Interview Der EV Zug vor dem Saisonstart: Trainer Dan Tangnes fordert «volle Entschlossenheit» und «mehr Gier» Für den EV Zug beginnt am Freitagabend (19.45) auswärts gegen Rapperswil-Jona die neue Saison. Der Trainer spricht über seinen auslaufenden Vertrag und verrät, welche Spieler in der Vorbereitung positiv aufgefallen sind. Philipp Zurfluh 01.10.2020, 18.39 Uhr

Nach der Niederlage in der Playoff-Finalserie 2019 gegen den SC Bern versicherten Sie, den Meistertitel zu gewinnen und die Zuger Fans stolz zu machen. Können Sie das Versprechen Ende Saison einlösen?

Dan Tangnes: Ich wünschte, ich könnte einen Titel garantieren. Der Traum lebt nach wie vor, den Pokal nach Zug zu holen. Ich verspreche, dass wir Tag für Tag hart arbeiten. Zwischen Erfolg und Enttäuschung ist ein schmaler Grat. Darum ist für mich die Arbeit im Detail entscheidend.

Übt seinen Trainerjob beim EV Zug mit viel Leidenschaft und Begeisterung aus: Dan Tangnes im Trainingszentrum OYM. Bilder: Maria Schmid (Cham, 28. September 2020)

Ihr Vertrag läuft aus. Werden Sie demnächst Ihre Unterschrift unter die Vertragsverlängerung setzen?

Die finanzielle Ungewissheit des Klubs erlaubt es nicht, schon zu weit in die Zukunft zu blicken. Es ist nicht meine Absicht, den Klub in absehbarer Zeit zu verlassen. Ich bin sehr glücklich beim EV Zug. Das Interesse für eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist beidseitig. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage.

Belastet die Ungewissheit?

Für die Familie ist es schwieriger. Meine Tochter ist in der Schule gut integriert und spricht jeden Tag besser Deutsch. Der Trainerjob ist ein schnelllebiges Geschäft. Man weiss nie, was morgen kommt. Deshalb muss man sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann.

So zum Beispiel den sportlichen Aspekt. Verspüren Sie Druck, die Meistertrophäe zu gewinnen?

Als Trainer bin ich täglich unter Druck. Wer ihm standhält, hat Erfolg. Unser Publikum darf erwarten, dass wir versuchen, in jedem Spiel alles zu geben. Nach Niederlagen darf man enttäuscht sein, aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wieder aufstehen.

Lino Martschini steht vor Rückkehr Dan Tangnes kann am Freitagabend gegen die Rapperswil-Jona Lakers fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Lino Martschini steht dem Trainer fast die ganze Mannschaft zur Verfügung. Einzige Ausnahme ist Lino Martschini. Der Stürmer musste sich im Juni wegen anhaltender Adduktorenprobleme unters Messer legen. Nach einem behutsamen Wiederaufbau trainiert er bereits mit der Mannschaft. Für einen Einsatz gegen die Lakers ist es aber noch zu früh. «Vielleicht bekommt er am Sonntag im Cupspiel ein paar Minuten Einsatzzeit», sagt EVZ-Trainer Dan Tangnes.



Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause ist Yannick-Lennart Albrecht voll einsatzfähig. Die Bänderverletzung am Sprunggelenk ist früher ausgeheilt, als zunächst angenommen.

Gute Neuigkeiten gibt’s auch wegen Corona: Alle Spieler sowie Staff-Mitglieder des EV Zug wurden negativ auf Covid-19 getestet. (pz)



Das mussten Sie auch 2019 nach der Finalniederlage gegen den SC Bern. Welche Lehren haben Sie gezogen?

Wenn ich alle aufzähle, würde es den zeitlichen Rahmen unseres Interviews sprengen (lacht). Kurz gesagt: Nach dem Auftaktsieg auswärts lag das Momentum auf unserer Seite. Doch wir gaben den Trumpf aus der Hand. In entscheidenden Szenen hat es der Gegner besser gemacht. Doch das ist Vergangenheit. Ich schaue lieber nach vorne. Viele Spieler von damals sind auch heute noch Teil unseres Kaders. Sie haben dazugelernt, auch wenn die Art und Weise grausam war. Niederlagen machen dich stärker, das ist auch im Leben so.

Dan Tangnes blickt optimistisch auf den Saisonstart.

Was macht Sie optimistisch, Ende Saison ganz oben zu stehen?

Wir haben ein starkes Team, einen guten Mix aus unbekümmerten jungen Spielern und Routiniers. Das Spielsystem bleibt unverändert, im Trainerstab alles beim Alten. Ich verlange von allen in jedem Spiel volle Entschlossenheit und mehr Gier nach Siegen. Wir möchten weiterhin schnelles, direktes und intensives Hockey spielen, und setzen unseren eingeschlagenen Weg fort.

Die ZSC Lions haben sich mit Sven Andrighetto den begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt erworben und werden als meist genannter Titelfavorit gehandelt. Kommt das Ihnen gelegen?

Es ist immer wieder spannend zu lesen, welche Prognosen in den Medien gemacht werden. Die ZSC Lions haben vier starke Linien. Aber wir verstecken uns nicht. Für mich ist klar: Der EV Zug spielt in den kommenden Jahren um den Titel.

Der EV Zug will Meister werden und muss gleichzeitig junge Spieler behutsam an die National League heranführen. Wie schwierig ist dieser Spagat?

Es ist eine grosse Herausforderung, aber realisierbar. Es ist eine sportliche Investition in die Zukunft. Und ich bin überzeugt, es wird sich über Jahre hinweg auszahlen. Der eingeschlagene Weg des EV Zug hat mich angesprochen. Das war auch ein Grund für meinen Wechsel hierhin.

Mit dem Abgang von Oscar Lindberg ist in der Offensive spielerische Klasse und Routine abhandengekommen. Wie wollen Sie diese kompensieren?

Das stimmt, wir haben an Erfahrung verloren. Es ist unbestritten, dass ein 21-Jähriger keinen schwedischen Weltmeister ersetzen kann, das soll er auch nicht. Ryan McLeod wird in Zug Erfahrungen sammeln, auf ihm wird kein Druck lasten. Und mit Calvin Thürkauf bringen wir noch mehr Power in unser Spiel. Ich hoffe, die beiden bleiben bis Ende Saison, aber das weiss niemand.

Claudio Cadonau verteidigt neu und tritt quasi in die Fussstapfen von Johann Morant. Wie ist Ihr bisheriger Eindruck?

Er macht einen tollen Job. Er ist gut am Puck und spielt einen soliden ersten Pass. Es sind zwei verschiedene Charakteren, Vergleiche mache ich ungern.

Themawechsel: Haben Sie ein Pokerface?

Ich hoffe es doch. Ab und zu muss ich meine Gefühle verbergen, auch zum Schutz vor mir selber. Ich bin ein emotionaler Mensch, vielleicht hinterlasse ich manchmal einen anderen Eindruck (lacht). Ihr Journalisten wollt doch immer etwas Intelligentes schreiben. Dann ist es von Vorteil, nach einer Niederlage mal durchzuatmen und die Emotionen zu zügeln.

Man kann einen Spieler kritisieren, darf ihn aber nicht blossstellen.

Da liegt ein grosser Unterschied. Das hat mit Respekt zu tun, den ich den Spielern vorlebe. Auch ich mache Fehler, doch ich stehe immer dazu.

Sie wirken stets ausgeglichen, optimistisch, nie um einen lockeren Spruch verlegen. Wann waren Sie zuletzt wütend?

Im letzten Testspiel gegen die ZSC Lions (7:4-Niederlage, Anm. d. Red.). Es war frustrierend, es brodelte in mir.

Sie sprechen die missglückte Hauptprobe an. Nach vier Minuten lag der EV Zug mit 0:3 zurück. Ein krasser Fehlstart.

Die Gründe waren offensichtlich. Zürich war mental bereit, wir nicht. Wenn man in einer Kontaktsportart von der Härte des Gegners überrascht wird, hat man etwas falsch gemacht. Wir haben aber die Köpfe nicht hängen lassen und uns im Verlauf des Spiels gesteigert.

Es drängt sich die Frage auf. Ist der EV Zug bereit gegen die Rapperswil-Jona Lakers?

Da bin ich überzeugt. Die Spieler brennen auf den Einsatz.

Wer hat Sie in der Vorbereitung beeindruckt?

Yannick Zehnder hat unter Beweis gestellt, dass er bereit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ehrgeiz und unbändiger Wille zeichnen ihn aus. Auch die Formkurve von Jérôme Bachofner zeigt nach oben. Er ist reifer geworden. Ihm ist bewusst, dass seine letzte Saison nicht gut war und von ihm mehr erwartet wird.

In der letzten Saison blieben mehrere Leistungsträger einiges schuldig. Das muss sich ändern, wenn man nach den Sternen greifen will. Wer soll mehr Verantwortung übernehmen?

Alle. Neben Führungsspielern wie Raphael Diaz, Leonardo Genoni und Lino Martschini erwarte ich auch von der jüngeren Generation mehr Initiative und Mut. Jeder muss sich aufopfern, damit wir diese Saison als Mannschaft Erfolg haben.