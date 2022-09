Champions Hockey League: Der EV Zug spielt gegen TPS Turku

Heimspiel gegen Turku Der EV Zug und die verheissungsvolle Ausgangslage in der Champions Hockey League Der EVZ kann am Samstagabend (19.45 Uhr) gegen das finnische Team TPS Turku den Sprung in die K.o.-Phase der Champions League schaffen. Sportchef Reto Kläy sagt mit Blick auf den weiteren Wettbewerbsverlauf: «Wir wissen, dass wir etwas reissen können.» Daniel Gerber Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Sportchef Reto Kläy (links) und Trainer Dan Tangnes (mit Mikrofon) beim Sommerevent «Eis Fäscht». Bild: Roger Zbinden (Zug, 20. August 2022)

Mit dem vierten Sieg in Folge in der Champions Hockey League könnte der EV Zug bereits nach vier von sechs Runden in der Gruppenphase das Ticket für das Achtelfinale lösen. EVZ-Sportchef Reto Kläy ist sehr zufrieden mit der bisherigen Europa-Kampagne seiner Mannschaft. «Auf dem Road-Trip nach Turku und Wolfsburg haben wir abgeliefert. Wie vorgenommen starteten wir gut. Wir können mit der Art und Weise zufrieden sein – so muss es weitergehen.»

Bislang mussten die Zentralschweizer erst einen Zähler abgeben. Am Donnerstag wurde das Team von Trainer Dan Tangnes von den Grizzlys Wolfsburg in die Verlängerung gedrängt. «Wir spielten gut, ab und zu hatten wir ein Tief, was uns einen Punkt gekostet hat», reflektiert Reto Kläy. «Da waren ein, zwei Unkonzentriertheiten, die wir sonst nicht hatten.» Wegen dem verlorenen Punkt werde auf dieses Spiel mit einem weinenden Auge zurückgeschaut, sagt Kläy. «Aber es war gut.»

Fabrice Herzog (blaues Dress) war einer der Torschützen gegen die Grizzlys. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 8. September 2022)

Mit einem Sieg am Samstagabend gegen TPS Turku würde der EVZ bereits vorzeitig in den Achtelfinal einziehen. «Das wollen wir auch. Wir spielen daheim gegen einen guten Gegner und hoffen, dass wir auf die Unterstützung von möglichst vielen Zuschauern zählen können. Ein guter Grundstein ist gelegt, nun soll es in gleicher Art und Weise weitergehen – wir haben eine sehr gute Ausgangslage.»

Die Champions Hockey League wird mittlerweile zum achten Mal ausgetragen. Im Ranking der Ligen findet sich die Schweiz nur auf Rang fünf. Erst zwei Schweizer Teams (Davos 2016 und Fribourg 2017) stiessen in den Halbfinal vor. Der Final machte bislang einen uneleganten Bogen um das helvetische Hockey.

Schweizer Hockey ist noch etwas schuldig

Der EVZ ist das einzige Team, dass bei allen acht Austragungen der CHL mit dabei war (vor dem ZSC mit sieben Teilnahmen). Gelingt Zug nun der Vorstoss in den Final? «Das kann ich leider so nicht beantworten», sagt Kläy.

«Ich hoffe, dass es so wäre. Wir haben unsere Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Das Schweizer Hockey ist da noch etwas schuldig. Rein resultatmässig hat unsere Liga bei diesem Turnier noch nicht überzeugt.»

Die Schweiz habe die Qualität um auf diesem Niveau eine tragende Rolle zu spielen – doch den Beweis dafür sei man noch schuldig. «Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, im Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist ein harter Wettbewerb.» Der EV Zug hat zweifelsohne das Potenzial für den Titelgewinn. Kläy sagt dazu: «Wir können mit Selbstvertrauen rein, wir wissen, dass wir etwas reissen können.»

Ein Pluspunkt ist die Champions Hockey League auch für den Start der National League in der nächsten Woche. «Ein Vorteil für uns ist, dass wir schon früh auf Wettbewerb-Niveau sein können. Das macht den Einstieg für die Meisterschaft vielleicht nicht einfacher, aber man sollte bereits auf Betriebstemperatur sein.»

