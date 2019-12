Der EV Zug und David McIntyre gehen getrennte Wege Der Vertrag zwischen dem EVZ und David McIntyre ist in gegenseitigem Einvernehmen per sofort aufgelöst worden. Laut EVZ-Sportchef Reto Klay hat die Zusammenarbeit mit dem kanadischen Stürmer nicht mehr funktioniert. 12.12.2019, 16.50 Uhr

David McIntyre

(zim) Ende Saison wäre der Vertrag des 32-jährigen David McIntyre ohnehin ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden, heisst es in einer Medienmitteilung des EV Zug vom Donnerstag. «Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert und die sofortige Trennung für beide Seiten das Beste ist», wird Sportchef Reto Kläy in der Mitteilung zur Begründung des Entscheids zitiert.



David McIntyre kam auf die Saison 2016/17 vom finnischen Klub SaiPa zum EVZ und war in seinem ersten Zuger Jahr mit total 67 Punkten der beste Scorer seiner Mannschaft. In der letzten Saison und in der laufenden Meisterschaft habe der kanadische Stürmer jedoch nicht mehr an seine früheren Leistungen anzuknüpfen vermocht.

Medienberichten zufolge wird McIntyre in Verbindung mit dem HC Lugano gebracht.