Ohne Farmteam: So will der EV Zug den Nachwuchs neu strukturieren

Ausbildung Schweden als grosses Vorbild – so will Sportchef Kläy den Nachwuchs des EV Zug auf das höchste Level heranführen Ohne Farmteam, aber mit mehr Ressourcen für die Förderung des Nachwuchses. Der Sportchef nimmt Stellung zur Neuorganisation ab nächster Saison. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Neupositionierung der Swiss League sind reine Ausbildungsklubs verpönt: kein Zuschauermagnet und Marketing-technisch unattraktiv. Die EVZ Academy war in fremden Stadien kein willkommener Gast, oft von der Konkurrenz als lästiges Anhängsel bezeichnet. Bei der Gründungsversammlung der neuen Liga im Dezember 2020 wurde die Academy nicht eingeladen. Das Team befand sich im Schwebezustand, die Zukunft unklar. Dann nahm der EV Zug das Heft selbst in die Hand und kommunizierte am 23. März dieses Jahres den Rückzug des Teams für die Saison 2022/23.

EVZ-Sportchef Reto Kläy. Bild: Stefan Kaiser (Cham 1. Februar 2021)

Wie will der Spitzenklub auch künftig junge Spieler ans Profi-Niveau heranführen? Investiert Präsident Hans-Peter Strebel nach wie vor einen Millionenbetrag in den Nachwuchs? Wir klären mit Sportchef Reto Kläy die drängendsten Fragen zur Neuorganisation im Nachwuchsbereich.

War es rückblickend der richtige Entscheid, auf das Erfolgsmodell Farmteam zu verzichten? Oder wäre es nicht klüger und weitsichtiger gewesen, eine Lösung mit der Swiss League zu finden?

Kläy schmerzt es, wenn ein Team von der Bildfläche verschwindet. Aber: «Ich stehe zu 100 Prozent hinter diesem Entscheid. Es ist der richtige Weg, wir hatten keine andere Wahl.»

Vorwürfe wurden laut, der EV Zug mache Politik auf Kosten der Jungen. Wie fiel die Reaktion aus?

Präsident Hans-Peter Strebel liess das nicht auf sich sitzen und wehrte sich gegenüber dieser Zeitung: «Das ist eine bösartige Unterstellung. Eine Lüge, die ich entschieden zurückweise. Ich habe das Farmteam privat finanziert. Wenn es aufgelöst wird, spart der EVZ kein Geld.» Für Unterstellungen, Zugs Vorgehen als «Bankrotterklärung» bezeichnen, hat Kläy ein müdes Lächeln übrig. «Wir wollen in der Nachwuchsförderung die Nummer eins bleiben.»

Das Farmteam war das Bindeglied zwischen der U20-Elit und den Profis. Nun entsteht ein Vakuum. Droht ein Exodus junger, verheissungsvoller Talente nach Nordamerika oder Skandinavien?

Seit die EVZ Academy existiert, hat es Spieler gegeben, welche den Weg ins Ausland wagten, aber danach wieder zum Ausbildungsverein zurückgekehrt sind. Früher hatten sie aber noch nicht von den Top-Trainingsbedingungen im Spitzensportzentrum OYM profitieren können. «Es spricht nichts dagegen, wenn ein Spieler eine solche Erfahrung ins Auge fasst», sagt Kläy. Das Ziel sei aber, «die Talente möglichst lange im Ausbildungssystem zu halten».

Der EV Zug hat die Ausbildungspyramide neu durchleuchtet. Wie lauten die Rückschlüsse?

«Mehr Ressourcen in die Nachwuchsarbeit bei er U17- und U20-Elit investieren und eine Professionalisierung im Trainer- und Ausbildungsbereich», fasst der Sportchef zusammen. Die Spieler sollen nicht erst mit 20 Jahren, sondern bereits mit 17 oder 18 an die National League herangeführt werden. Laut Kläy werde man noch früher eine Standortbestimmung machen.

2014 hat der EV Zug das Prestigeobjekt «The Hockey Academy» ins Leben gerufen. Gibt es nun bei der Ausbildung Anpassungen?

Nein. Die Akademie bietet weiterhin eine optimale Kombination von Sport, Ausbildung und Beruf. Das Konzept beinhaltet drei Bildungswege (Gymnasium, Bürolehre, KV-Lehre). Pro Jahr werden acht Talente gefördert. Kläy erläutert:

«Im Idealfall schaffen pro Jahrgang vier Talente den Sprung in den Profi-Kader.»

Mit Luca Hollenstein, Nico Gross, Livio Stadler, Yannick Zehnder, Dario Allenspach und Sven Leuenberger haben sieben Spieler aus dem aktuellen NL-Kader die Hockey-Akademie absolviert.

Wo sollen die anderen Unterschlupf finden? Drohen sie ohne Farmteam zwischen Stuhl und Bank zu fallen?

In der U20-Elit dürfen ab nächster Saison maximal vier «Overage»-Spieler (Jahrgänge 2001 und 2002) eingesetzt werden. Dort sollen sie sich in Szene setzen, sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Das Farmteam wurde massgeblich durch den Mäzen und leidenschaftlichen Nachwuchsförderer Strebel privat finanziert. Steckt er nun Mittel in den Nachwuchs?

Nein. Der EVZ will von ihm unabhängig sein und die Investitionen in den Nachwuchs selber stemmen. Zur Höhe der Kosten, welche die zusätzlichen Ressourcen in Anspruch nehmen, hält sich der EVZ bedeckt.

Hat Fabio Schumacher, Trainer des Academy-Teams, eine Zukunft in der Organisation?

Ja. Der Klub hat noch nicht kommuniziert. Doch der 38-Jährige, der seit acht Jahren als Profitrainer amtet, darf bleiben. Er wird Headcoach bei der U20-Elit.

2019 ist der EV Zug mit dem schwedischen Klub Färjestad BK eine Partnerschaft eingegangen. Was ist der bisherige Nutzen?

«Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», bedauert Kläy. Er plant, sich fortan noch mehr mit seinem schwedischen Amtskollegen auszutauschen. Nächsten Sommer soll Färjestad für ein Trainingslager nach Zug kommen. Und die U20-Elit des EVZ reist für ein Turnier nach Schweden.

Punkto Nachwuchsförderung ist Schweden dem Rest Europas viele Schritte voraus. Was machen sie dort besser?

Die dort getätigten Anstrengungen sind enorm, die Rahmenbedingungen ausgezeichnet. Die Trainings sind geprägt von hoher Intensität. Kläy will das auch beim EVZ implementieren. «Die jungen Spieler geniessen in Schweden ein grösseres Vertrauen. Im Nachwuchs in der Schweiz wird zu stark resultatorientiert gearbeitet, dabei müsste die Entwicklung der Spieler Priorität haben.» Der Integration von Talenten ins Profi-Team und den Ansprüchen, Meister zu werden: Beidem will Kläy gerecht werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen