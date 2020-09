Der Kanadier Ryan McLeod geht leihweise zum EV Zug Trotz Einstellungsstopp kann der EVZ die offene Stelle des vierten Ausländers nun besetzen: Der bald 21-jährige kanadische Center Ryan McLeod wird bereits nächste Woche in Zug erwartet. 05.09.2020, 20.03 Uhr

(lil) Aufgrund von Corona herrscht beim EV Zug zwar ein Einstellungsstopp. Die Position des vierten Ausländers war aber noch offen. Sportchef Reto Kläy präsentiert dafür eine «finanziell und sportlich interessante Lösung», wie in einer Mitteilung des EVZ zu lesen ist. Der bald 21-jährige kanadische Center Ryan McLeod wird von der NHL-Organisation der Edmonton Oilers, bei welchen er einen bis 2022 laufenden Entry-Level-Vertrag unterschrieben hat, bis auf weiteres an den EVZ ausgeliehen.



Die beiden Teams sind sich einig, dass Einsätze in der höchsten Schweizer Liga für die Entwicklung des jungen Spielers förderlich sind, steht in der Mitteilung weiter. Zumal wisse niemand, wann die nächste AHL-/NHL-Saison beginnen wird. Die Edmonton Oilers können den Spieler jederzeit zurückrufen, doch Reto Kläy ist zuversichtlich, dass er die ganze Saison in Zug bleiben kann. McLeod wird bereits nächste Woche in der Zentralschweiz erwartet.