Der Mann fürs Grobe: Justin Abdelkader verstärkt den EV Zug

Transfercoup «Er tut unserer Mannschaft gut»: Deshalb lotst der Sportchef einen früheren Meisterspieler zurück zum EV Zug Der Name Justin Abdelkader (35) steht für Härte und Spektakel. Sportchef Reto Kläy erläutert, weshalb er Stürmer verpflichtet. Getrübt wird der Transfer durch den langen Ausfall von Verteidiger Niklas Hansson. Philipp Zurfluh 21.11.2022, 19.00 Uhr

Justin Abdelkader bei der EVZ-Meisterfeier 2021. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2021)

Der Name Abdelkader bedeutet «Diener des Allmächtigen». Nun dient Justin Abdelkader bis mindestens bis Ende Jahr dem EV Zug – mit Option auf Verlängerung bis Ende Saison. «Justin bringt eine Menge Erfahrung mit. Wir kennen seinen Spielstil und er kennt unser Spielsystem. Das ist schon mal eine sehr gute Ausgangslage. Er wird von den Spielern respektiert und tut unserer Mannschaft gut», ist Sportchef Reto Kläy vom getätigten Transfer überzeugt.

Als Gewissheit herrschte, dass Carl Klingberg mehrere Wochen verletzungsbedingt pausieren muss, machte sich Kläy Gedanken, ob und wie er den Ausfall des schwedischen Stürmers kompensieren soll. Kläy erklärt:

«Hätte Carl nur zwei bis drei Wochen gefehlt, wäre ich wohl kaum aktiv geworden.»

Da der Sportchef nach einem ähnlichen Spielertyp wie Klingberg Ausschau hielt, stand Abdelkaders Namen ganz oben auf seiner Liste. Kläy stand mit dem Stürmer in den letzten Monaten immer mal wieder in Kontakt, auch aufgrund seines erfolgreichen Kurzaufenthalts in der vorletzten Saison bei den Zugern.

Der mit 803 NHL-Spielen bestückte US-Amerikaner hat sich in der Meistersaison 2020/21 in die Herzen der EVZ-Fans gespielt, auch weil er einen aussergewöhnlichen Spielertyp verkörpert. Er ist kein Zauberer für das kreative Spiel, sondern flösst dem Gegner Respekt ein. Er liebt es, zu provozieren, macht jeden Check fertig, und sorgt dafür, dass das Frustlevel beim Gegner steigt. Und wenn nötig, lässt er auch mal die Fäuste sprechen. Der 87 Kilogramm schwere Koloss hat sich in der Schweiz durch seine harte Gangart einen Namen gemacht. Unvergessen ist beispielsweise seine Aktion im zweiten Finalspiel gegen Genève-Servette, als er Verteidiger Henrik Tömmernes mit einem wuchtigen, aber fairen Check über die Bande beförderte.

Szene aus den letzten Playoffs: Justin Abdelkader, im Dress des HC Lugano, fährt EVZ-Goalie Leonardo Genoni über den Haufen. Bild: Marusca Rezzonico / Freshfocus (Lugano, 31. März 2022)

In der Champions League nur Zaungast

Zunächst hatte er seine liebe Mühe mit der strengeren Regelauslegung der Schiedsrichter im Vergleich zur NHL. In den Playoffs führte er die Rangliste bezüglich Strafminuten (47) deutlich an. Doch Abdelkader machte nicht nur strafentechnisch auf sich aufmerksam, sondern war in den Playoffs ein wichtiger Faktor. Er trug in 13 Spielen sechs Tore und drei Assists zum ersten EVZ-Meistertitel seit 1998 bei.

Bei den finanziellen Rahmenbedingungen ist man sich laut Kläy rasch einig geworden. «Es ist ein Mehraufwand, den wir stemmen können.» Bei seinem Abenteuer in der EVZ-Meistersaison erhielt der 35-Jährige ein Sackgeld von 5000 Franken pro Monat. Auch diesmal spricht Kläy von einer «Low-Budget-Lösung», auch wenn nun die Entlöhnung höher ist.

Darben muss der Stürmer nicht. Aufgrund seines früheren fürstlich dotierten Vertrags bei den Detroit Red Wings, werd ihm bis 2026 jährlich rund eine Million Franken ausbezahlt.

«Aby» oder «Abbs», wie er gerufen wird, hat in den letzten Monaten keine Ernstkämpfe bestritten und sich aber in seiner Heimat mit der U18-Nationalmannschaft fit gehalten. «Ihm fehlt zwar die Spielpraxis, doch er weiss, wie das Schweizer Hockey tickt und wird keine lange Angewöhnungszeit benötigen», glaubt Kläy.

Der zweifache Familienvater mit arabischen Wurzeln wird am Mittwochmorgen in Zürich landen. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League gegen Red Bull München verfolgt er noch von der Tribüne aus. Ist der ganze administrative Papierkram erledigt, dürfte er im Meisterschaftsspiel am Samstag auswärts gegen Rapperswil-Jona Lakers erstmals zum Zug kommen.

Reagiert Kläy auf Hansson-Verletzung?

Während sich Kläy über den Transfercoup freut, wird seine Gemütslage durch eine Hiobsbotschaft getrübt. Eine genauere medizinische Untersuchung hat gestern ergeben, dass sich Verteidiger Niklas Hansson bei einem Check von Lausanne-Spieler Aurélien Marti am Samstagabend schwer am Knie verletzt hatte. Der 27-Jährige fällt rund drei Monate aus. Ob der EVZ mit einem weiteren Transfer auf diesen Ausfall reagiert, lässt Kläy offen:

«Darüber werde ich mir noch einige Gedanken machen müssen. Klar ist: Die Situation ist suboptimal. Lange sind wir von Verletzungen verschont geblieben. Jetzt trifft es uns hart.»

