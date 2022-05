EV Zug macht Kämpfer Janosch Nietlispach stolz

Zug «Ich sah schon lange nicht mehr so viele glückliche Menschen an einem Ort»: EVZ macht Janosch Nietlispach stolz Der ehemalige Kickboxweltmeister und TV-Bachelor Janosch Nietlispach (33) ist seit der Kindheit Anhänger der Zuger. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 02.05.2022, 15.40 Uhr

Früher war er Zuschauer, heute ist er mittendrin. Janosch Nietlispach (33) begleitet die Schweizer A-Nationalmannschaft mit ihrem Zuger Trainer Patrick Fischer als Off-Ice- und Athletikcoach während der aktuellen WM-Kampagne. Bis zur laufenden Saison war er zudem vier Jahre lang in gleicher Funktion beim U20-Nationalteam tätig.

Gegenwärtig ist Janosch Nietlispach als Off-Ice- und Athletiktrainer mit dem Schweizer A-Nationalteam unterwegs. Bild: Georgios Kefalas / Keystone (Basel, 14. April 2022)

Auch im EVZ hat sich der mehrfache Kickboxweltmeister um die körperliche und geistige Härte zahlreicher Spieler gekümmert. Leo Schumacher, der im Herbst 2021 verstorbene, legendäre Nachwuchstrainer der Zuger, holte ihn in den Staff. Später fragte ihn der Sportchef Reto Kläy, ob er auch die Spieler der ersten Mannschaft trainieren könne. Das tat er, bis 2020 das Leistungssportzentrum OYM in Cham eröffnet wurde.

«Vor meiner Coachingtätigkeit hatte ich Spieler wie Paul Di Pietro, Patrick Fischer, Fabian Schnyder oder Lars Weibel als Fan angefeuert, dann lernte ich einige persönlich kennen und bin mit ihnen befreundet – das ist ziemlich cool», sagt Janosch Nietlispach. Der Chamer war 7 Jahre alt, als er das erste Mal mit der Familie das Hertistadion besuchte. «Fussball war mir damals immer zu langweilig», erklärt er. Er bereute die Entscheidung für den Eishockeysport nicht. Nietlispach kehrte immer wieder ins 2010 abgerissene Zuger Eisstadion zurück, meistens begab er sich in die Stehkurve. Er war fasziniert von der Atmosphäre. «Es waren so viele Leute da, es war laut und wild. Es roch nach Zigarettenrauch und Wurst – und ich freute mich immer über einen Hotdog», erinnert er sich.

Dino Kessler war sein Held

Nietlispach weiss bis heute, welcher Zuger bei seiner Stadionpremiere als Erster das Eis betrat: «Dino Kessler mit der Nummer sieben.» Von da an war klar: Der Chamer war Fan des Verteidigers, der in der Saison zuvor für einen un­vergesslichen Moment in der Klubgeschichte gesorgt hatte. Kessler schoss sein Ex-Team Bern im entscheidenden fünften Viertelfinalspiel raus und den EVZ erstmals in den Halbfinal – 55 Sekunden vor Ende der Verlängerung.

Nietlispach hat sich ein anderer Moment eingebrannt. Es war im März 2010. «Paul Di Pietro lief allein auf ZSC-Goalie Sulander zu und holte in vollem Lauf zum Slapshot aus – ich dachte: Nein, nein, mach das nicht! Doch er schoss und traf.» Der EVZ gewann jene siebte Partie im Playoff-Viertelfinal mit 2:1 und schaltete die Zürcher aus. «Diese Geschichte habe ich kürzlich Lars Weibel (heutiger ­Direktor des Nationalteams, Anm. d. Red.) erzählt – ich sehe es noch genau vor mir.» Auch die Zeit, als der heutige Nationaltrainer Patrick Fischer mit Josh Holden und Damien Brunner stürmte, versetzt Janosch Nietlispach ins Schwärmen.

Ex-Bachelors am 4. Finalspiel im Zürcher Hallenstadion unter sich: Janosch Nietlispach (links) und Vujo Gavric. Bild: Jan Pegoraro (Zürich, 25. April 2022)

Dank seiner Aufgaben im EVZ und in den Schweizer Auswahlen sieht er das Eishockey mittlerweile aus einem anderen Blickwinkel. Trotzdem ist er ein grosser Anhänger der Zuger geblieben. Das sah man 2021, als er den zweiten Meistertitel der Klubgeschichte ­frenetisch im Stadion bejubelte und schliesslich bis in die frühen Morgenstunden auf dem Platz mit seinem Bruder feierte. Auch den Titel in diesem Jahr hat Nietlispach in der Bossard-Arena erlebt. Seine Eindrücke: «Ich sah schon lange nicht mehr so viele glückliche Menschen an einem Ort versammelt. Es war Hühnerhautfeeling, als die Zuschauer die letzten Sekunden im Stadion runterzählten. Ich gönne es der Mannschaft und besonders den Fans, die das letzte Jahr pandemiebedingt nicht dabei sein konnten – traumhaft!»

Die meisten Partien der Finalserie zwischen dem EVZ und den ZSC Lions hat Janosch Nietlispach im Kreis der ­Nationalmannschaft geschaut. Diese bereitet sich derzeit auf die Weltmeisterschaft in Finnland vor. Der Chamer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Schweizer Spieler körperlich und mental härter zu machen. Nietlispach erklärt: «Es geht darum, Schmerzen auszuhalten und sich so auf das Eishockeyspielen konzentrieren zu können.»

Janosch Nietlispach feierte nach dem Titel 2021 (Bild) auch den diesjährigen im Stadion – diesmal in einem ausverkauften. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 1. Mai 2022)

Nietlispach will Leistungssportler coachen

Die Situation sei zwar nicht vergleichbar mit ihm, dem früheren Kickboxer, bei dem die Abhärtung Teil jedes Trainings war. «Aber ich liebe Eishockeyspieler, sie sind extrem hart und nehmen die Challenge an.» Abseits seiner Engagements für das Schweizer Nationalteam baut der 33-Jährige ein neues Geschäft auf. Seine Anteile am Crossfit-Studio in Hünenberg habe er dem Miteigentümer verkauft. Seit längerem vertreibt er mit seiner Firma «Boxelor» Fitnessgeräte für daheim. Nun will er sich zusätzlich auf die Beratung von Leistungssportlern konzentrieren, für sie Trainingspläne erstellen und sie auf ihrem Weg begleiten. Die Zeit für gelegentliche Besuche von Eishockeymatches in Zug werde er sich trotzdem nehmen. «Der EVZ hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen», sagt der ehemalige TV-Bachelor. Dies dank der Kindheitserinnerungen. Aber auch dank der Art und Weise, wie der jüngste Meistertitel zustande kam. Die Leidenschaft der Zuger nach dem 0:3-Rückstand in der Finalserie hat die Kämpfernatur Janosch Nietlispach ganz besonders erfreut.

