gegen den SC Bern. Die Securitas kontrolliert die Maskenpflicht. Die Securitas kontrolliert die Maskenpflicht. Die Zuger Spieler feiern das 1:1. Dario Simion, rechts, von Zug beim Tor zum 1:1. Die Zuger Fans geniessen das Spiel mit Schutzmasken beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und dem SC Bern. Dario Simion (Mitte) von Zug im Spiel gegen Eric Blum (links) und Torhüter Tomi Karhunen, rechts, von Bern. Vincent Parplan (SCB). Die Zuger Fans geniessen das Spiel mit Schutzmasken beim Eishockey Meisterschaftsspiel in der Qualifikation der National League zwischen dem EV Zug und dem SC Bern. Santeri Alatalo (links) von Zug im Spiel gegen Gaetan Haas (rechts). Calvin Tuerkauf (vorne) von Zug im Spiel gegen Colin Gerber (hinten) von Bern.

EV Zug übersteht doppelte Unterzahl

Der EV Zug gewann somit zum dritten Mal mit einem Tor Unterschied. Und obwohl die Zuger punktgleich mit Fribourg-Gottéron und Lausanne an der Tabellenspitze stehen, hat die Mannschaft von Trainer Dan Tangnes noch ganz viel Luft nach oben. «In jedem Spiel war ein grosser Effort nötig», bilanzierte Verteidiger Claudio Cadonau, der in den ersten beiden Partien den Topskorer-Helm tragen durfte. «Ein schönes Accessoire, hat aber für mich keine Bedeutung», fügte Cadonau an. «Wir müssen und werden uns in den nächsten Aufgaben steigern.» Aktionen wie jene bei Grégory Hofmanns Geniestreich zum 2:1 gab es während den 60 Minuten wenige. Weil die Zuger im Schlussdrittel die Vorentscheidung verpassten, mussten sie bis zum Ende zittern.

Trotz der mit 3259 Zuschauer gefüllten Bossard-Arena war die Stimmung im Publikum vor allem in der Startphase gedämpft. Einige Anfeuerungsrufe verpufften schnell. Und dies obwohl der EV Zug furios ins erste Drittel startete und aus dem Tiefschlaf der Gäste beinahe Kapital schlagen konnten. Nach einem Backhand-Schuss von Dario Simion schepperte es bereits nach 20 Sekunden am Berner Gehäuse. Erst als drei Zuger gleichzeitig auf der Strafbank Platz nehmen mussten – alle vorschriftsgemäss ausgerüstet mit einer Schutzmaske – und sich die Zuger in doppelter Unterzahl schadlos hielten, schwappten die Emotionen auf die Zuschauer über. Die Berner vergeigten die doppelte Überzahl in kläglicher Manier. Doch was den Berner im Powerplay nicht gelingen wollte, klappte kurz darauf bei nummerischem Gleichstand. Bern-Stürmer Inti Pestoni erwischte Leonardo Genoni in der nahen Ecke. Dem Goalie war die Sicht verdeckt. Die Zuger waren um eine Antwort nicht verlegen und konnten durch Dario Simion (19.) den viel umjubelten Ausgleich erzielen. Berns Torhüter Toni Karhunen konnte einen Schuss von Grégory Hofmann nur ungenügend abprallen, Simion stand goldrichtig.

Zu Beginn des zweiten Drittels schnürten die Mutzen das Heimteam in ihrer Zone regelrecht ein. Sie fanden besser in den Tritt als die Zuger. Diese hatten aber mit Leonardo Genoni ihren gewohnt sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Wie schon am Abend zuvor gegen den HC Lugano agierten die Zuger in ihrer Zone zu passiv. Und es schlichen sich immer wieder Fehlpässe ein. In dieser Phase half dem EV Zug eine Strafenflut der Berner. Innert drei Minuten wanderten drei Berner in die Kühlbox. Der Puck lief gut durch die Zuger Reihen, doch die Berner hatten immer wieder ihren Stock dazwischen. Bis Grégory Hofmann sein feines Händchen bewies und mit seinem zweiten Saisontreffer dem EV Zug den Weg zum dritten Saisonsieg ebnete.