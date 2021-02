EISHOCKEY Soziale Medien statt Stadionerlebnis: Wie der EV Zug versucht, Emotionen bei den Fans zu wecken Gähnende Leere in den Sport-Arenen. Ob die Playoffs vor Zuschauern gespielt werden können, ist fraglich. Der EV Zug interagiert derweil über die sozialen Netzwerke mit den Fans. Philipp Zurfluh 25.02.2021, 05.00 Uhr

Nunmehr 15 Heimspiele ohne Zuschauer hat der EV Zug in dieser Saison ausgetragen. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 14. November 2020)

Es ist ein Jahr vergangen, als in der Schweiz in vollen Eishockey-Arenen Spiele ausgetragen werden konnten. So strömten beispielsweise am 22. Februar 2020 über 7000 Fans in die Bossard-Arena in Zug. Mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos im Oktober 2020 – während weniger Wochen durften zwei Drittel der Sitzplätze besetzt werden – spielen die Klubs seitdem ausnahmslos vor leeren Rängen. Die Zuschauer sitzen zu Hause auf dem Sofa vor dem Fernseher.

Wann dürfen Fans wieder in die Stadien? Es ist eine Frage, die viele umtreibt. Vor zwei Wochen sagte EVZ-Stürmer Nick Shore: «Ich wünschte, ich könnte die Fans im Stadion erleben. Hoffentlich bekomme ich irgendwann in naher Zukunft die Möglichkeit und werde diese Erfahrung machen können.» Ob seine Hoffnung Realität wird, oder ob es Wunschdenken bleibt, ist offen. Wie der Bundesrat gestern verlauten liess, will er am 12. März skizzieren, ob professionelle Sportveranstaltungen mit Publikum in begrenztem Rahmen möglich sind. Falls ja, wird der Lockerungsschritt vom Bundesrat auf den 22. März in Aussicht gestellt. So darf man die vorsichtige Hoffnung aussprechen, dass bei geplantem Playoff-Start am 13. April den kühlen und sterilen Stadien etwas Emotionen eingehaucht wird.

Jannine Kamm, Medienverantwortliche EV Zug. Bild: EV Zug

Interaktion mit Fans wird geschätzt

Solange die Wettkampfstätten geschlossen sind, müssen sich die Saisonkartenbesitzer und Sponsoren über digitale Kanäle informieren. Das Virus macht die Bedeutung der sozialen Netzwerke grösser. Jannine Kamm, Medienverantwortliche beim EV Zug sagt:

«Die Bindung zwischen Fans und Mannschaft soll nicht verloren gehen.»

Obwohl Anlässe wie Autogrammstunden oder Sponsoren-Events ins Wasser fielen, «versuchen wir, mit unseren Anhängern eng in Kontakt zu bleiben», führt Kamm aus. Autogrammkarten und Fan-Trikots können auf der Geschäftsstelle abgegeben werden. Diese werden so bald als möglich von den Spielern signiert.

Die Präsenz in den sozialen Medien wird verstärkt. «Der Fan soll Einblicke in das Innenleben der Mannschaft erhalten», sagt Kamm. Die Interaktionen mit den Fans würden sehr geschätzt. Die Rückmeldungen sind positiv. Gewisse Beiträge und Videos werden tausendfach angeklickt. «Bewegtbilder kommen immer gut an», erklärt Kamm.

Weitere digitale Inhalte sind in Planung

Im November 2020 hat der EV Zug das Format «Stimme zum Spiel» ins Leben gerufen. Dort meldet sich vor jedem Match ein Profi zu Wort. Diese Beiträge würden stets auf grosses Interesse stossen, so Kamm. Im Hinblick auf die Playoffs sind di­verse weitere digitale Inhalte in Planung. Genaueres wird nicht verraten. «Natürlich können virtuelle Beiträge ein Stadionerlebnis nicht ersetzen. Aber wir wollen positive Emotionen wecken», sagt Jannine Kamm.