Der EV Zug trifft auf Tappara Tampere In der Champions Hockey League sind die Achtelfinal-Partien bekannt. Der EV Zug spielt als Gruppensieger zuerst auswärts in Finnland.

Lino Martschini, Jan Kovac, Raphael Diaz, Johann Morant, und Grégory Hofmann jubeln nach einem Tor gegen Rungsted Seier Capital. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Zug, 29. August 2019)

(rem) Tappara Tampere ist Zweiter der Gruppe A und erreichte in sechs Partien zwölf Punkte. Der EVZ hat keine gute Erinnerungen an das finnische Team. Vor vier Jahren verlor der EV Zug in der Gruppenphase zuhause 0:7. Auch das Rückspiel ging 1:3 verloren.

Das Hinspiel findet am 12. oder 13. November in Tampere statt. Zum Rückspiel kommt es eine Woche später in der Bossard-Arena.

Die weiteren Partien:

EHC Biel - Augsburger Panther

Lulea Hockey - SC Bern

Lausanne HC - HC Pilsen

Adler Mannheim - Mountfield HK

RB München - Yunost Minsk

Skelleftea AIK - Djurgarden Stockholm

Frölunda Indians - Färjestad Karlstad